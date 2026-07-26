Címvédés a Hungaroringen: ismét Lando Norris győzött

Mivel a hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton (Ferrari), valamint mercedeses csapattársa, George Russell is Antonelli mögött végzett, a 19 éves vb-éllovas növelni tudta az előnyét az összetettben.

A vb csaknem egy hónapos szünet után Zandvoortban, a Holland Nagydíjjal folytatódik.

(MTI)