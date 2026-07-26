Magyar Péter Horn Gyula és Medgyessy Péter nyomdokaiba lépett a Hungaroringen

Mint ismert, a világbajnoki címvédő Lando Norris nyerte a 41. Forma–1-es Magyar Nagydíjat vasárnap a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első, pályafutása 12. futamgyőzelmét aratta, Mogyoródon pedig tavaly után ismét diadalmaskodott. A második helyen Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett.

A futamot követő díjátadón Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta át a győztesnek járó herendi trófeát. Ezzel rendhagyó klubhoz csatlakozott: a Magyar Nagydíj történetében korábban mindössze két magyar miniszterelnök tölthette be ezt a szerepet.