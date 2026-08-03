Rendhagyó futam a Hungaroringen: a 41. Magyar Nagydíjon teljes pompájában ragyogott a pálya

Jó alapot ad a folytatásra az F1 elnök-vezérigazgatójának véleménye is: Stefano Domenicali szerint a felújított Hunga­roring lenyűgöző, ők pedig készen állnak arra, hogy a futam hosszabb távú jövőjéről is egyeztessenek az illetékesekkel. „Rendkívül büszke vagyok arra, amit a promóter és a kormány végrehajtott, teljesítve a velünk kötött megállapodást, amely arról szólt, hogy a legjobb minőségű infrastruktúrát biztosítsák számunkra. Nemcsak a promóter, hanem az ország is úgy pozicionálja magát, hogy referenciaként szolgálhat a sport világában. Nem akarunk politizálni, 1986 óta azonban hihetetlen elkötelezettséget láttunk a Formula 1 iránt, függetlenül attól, ki volt a miniszterelnök vagy ki volt kormányon. Magyarország mindig prioritásként kezelte a befektetések terén az F1-et, és ezt nem fogjuk elfelejteni” – fogalmazott a versenysorozat első embere a Formula.hu szaklapnak a pálya 40. születésnapja és az idei futam alkalmából adott interjújában.

Az olasz szakember kiemelte: fontos, hogy a promótert képviselő Ariane Frank-Meulenbelt és a Hungaroring Sport Zrt.-t elnök-vezérigazgatóként irányító Gyulay Zsolt között hosszú évek óta stabil az együttműködés, ez a sportág érdekeit szolgálja. „A Hungaroring 1986 óta szerepel a versenynaptárban, ez a legékesebb bizonyítéka az F1-es világbajnokság iránti hűségnek. Emellett elvégezték a megfelelő felújításokat, én pedig úgy gondolom, készen állunk rá, hogy a még távolabbi jövőről egyeztessünk” – tette hozzá Domenicali. Megemlítette, hogy később akár sprintfutamos hétvégére is sor kerülhet Mogyoródon. Idén hat ilyen fordulót rendeznek, jövőre többet terveznek.