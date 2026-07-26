Magyar Péter bejelentette: átvilágítások kezdődnek a Hungaroring kapcsán is

Magyar Péter hangsúlyozta, a paddockban álló ideiglenes épületekben cégvezetők komoly befektetési tárgyalásokat folytatnak, amiket ugyancsak „ki kell használni”.

„Új kormány van, de a Hungaroring támogatása semmit sem változik. Az eddigi számokat át kell nézni, mert az előző kormány a szerződés szerint 90 milliárd forintot költött az épületek megújítására, újak építésére. Meg kell nézni, ez hogyan hasznosult, mert bár ránézésre jól, az ördög a részletekben rejlik, illetve azt is meg kell vizsgálni, a költségek mire mennek el, hogyan lehet még jobban sáfárkodni a közpénzekkel” – mondta a kormányfő.

Magyar Péter hozzátette: már voltak átvilágítások, de a következő napokban Pósfai Gábor belügyminiszter is „a számok mélyére fog nézni”, mert ahhoz nagyon ért, és mert a sport az ő hatáskörébe tartozik.