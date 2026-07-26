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mclaren lando norris Magyar Péter magyar nagydíj

Péter Magyar nyerte a róla elnevezett Magyar Nagydíjat Mogyorodón

2026. július 26. 17:53

A győztesnek járó trófeát a McLaren brit versenyzője, Lando Norris adta át a politikusnak.

2026. július 26. 17:53
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Lipták Tamás
Lipták Tamás
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„Péter Magyar nyerte a róla elnevezett Magyar Nagydíjat Mogyorodón, a győztesnek járó trófeát a McLaren brit versenyzője, Lando Norris adta át a politikusnak.

»Erre kaptunk felhatalmazást a választóktól április 12-én« – értékelt Magyar Péter, aki a verseny leintésekor annyit mondott: »vége van«. 

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A miniszterelnök Norris ruháját látva azt mondta, voltak nosztalgikus pillanatai, hiszen 14 évig hordott narancsszínű ruhákat ő maga is, azonban jelezte Norrisnak, hogy amennyiben nem cseréli le a szettet, kénytelen lesz ráküldeni Szabó Bence vezértábornokezredest a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Visszavédelmi Hivataltól.”

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Összesen 14 komment

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Sorrend:
pisapeter
2026. július 26. 18:44
Pardon. 1000000000 huffba fogadtam VONA, hogy ez a behudjo zós odatolja a mocskos pof Ályát. sic,
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pisapeter
2026. július 26. 18:43
Pisapéter be Hudjozott VONA, ha nem adhatta át VONA a díjat.
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VeressZoltán
2026. július 26. 18:38
Javaslom nemzetközi pályázatot kiírni duplapoloska életnagyságú - bár az picike lesz - szobrának az elkészítéséhez!
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tapir32
2026. július 26. 18:30
Jogos bosszúért kiált az Orbán kormány tevékenysége. Európában mindenkit megvertek a magyar bérek, aztán leváltották a kormányt. Idén márciusban 9 százalék feletti reálbér-növekedést mutattak a magyar adatok, ami európai összevetésben is kiemelkedő. Soha, semelyik párt és kormány nem tett annyit a gyerekekért, a gyermekvédelemért, a családokért és az ifjúságért mint a Fidesz-KDNP és az Orbán kormányok! Pl.: fiatalok és anyák SzJA mentessége, CSOK, Otthon Start stb.
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