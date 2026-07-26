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kormány hungaroring forma – 1 Magyar Péter magyar nagydíj

Magyar Péter bejelentette: átvilágítások kezdődnek a Hungaroring kapcsán is

2026. július 26. 15:59

„Új kormány van, de a Hungaroring támogatása semmit sem változik” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

2026. július 26. 15:59
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A cél, hogy továbbra is legyen Forma–1 Magyarországon – mondta Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a 41. Magyar Nagydíj helyszínén, a Hungaroringen.

A kormányfő Mogyoródon tárgyalt Stefano Domenicalival, a Forma–1 elnök-vezérigazgatójával. A megbeszélés után Magyar Péter elmondta: különleges dolog, hogy mindenki megelégedésére 40 éve folyamatosan működik a Hungaroring.

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„Még 2032-ig van élő szerződésünk a Liberty Mediával, de volt lehetőségem tárgyalni Domenicali úrral. Mindenki elégedett, mert rekordszámú néző látogatott ki ezen a hétvégén, ma telt ház van, nagyon régóta nem lehetett jegyet kapni. Arról beszélgettünk, mivel lehetne ezt még tovább fejleszteni, mert az F1 és a Liberty is azon dolgozik, hogy ezeket a három-négynapos eseményeket még inkább kitolják, még hosszabbá tegyék, hogy az országok minél jobban ki tudják használni a sorozat lehetőségeit mind gazdasági, mind turisztikai szempontból” – jelentette ki a miniszterelnök.

Magyar Péter hangsúlyozta, a paddockban álló ideiglenes épületekben cégvezetők komoly befektetési tárgyalásokat folytatnak, amiket ugyancsak „ki kell használni”.

„Új kormány van, de a Hungaroring támogatása semmit sem változik. Az eddigi számokat át kell nézni, mert az előző kormány a szerződés szerint 90 milliárd forintot költött az épületek megújítására, újak építésére. Meg kell nézni, ez hogyan hasznosult, mert bár ránézésre jól, az ördög a részletekben rejlik, illetve azt is meg kell vizsgálni, a költségek mire mennek el, hogyan lehet még jobban sáfárkodni a közpénzekkel” – mondta a kormányfő.

Magyar Péter hozzátette: már voltak átvilágítások, de a következő napokban Pósfai Gábor belügyminiszter is „a számok mélyére fog nézni”, mert ahhoz nagyon ért, és mert a sport az ő hatáskörébe tartozik.

„Abban maradtunk a Forma–1 vezetőségével, hogy folytatjuk a tárgyalásokat, mert 2032 utánra van egy újabb ötéves opciónk is, annak a részleteit kell kitárgyalni. 

A cél, hogy a lehető legjobb feltételekkel legyen továbbra is Hungaroring, legyen Forma–1 Magyarországon.

Ez nyilván akkor jó, ha a nemzetközi szövetségtől a sportszeretőkig mindenki jól érzi magát” – magyarázta Magyar Péter.

A miniszterelnök a Forma–1-hez kötődő személyes érzéseire vonatkozó kérdésre azt válaszolta: fiatal korában nagy Nigel Mansell-szurkoló volt, majd Ayrton Sennának és Michael Schumachernek drukkolt.

„Fontos lenne, hogy minél több magyar is kijöhessen ide, mert bár turisztikai és országmarketing szempontjából szuperjó exporttermék, hogy az itt résztvevő nézők hetven, nyolcvan százaléka külföldről érkezik, jó lenne, ha még több magyarnak lenne lehetősége kilátogatni. Domenicali vezérigazgató úr úgy fogalmazott, a magyar emberek nagyon szeretik a Forma–1-et, amely régóta nagy népszerűségnek örvend. Óriási dolog és történelmi jelentőségű, hogy 1986-ban Magyarországon volt az első, vasfüggöny mögötti futam, sok mindent és sok mindenkit túlélt a Hungaroring Magyarországon. Azon kell dolgozni, hogy ez még jobb legyen” – jelentette ki Magyar Péter, kiemelve, hogy a sorozatban nagyon profi stáb működik, arra pedig „büszkének kell lenni, hogy nagyon sok hozzáadott értékkel bír a magyarok munkája”.

(MTI)
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

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Összesen 80 komment

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2026. július 26. 18:44
Mikor fogják átvilágítani a Tiszát?
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Ízisz
2026. július 26. 18:37
🧡🇭🇺 "Az új kormányfő azt állítja, hogy a Fidesz blokkolni akarja az uniós források hazahozatalát. Azon forrásokét, amelyeket már vagy hatszor hazahozott különféle videókban. A tények a következők: Egy ellenzéki pártnak természetesen semmilyen jogi lehetősége nincs uniós forrásokat blokkolni. Azt Von der Leyen és társai tudják megtenni, és meg is tették az elmúlt években. Nincsenek már vétók, mehetnek a magyar adófizetői pénzek a haborús kasszába, elkezdődtek a gyorsított csatlakozási tárgyalások, és szépen belesimultak a migrációs paktumba is. Szeptembertől nincs kamattámogatás, és már nincs védett árazás a benzinkutakon sem. Felkészülnek a személyi jövedelemadó-kulcsok. Áradnak tehát a teljesített politikai-gazdasági feltételek. A következmények itt vannak, a felelősség pedig egyes-egyedül a Tiszánál." Vicces ez a szarosgatyás ficsúr!!! 🤭🤦‍♀️ Mocskos bolsevik Tisza!!! 💯🤮👎❗
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szilvarozsa
2026. július 26. 18:25
Ez a faszi születésekor nem felsírt, hanem felhazudott.
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angolpuska
2026. július 26. 18:04
Minden rendben van, mindenki örül, de ungarise peti mindent átvilágít. Erre szavaztatok, ezt akartátok?
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