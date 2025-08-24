Továbbra sem néz szembe a tényekkel Von der Leyen, szerinte siker a vámmegállapodás

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy vasárnap több európai lapban – köztük az olasz Il Sole 24 Ore-ban és a német Frankfurter Allgemeine Zeitung-ban – megjelent cikkében védelmébe vette az Egyesült Államokkal kötött vámegyezményt.

Az euronews összeállítása szerint a bizottsági elnök azt írta, hogy a megállapodás „megfontolt döntés” eredménye, amely elkerülte a kereskedelmi háború kirobbanását, megőrizte az egységes piac integritását, és támogatta Európa versenyképességét. A megállapodás értelmében az Egyesült Államok 15 százalékos vámot vet ki az EU termékeire, míg az EU vámmentességet biztosít az amerikai áruknak, továbbá jelentős értékben vállal kötelezettséget amerikai energiahordozók és fegyverek vásárlására. Von der Leyen szerint „ez jó megállapodás, még ha nem is tökéletes,”

képzeljük el, mi történt volna, ha a világ két legnagyobb demokratikus gazdasága kereskedelmi háborúba sodródik. Ezt csak Moszkva és Peking üdvözölte volna”

– hangsúlyozta. Hozzátette, hogy a vámok növelik a fogyasztók és vállalkozások költségeit, csökkentik a választékot, és gyengítik a gazdaságok versenyképességét. Kiemelte, hogy a Trump-adminisztrációval kötött egyezmény kereskedelmi garanciákat nyújt Európának, miközben az EU új exportpiacokat keres: „Nemrégiben megállapodást kötöttünk Mexikóval és a Mercosur-országokkal, szorosabbra fűztük kapcsolatainkat Svájccal és az Egyesült Királysággal, valamint lezártuk a tárgyalásokat Indonéziával. Célunk, hogy az év végéig Indiával is egyezségre jussunk” – igyekezett meggyőzni az unió sikereiről az olvasókat a bizottság elnöke.

Von der Leyen továbbá az egységes piac melletti elkötelezettségre és a tagállamok összefogására szólította fel a tagállamokat, hangsúlyozva, hogy csak egy versenyképes és fenntartható uniós gazdaság biztosíthat valódi függetlenséget az EU számára.