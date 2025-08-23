A hungarikum alaposan megizzasztotta a világ legjobbjait – minden, amit tudni kell a Magyar MotoGP Nagydíj hétvégéjéről

Több mint három évtizede nem volt ilyen Magyarországon – de ez mindenkinek tetszeni fog (VIDEÓ)
Az idei év különleges lesz autó-motorsport tekintetében hazánk számára.
Magyarország történelmet ír és ismét nagy meglepetésre készül: 1992 után először rendezhetünk nagydíjat a motorversenyzés királykategóriájában. Testközelből élvezhetjük a MotoGP mezőnyének száguldását.
A hónap elején még a négy keréken száguldó cirkusz irányította a világ figyelmét Magyarországra, augusztus 22–24-ig már az újonnan épített Balaton Park Circuit fogadja a MotoGP mezőnyét, amely a várakozások szerint a mogyoródi F1-es versenyhez hasonló lökést adhat az idegenforgalomnak. Több mint három évtizednyi kihagyás után tehát ismét hazánkban a motorversenyzés királykategóriájának világsztárjai! A technikai sportok szerelmesei nem győzik kapkodni a fejüket hazánkban, olyan élménydús az idei nyár. És így vannak ezzel a versenyzők, a MotoGP mellett a Moto2, a Moto3 és a MotoE „lovasai” is, akik egyöntetűen úgy érezték az ismerkedés során, hogy a pálya vonalvezetése jelentősen eltér a megszokottaktól – ez egy óramutató járásával ellentétesen kanyarodó pálya. A magyarok ezúttal is valami különlegessel rukkoltak ki.
Nagy meglepetésre készül Talmácsi Gábor is, a 2007-ben a 125 kcm-es kategóriában világbajnoki címet szerző motoros múltidézést tart az aszfaltcsíkon – a rajongók legnagyobb örömére. A klasszis az Origo portálnak adott interjújában kitért rá, mekkora megtiszteltetés, hogy a a régi ruhájában tehet egy tiszteletkört a Balatonfőkajár mellett épült pályán a világbajnok motorral.
Ajándékként élem meg ezt a lehetőséget. Ekkora tömeg előtt talán lehet, hogy utoljára motorozhatok. Ez egy tiszteletkör, másrészről így üdvözölhetjük a MotoGP-t Magyarországon.
Ez a kettő ebben az egy körben összeér és megvalósul. Már most gondolatban is fantasztikus érzés számomra a tiszteletkör lehetősége” – fogalmazott Talmácsi, majd hozzátette:
„A motor jó formában van, a régi ruhám rám jön, tehát jó a méret. Érkezik a koronás sisakom is, amiben akkor is versenyeztem. Teljesen úgy fogok kinézni, mint 2007-ben” – jelentette ki a nagy meglepetésre készülő világbajnok versenyző.
Ezt is ajánljuk a témában
Az idei év különleges lesz autó-motorsport tekintetében hazánk számára.
A szerződés garantálja, hogy a következő években testközelből figyelhetjük a világsztárokat, 2034-ig biztosan lesz Magyar MotoGP
Nagydíj, a Balaton Parkkal pedig három évre szól az együttműködés a promóteri és szervezői feladatokat ellátó, a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.-vel.
Pénteken már elkezdődtek a szabadedzések a ringen a különböző kategóriákban, szombaton pedig még élesebb lesz a küzdelem az időmérők futamokon, sőt, délután háromtól a MotoGP sprintversenyét is megrendezik. A hangulat lesz a legforróbb, 33 év után akkor tér vissza hazánkba a világ legnézettebb motorverseny-sorozata!
A vasárnapi program:
Több szempontból is különleges az idei szezon: még sosem fordult elő, hogy 22 versenyhétvégét kellett teljesíteniük a csapatoknak, így tehát jelenleg ez a sportág eddigi történetének leghosszabb idénye, amelyben a magyarországi viadal a 14. a sorban. A pontrendszer 1993 óta változatlan, az első 15 célba érkező kap pontot: 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 egységet.
Érdekesség, hogy a hétvége során a MotoE betétfutamnak magyar szereplője is lesz, Varga Tibor Erikért szurkolhatunk majd!
Mint ismert, jelenleg 1000 kcm-es motorokkal versenyeznek, a csúcssebesség: 366,1 km/óra. A sorozatban pedig öt gyártó, az Aprilia, a Ducati, a Honda, a KTM és a Yamaha vesz részt.
Ezt is ajánljuk a témában
Marc Márquez döntötte meg a köridőt.
Ahogy arról beszámoltunk, pénteken a hatszoros világbajnok és összetettben éllovas spanyol Marc Márquez volt a leggyorsabb az első szabadedzésen, a Ducati kiválósága ráadásul egyből körrekordot is futott a gyakorláson. A tréninget egy kigyulladt motor mentése és a pályára került szennyeződés miatt nagyjából negyedórára félbe kellett szakítani. A sorozatban hat futamgyőzelemnél járó Márquez mögött honfitársa, Pol Espargaro (KTM) végzett másodikként 0.277 másodperces lemaradással, míg a harmadik köridőt az ugyancsak spanyol Pedro Acosta (KTM) futotta meg, de az ő hátránya már több mint fél másodperc volt Márquez idejéhez képest.
A versenyre hangolódva a világ leggyorsabb motorosai alaposan megizzadtak, az Arena4 stábja ugyanis bemutatót tartott neki az egyik jól ismert hungarikummal, a Rubik-kockával. A versenyzők ki is próbálhatták a különleges játékot, a felvételek tanúsága szerint többen is büszkék lehetnek a kézügyességükre – ezt vasárnap a pályán ismét bizonyíthatják.
A gyorsaságimotoros-vb Balatonfőkajáron zajló Magyar Nagydíjára vasárnap 14 órakor kerül sor! Jegyek korlátozott számban még kaphatók!
Ezt is ajánljuk a témában
Világszerte elképesztő figyelem övezi hazánkat augusztus első napjaiban. Itt a 40. Magyar Nagydíj.
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka