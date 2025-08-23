A hungarikum alaposan megizzasztotta a világ legjobbjait – minden, amit tudni kell a Magyar MotoGP Nagydíj hétvégéjéről

A hónap elején még a négy keréken száguldó cirkusz irányította a világ figyelmét Magyarországra, augusztus 22–24-ig már az újonnan épített Balaton Park Circuit fogadja a MotoGP mezőnyét, amely a várakozások szerint a mogyoródi F1-es versenyhez hasonló lökést adhat az idegenforgalomnak. Több mint három évtizednyi kihagyás után tehát ismét hazánkban a motorversenyzés királykategóriájának világsztárjai! A technikai sportok szerelmesei nem győzik kapkodni a fejüket hazánkban, olyan élménydús az idei nyár. És így vannak ezzel a versenyzők, a MotoGP mellett a Moto2, a Moto3 és a MotoE „lovasai” is, akik egyöntetűen úgy érezték az ismerkedés során, hogy a pálya vonalvezetése jelentősen eltér a megszokottaktól – ez egy óramutató járásával ellentétesen kanyarodó pálya. A magyarok ezúttal is valami különlegessel rukkoltak ki.

Balatonfőkajárra figyel a világ: több mint három évtizedes kihagyás után ismét hazánkban a MotoGP világsztárjai

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Nagy meglepetésre készül Talmácsi Gábor is, a 2007-ben a 125 kcm-es kategóriában világbajnoki címet szerző motoros múltidézést tart az aszfaltcsíkon – a rajongók legnagyobb örömére. A klasszis az Origo portálnak adott interjújában kitért rá, mekkora megtiszteltetés, hogy a a régi ruhájában tehet egy tiszteletkört a Balatonfőkajár mellett épült pályán a világbajnok motorral.

Ajándékként élem meg ezt a lehetőséget. Ekkora tömeg előtt talán lehet, hogy utoljára motorozhatok. Ez egy tiszteletkör, másrészről így üdvözölhetjük a MotoGP-t Magyarországon.

Ez a kettő ebben az egy körben összeér és megvalósul. Már most gondolatban is fantasztikus érzés számomra a tiszteletkör lehetősége” – fogalmazott Talmácsi, majd hozzátette:

„A motor jó formában van, a régi ruhám rám jön, tehát jó a méret. Érkezik a koronás sisakom is, amiben akkor is versenyeztem. Teljesen úgy fogok kinézni, mint 2007-ben” – jelentette ki a nagy meglepetésre készülő világbajnok versenyző.