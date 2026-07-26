Magyar Péter Horn Gyula és Medgyessy Péter nyomdokaiba lépett a Hungaroringen
Lando Norris győzelme után Magyar Péter adta át a Magyar Nagydíj győztesének járó trófeát, amire miniszterelnökként korábban csak Horn Gyula és Medgyessy Péter volt példa.
A győztesnek járó trófeát a McLaren brit versenyzője, Lando Norris adta át a politikusnak.
„Péter Magyar nyerte a róla elnevezett Magyar Nagydíjat Mogyorodón, a győztesnek járó trófeát a McLaren brit versenyzője, Lando Norris adta át a politikusnak.
»Erre kaptunk felhatalmazást a választóktól április 12-én« – értékelt Magyar Péter, aki a verseny leintésekor annyit mondott: »vége van«.
A miniszterelnök Norris ruháját látva azt mondta, voltak nosztalgikus pillanatai, hiszen 14 évig hordott narancsszínű ruhákat ő maga is, azonban jelezte Norrisnak, hogy amennyiben nem cseréli le a szettet, kénytelen lesz ráküldeni Szabó Bence vezértábornokezredest a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Visszavédelmi Hivataltól.”
Ezt is ajánljuk a témában
Lando Norris győzelme után Magyar Péter adta át a Magyar Nagydíj győztesének járó trófeát, amire miniszterelnökként korábban csak Horn Gyula és Medgyessy Péter volt példa.
Nyitókép: Facebook