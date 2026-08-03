Rendhagyó futam a Hungaroringen: a 41. Magyar Nagydíjon teljes pompájában ragyogott a pálya

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Az elhúzódó felújítási munkálatok lezárultával a 41. magyar Formula 1-es futamon ismét teljes pompájában ragyogott a Hungaroring. A mogyoródi hétvége több szempontból is rendhagyónak bizonyult a szezonban.
Sportdiplomáciai szempontból is óriási dicsőség, hogy 1986 óta minden nyáron Magyarországra látogat a világ autóversenyzői elitje. Az egy hónapos nyári szünet előtti utolsó versenyhétvégére ezúttal is hazánkban került sor: a pilóták azért érkeztek extra motivációval, mert a viadal után megkezdhették jól megérdemelt pihenőjüket. A Mercedesek kiváló idényrajtja, a pontversenyben vezető Kimi Antonelli és csapattársa, George Russell diadalai után az utóbbi versenyek már kiegyenlített küzdelmet hoztak: feljövőben voltak a Ferrarik, Lewis Hamilton és Charles Leclerc is behúzott egy győzelmet, ami jót tett a világbajnokság állásának. Ilyen előjelek után némileg meglepően alakult a hétvége, a szakértők legalábbis nem számítottak ilyen forgatókönyvre: a siker a vb-címvédő Lando Norrisnak jött össze.
Jelzi, milyen nagy múltra tekint vissza a magyar versenypálya, hogy idén nevet kaptak a Hungaroring kanyarjai; a tavaly meghirdetett szurkolói aktivitáson összegyűjtött javaslatok nyomán a létesítmény üzemeltetője által felkért szakértői stáb döntött a nevükről. A bejelentés szerint az 1-es kanyar a háromszoros világbajnok brazil Nelson Piquet nevét viseli, egyrészt azért, mert az első két magyar GP-t ő nyerte meg, másrészt pedig azért az előzésért, amelyet Ayrton Sennával szemben hajtott végre a pálya e pontján az első, 1986-os viadalon. A 2-es kanyar a hétszeres vb-győztes, jelenleg a Ferrarinál versenyző Lewis Hamiltonról kapta a nevét. A 41 éves sztár nyolcszor nyert Magyarországon, és korábban azt nyilatkozta, hogy ha lehetősége lenne rá, akkor ezt a kanyart választaná. A 3-as kanyar a pálya elhelyezkedésére utalva a Forrás nevet viseli, a létesítményt ugyanis a Három-forrás-völgyben építették fel. A 4-es fordítót Nigel Mansellről nevezték el, aki 1992-ben itt biztosította be vb-címét. Az 5-ös kanyar a Mogyoród nevet kapta, a 6–7-es kombináció a pálya területén kialakított vezetéstechnikai centrumra utalva a Driving Center, a 8–9-es pedig a főváros közelsége okán a Buda/Pest elnevezést viseli. A 10-es kanyart a Dunáról nevezték el. A 11-es kanyar annak a Jean Alesinek a nevét kapta aki 1995-ben emlékezetes balesetet szenvedett itt, a következő évben pedig dobogós lett a magyar futamon. A 12-es kanyart a hétszeres vb-győztes Michael Schumacher után nevezték el, aki négyszer diadalmaskodott a Hungaroringen, 2001-ben pedig itt lett világbajnok. A pálya utolsó előtti kanyarja a háromszoros világbajnok brazil Ayrton Senna nevét viseli, ő 1988-ban, 1991-ben és 1992-ben is nyert itt. A célegyenesre fordító 14-es kanyar Szisz Ferenc nevét kapta. A magyar származású gépészmérnök 1906. június 26–27-én Franciaországban megnyerte a világ legelső nagydíját, emlékét a Hungaroring szoborparkjában is őrzi egy alkotás.
A kanyarok elnevezéséhez kapcsolódóan a brit Nigel Mansell és Lewis Hamilton, illetve a francia Jean Alesi kézlenyomatot is adott. Ezeket betonból kiöntik, és a pálya bukóterében helyezik majd el.
A magyar verseny 2032-ig biztosan szerepel a versenynaptárban, s a folytatásra is megvan az opció, a tárgyalások zajlanak. Jól mutatja az esemény népszerűségét, hogy
az idei hétvégén 310 ezer néző látogatott ki a Hungaroringre, ami rekord.
Jó alapot ad a folytatásra az F1 elnök-vezérigazgatójának véleménye is: Stefano Domenicali szerint a felújított Hungaroring lenyűgöző, ők pedig készen állnak arra, hogy a futam hosszabb távú jövőjéről is egyeztessenek az illetékesekkel. „Rendkívül büszke vagyok arra, amit a promóter és a kormány végrehajtott, teljesítve a velünk kötött megállapodást, amely arról szólt, hogy a legjobb minőségű infrastruktúrát biztosítsák számunkra. Nemcsak a promóter, hanem az ország is úgy pozicionálja magát, hogy referenciaként szolgálhat a sport világában. Nem akarunk politizálni, 1986 óta azonban hihetetlen elkötelezettséget láttunk a Formula 1 iránt, függetlenül attól, ki volt a miniszterelnök vagy ki volt kormányon. Magyarország mindig prioritásként kezelte a befektetések terén az F1-et, és ezt nem fogjuk elfelejteni” – fogalmazott a versenysorozat első embere a Formula.hu szaklapnak a pálya 40. születésnapja és az idei futam alkalmából adott interjújában.
Az olasz szakember kiemelte: fontos, hogy a promótert képviselő Ariane Frank-Meulenbelt és a Hungaroring Sport Zrt.-t elnök-vezérigazgatóként irányító Gyulay Zsolt között hosszú évek óta stabil az együttműködés, ez a sportág érdekeit szolgálja. „A Hungaroring 1986 óta szerepel a versenynaptárban, ez a legékesebb bizonyítéka az F1-es világbajnokság iránti hűségnek. Emellett elvégezték a megfelelő felújításokat, én pedig úgy gondolom, készen állunk rá, hogy a még távolabbi jövőről egyeztessünk” – tette hozzá Domenicali. Megemlítette, hogy később akár sprintfutamos hétvégére is sor kerülhet Mogyoródon. Idén hat ilyen fordulót rendeznek, jövőre többet terveznek.
1. Lando Norris 1.39:560,180 óra
2. Max Verstappen 15,080 másodperc hátrány
3. Kimi Antonelli 18,728 másodperc hátrány
1. Kimi Antonelli (Mercedes) 219 pont
2. Lewis Hamilton (Ferrari) 169 pont
3. George Russell (Mercedes) 160 pont
4. Charles Leclerc (Ferrari) 138 pont
5. Lando Norris (McLaren) 128 pont
6. Max Verstappen (Red Bull) 109 pont
1. Mercedes 379 pont
2. Ferrari 307 pont
3. McLaren 220 pont
4. Red Bull 177 pont
A szabadedzések alatt már körvonalazódott, hogy olyan történhet a magyarországi aszfaltcsíkon, amire még nem volt példa a szezonban. A szombati kvalifikáción a világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren versenyzője nyert. Ez volt az idei első kvalifikáció, amelyen nem a Mercedes valamelyik versenyzője győzött. A 26 éves brit pilótának ez volt az idei első, pályafutása során pedig a tizenhetedik pole-pozíciója. Mögötte a ferraris Lewis Hamilton, harmadikként pedig csapattársa, a monacói Charles Leclerc zárt. Az összetettben vezető Kimi Antonelli a negyedik időt érte el. Csakhogy a nemzetközi szövetség bejelentette, hogy Hamiltont három rajthelyes büntetéssel sújtja, mert feltartotta az ausztrál Oscar Piastrit az időmérő harmadik szakaszában, majd Antonellit is megbüntették sárga zászlós szabálysértés miatt, és a hetedik helyre száműzték. Így végül Leclerc rajtolt a második, Piastri pedig a harmadik helyről.
A vasárnapi rajtnál aztán tovább fokozódtak az izgalmak, Russell el sem tudott indulni, lefulladásgátló üzemmódba kapcsolt az autója, így a huszonegyedik helyre esett vissza, onnan kellett elkezdenie a visszakapaszkodást. A McLarenek nem várt erőre kaptak; bár Piastri a hajrában műszaki hiba miatt kiállni kényszerült, Norrist repítette a szombati lendülete, és győzni tudott. Max Verstappen egy taktikai húzásnak és strapabíró abroncsainak köszönhetően lett második. Antonelli harmadik helye még sokat érhet a végelszámolásnál. A Ferrarik is jól teljesítettek, Leclerc és Hamilton is csak hajszállal maradt le a dobogóról.
„Nem tudom, mi történt az első körben, elveszítettem az autó hátulját, Oscar pedig jó munkát végzett, és megelőzött.
Ezután úgy nyomtam, mint az őrült, talán karrierem legjobb tempóját autóztam ma;
ehhez az is kellett, hogy ilyen fantasztikus legyen az autó. Ez a siker nyilván nekem és a csapatnak is segítség a folytatásra, de erős riválisaink vannak, hiszen a Ferrarik is gyorsak, Kimi pedig mindig ott van az élmezőnyben. Dolgozunk tovább, mindent beleadunk, és igyekszünk még erősebben visszatérni a nyári szünet után” – értékelt a futam végén a győztes Norris.
„Keményen megdolgoztunk ezért, jó volt a stratégiánk is, de volt olyan periódus, amelyet egyszerűen csak túl kellett élnem a fent lévő abroncsokon” – fogalmazott láthatóan boldogan Verstappen. A Red Bull-lal négyszeres vb-győztes holland pilóta kiemelte, hogy egyáltalán nem számított dobogós helyezésre ezen a futamon.
„Kőkemény verseny volt, itt ugyanis nehéz előzni, ezért stratégiai szempontból kellett ügyesnek lennünk. Megpróbáltuk az egy bokszkiállásos taktikát, de azzal túlságosan a határon használtuk a gumikat. A második cserénk után jól jött a virtuális biztonsági autós szakasz, szerencsére azt követően is magunk mögött tudtuk tartani a Ferrarikat. Örülök az előnynek, de nyomnunk kell tovább, mert hosszú még a szezon. Itt a Hungaroringen az időmérő után a kármentés volt az elsődleges feladat, és az a lényeg, hogy ez sikerült” – fejtette ki Antonelli.
Az F1-es világbajnokság csaknem egy hónapos szünet után a hollandiai Zandvoortban folytatódik.