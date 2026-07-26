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lando norris Magyar Péter díjátadó Hungaroring

Magyar Péter Horn Gyula és Medgyessy Péter nyomdokaiba lépett a Hungaroringen

2026. július 26. 17:31

Lando Norris győzelme után Magyar Péter adta át a Magyar Nagydíj győztesének járó trófeát, amire miniszterelnökként korábban csak Horn Gyula és Medgyessy Péter volt példa.

2026. július 26. 17:31
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Mint ismert, a világbajnoki címvédő Lando Norris nyerte a 41. Forma–1-es Magyar Nagydíjat vasárnap a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első, pályafutása 12. futamgyőzelmét aratta, Mogyoródon pedig tavaly után ismét diadalmaskodott. A második helyen Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett.

A futamot követő díjátadón Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta át a győztesnek járó herendi trófeát. Ezzel rendhagyó klubhoz csatlakozott: a Magyar Nagydíj történetében korábban mindössze két magyar miniszterelnök tölthette be ezt a szerepet.

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 Horn Gyula 1996-ban és 1997-ben, Medgyessy Péter pedig 2003-ban és 2004-ben adta át a győztes serleget a Hungaroringen

– derült ki a Nemzeti Sport gyűjtéséből

A Magyar Nagydíj 1986-os bemutatkozása óta számos magas rangú magyar közjogi méltóság és politikus működött közre a díjátadókon. Az első futam után Lázár György, a Minisztertanács elnöke gratulált Nelson Piquet-nek, az elmúlt négy évtizedben pedig közlekedési, sport-, honvédelmi és külügyminiszterek, valamint köztársasági elnökök is átadták a trófeát a győztesnek. Miniszterelnökként azonban Magyar Péter előtt csak Horn Gyula és Medgyessy Péter kapott ilyen megtisztelő feladatot.

A Hungaroringen a díjátadók személyét hagyományosan nem hozzák nyilvánosságra előre, így csak a futam után derül ki, ki adhatja át a győztesnek járó serleget. Az idei Magyar Nagydíjon ez a szerep Magyar Péterre hárult. 

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Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

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Összesen 36 komment

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Sorrend:
nyafika
2026. július 26. 18:42
rofirofi 2026. július 26. 18:39 Ajjaj, még a sport világában is szívesebben látják Magyar Pétert mint Orbánt? :D - Profi boxban, de bent a ringben...a nagypofájú fajtáddal együtt. Mire vagy büszke, te szarzsák? Bűzlik a pofád a meleg szartól amit naponta kinyalsz a patkányodból, te igénytelen! Szabolcsi cigányfaluba gyertek le, mindketten...garantáltan élvezni fogjátok a bicskákat a nyakatokon...
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Dunhill67
2026. július 26. 18:40
mert ÉN,ÉN,ÉÉÉN
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2
0
rofirofi
2026. július 26. 18:39
Ajjaj, még a sport világában is szívesebben látják Magyar Pétert mint Orbánt? :D
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0
1
balatontihany-25
2026. július 26. 18:39
Már Bástya elvtárs is megmondta: "Szerénység Virág! Szerénység. Ha valamit szeretek magamban, az a szerénység." Lám a bunkó bolsinak akadnak méltó követői...
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