A miniszterelnök Norris ruháját látva azt mondta, voltak nosztalgikus pillanatai, hiszen 14 évig hordott narancsszínű ruhákat ő maga is, azonban jelezte Norrisnak, hogy amennyiben nem cseréli le a szettet, kénytelen lesz ráküldeni Szabó Bence vezértábornokezredest a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Visszavédelmi Hivataltól.”