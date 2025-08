Ez aztán megérte Magyarországnak: kétszer annyi pénzt hozott, mint amennyit belefektetett az állam

Az M1 aktuális sportcsatornának Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy más volt a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíj, mint a korábbiak, mivel most már nemcsak terveket mutogattak a vendégeknek a felújításról, hanem az meg is történt, és mindenki szerint jól sikerült – számolt be róla az MTI.