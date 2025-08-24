Továbbra sem néz szembe a tényekkel Von der Leyen, szerinte siker a vámmegállapodás

Von der Leyen nem bír lejönni Ukrajna uniós tagságának álmáról – még a Bizottság épületeit is kivilágíttatta ukrán zászlókkal
„Slava Ukraini” – hangoztatta bejegyzésében az Európai Bizottság elnöke.
Az Európai Bizottság elnöke szerint a lényeg, hogy megmentették a demokratikus gazdaságot Oroszországtól és Kínától.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy vasárnap több európai lapban – köztük az olasz Il Sole 24 Ore-ban és a német Frankfurter Allgemeine Zeitung-ban – megjelent cikkében védelmébe vette az Egyesült Államokkal kötött vámegyezményt.
Az euronews összeállítása szerint a bizottsági elnök azt írta, hogy a megállapodás „megfontolt döntés” eredménye, amely elkerülte a kereskedelmi háború kirobbanását, megőrizte az egységes piac integritását, és támogatta Európa versenyképességét. A megállapodás értelmében az Egyesült Államok 15 százalékos vámot vet ki az EU termékeire, míg az EU vámmentességet biztosít az amerikai áruknak, továbbá jelentős értékben vállal kötelezettséget amerikai energiahordozók és fegyverek vásárlására. Von der Leyen szerint „ez jó megállapodás, még ha nem is tökéletes,”
képzeljük el, mi történt volna, ha a világ két legnagyobb demokratikus gazdasága kereskedelmi háborúba sodródik. Ezt csak Moszkva és Peking üdvözölte volna”
– hangsúlyozta. Hozzátette, hogy a vámok növelik a fogyasztók és vállalkozások költségeit, csökkentik a választékot, és gyengítik a gazdaságok versenyképességét. Kiemelte, hogy a Trump-adminisztrációval kötött egyezmény kereskedelmi garanciákat nyújt Európának, miközben az EU új exportpiacokat keres: „Nemrégiben megállapodást kötöttünk Mexikóval és a Mercosur-országokkal, szorosabbra fűztük kapcsolatainkat Svájccal és az Egyesült Királysággal, valamint lezártuk a tárgyalásokat Indonéziával. Célunk, hogy az év végéig Indiával is egyezségre jussunk” – igyekezett meggyőzni az unió sikereiről az olvasókat a bizottság elnöke.
Von der Leyen továbbá az egységes piac melletti elkötelezettségre és a tagállamok összefogására szólította fel a tagállamokat, hangsúlyozva, hogy csak egy versenyképes és fenntartható uniós gazdaság biztosíthat valódi függetlenséget az EU számára.
Ezt is ajánljuk a témában
„Slava Ukraini” – hangoztatta bejegyzésében az Európai Bizottság elnöke.
Számos európai politikus és szakértő azonban kudarcnak tartja a megállapodást. Orbán Viktor magyar miniszterelnök élesen bírálta az egyezményt, kijelentve, hogy „Donald Trump meg ette reggelire Ursula von der Leyent”, mivel az amerikai érdekek minden területen érvényesültek. Orbán Viktor szerint a 15 százalékos vám nehéz helyzetbe hozza az európai vállalatokat, és von der Leyen olyan kötelezettségeket vállalt – például amerikai energia- és fegyvervásárlásra –, amelyekre nem volt felhatalmazása, hiszen ezek teljesítése az európai államokra és vállalatokra hárul. Hozzátette, hogy nem világos, ki és hogyan fogja teljesíteni ezeket az ígéreteket, és figyelmeztetett: ha ez nem sikerül, az Egyesült Államok úgy értékelheti, hogy az EU megszegte a megállapodást, ami tovább ronthatja az Unió helyzetét. Orbán szerint a megállapodás nem lezárta a vámmegállapodást, hanem „a vámháború első ütközetét jelentette, amelyet az EU elveszített”.
Tóth Máté energiajogász szerint az Egyesült Államok „15-0-ás vereséget mért” az EU-ra. Rámutatott, hogy a 90 országot érintő új amerikai vámtételek közül azok, akik érdemi alkut tudtak kötni, 10 százalékos tarifával szembesülnek. „A 15 százalékos vám a renitensek, a vesztesek és a büntetendők tarifája” – fogalmazott.
Szerinte a megállapodás a 19. századi, európai nagyhatalmak által Kínával és az Oszmán Birodalommal kötött, megalázó feltételeket tartalmazó kereskedelmi egyezményekre emlékeztet, amelyek „félgyarmati státuszhoz” vezettek. Hozzátette: „Von der Leyen hatalmas üzletként értékelheti ezt az egyezményt, de ami neki üzlet, az Európának már kevésbé az. Nem lepődnék meg, ha egy napon furcsa SMS-ek kerülnének elő.”
Nyitókép forrása: Brendan SMIALOWSKI / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Közzétették a megállapodás részleteit.
***