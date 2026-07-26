Magyar Péter Horn Gyula és Medgyessy Péter nyomdokaiba lépett a Hungaroringen

Címvédés a Hungaroringen: ismét Lando Norris győzött
A pole pozícióból rajtolt 26 éves pilótának ez az idei első és pályafutása 12. futamgyőzelme.
Lando Norris győzelme után Magyar Péter adta át a Magyar Nagydíj győztesének járó trófeát, amire miniszterelnökként korábban csak Horn Gyula és Medgyessy Péter volt példa.
Mint ismert, a világbajnoki címvédő Lando Norris nyerte a 41. Forma–1-es Magyar Nagydíjat vasárnap a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első, pályafutása 12. futamgyőzelmét aratta, Mogyoródon pedig tavaly után ismét diadalmaskodott. A második helyen Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett.
A futamot követő díjátadón Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta át a győztesnek járó herendi trófeát. Ezzel rendhagyó klubhoz csatlakozott: a Magyar Nagydíj történetében korábban mindössze két magyar miniszterelnök tölthette be ezt a szerepet.
Horn Gyula 1996-ban és 1997-ben, Medgyessy Péter pedig 2003-ban és 2004-ben adta át a győztes serleget a Hungaroringen
– derült ki a Nemzeti Sport gyűjtéséből.
A Magyar Nagydíj 1986-os bemutatkozása óta számos magas rangú magyar közjogi méltóság és politikus működött közre a díjátadókon. Az első futam után Lázár György, a Minisztertanács elnöke gratulált Nelson Piquet-nek, az elmúlt négy évtizedben pedig közlekedési, sport-, honvédelmi és külügyminiszterek, valamint köztársasági elnökök is átadták a trófeát a győztesnek. Miniszterelnökként azonban Magyar Péter előtt csak Horn Gyula és Medgyessy Péter kapott ilyen megtisztelő feladatot.
A Hungaroringen a díjátadók személyét hagyományosan nem hozzák nyilvánosságra előre, így csak a futam után derül ki, ki adhatja át a győztesnek járó serleget. Az idei Magyar Nagydíjon ez a szerep Magyar Péterre hárult.
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A pole pozícióból rajtolt 26 éves pilótának ez az idei első és pályafutása 12. futamgyőzelme.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP