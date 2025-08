„Magyarország példát mutat a világnak” – minden, amit tudni kell a Magyar Nagydíj hétvégéjéről

Még el sem kezdődött a magyarországi 40. Formula–1-es versenyhétvége, már hazánk lábai előtt hevert a világ. Ehhez elég volt a száguldó cirkusz urának, Stefano Domenicalinak olyan szívhez szólót nyilatkoznia, amely minden magyart büszkévé tesz. Ahogy arról beszámoltunk, az olasz vezetőt még az elmúlt hétvégi Belga Nagydíj helyszínén, Spa-Francorchamps-ban kérdezték a mogyoródi létesítmény felújításáról, az interjúban pedig bevallotta, mennyire izgatottan várja, hogy jelen legyen a 2025-ös Magyar Nagydíjon.

A pilóták már alig várják, hogy elrajtoljon a 40. Magyar Nagydíj

Fotó: AFP

„Magyarország példát mutat a világnak a Hungaroring felújításával, amiért jár a gratuláció a promóternek és a kormányzatnak is” – fogalmazott Domenicali.

Magyarország mindig különleges helyszín volt számunkra, több okból is.

Csodás a kapcsolatunk, Budapest egy remek város, Európa egyik leggyönyörűbb fővárosa, ahol az emberek nem csak a motorsportot élvezhetik, hiszen a város turisztikai tekintetben is sokat kínál. Ez nagy figyelmet kelt és fontos összetevője a sikernek, ráadásul a kormányzat megértette a Formula–1 jelentőségét, azt, hogy ez az esemény tökéletes névjegykártya ahhoz, hogy megmutassák, milyen is Magyarország valójában” – tette hozzá Domenicali, aki arra is kitért, nyitottak a jelenleg 2032-ig érvényes szerződés meghosszabbításáról szóló tárgyalásokra.