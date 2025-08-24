Ft
08. 24.
vasárnap
megállapodás Ursula von der Leyen vám Európai Bizottság Európai Unió Egyesült Államok

Továbbra sem néz szembe a tényekkel Von der Leyen, szerinte siker a vámmegállapodás

2025. augusztus 24. 20:26

Az Európai Bizottság elnöke szerint a lényeg, hogy megmentették a demokratikus gazdaságot Oroszországtól és Kínától.

2025. augusztus 24. 20:26
null

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy vasárnap több európai lapban – köztük az olasz Il Sole 24 Ore-ban és a német Frankfurter Allgemeine Zeitung-ban – megjelent cikkében védelmébe vette az Egyesült Államokkal kötött vámegyezményt.

Az euronews összeállítása szerint a bizottsági elnök azt írta, hogy a megállapodás „megfontolt döntés” eredménye, amely elkerülte a kereskedelmi háború kirobbanását, megőrizte az egységes piac integritását, és támogatta Európa versenyképességét. A megállapodás értelmében az Egyesült Államok 15 százalékos vámot vet ki az EU termékeire, míg az EU vámmentességet biztosít az amerikai áruknak, továbbá jelentős értékben vállal kötelezettséget amerikai energiahordozók és fegyverek vásárlására. Von der Leyen szerint „ez jó megállapodás, még ha nem is tökéletes,”

képzeljük el, mi történt volna, ha a világ két legnagyobb demokratikus gazdasága kereskedelmi háborúba sodródik. Ezt csak Moszkva és Peking üdvözölte volna”

– hangsúlyozta. Hozzátette, hogy a vámok növelik a fogyasztók és vállalkozások költségeit, csökkentik a választékot, és gyengítik a gazdaságok versenyképességét. Kiemelte, hogy a Trump-adminisztrációval kötött egyezmény kereskedelmi garanciákat nyújt Európának, miközben az EU új exportpiacokat keres: „Nemrégiben megállapodást kötöttünk Mexikóval és a Mercosur-országokkal, szorosabbra fűztük kapcsolatainkat Svájccal és az Egyesült Királysággal, valamint lezártuk a tárgyalásokat Indonéziával. Célunk, hogy az év végéig Indiával is egyezségre jussunk” – igyekezett meggyőzni az unió sikereiről az olvasókat a bizottság elnöke. 

Von der Leyen továbbá az egységes piac melletti elkötelezettségre és a tagállamok összefogására szólította fel a tagállamokat, hangsúlyozva, hogy csak egy versenyképes és fenntartható uniós gazdaság biztosíthat valódi függetlenséget az EU számára.

A félgyarmati sors az unió vezetője szerint siker 

Számos európai politikus és szakértő azonban kudarcnak tartja a megállapodást. Orbán Viktor magyar miniszterelnök élesen bírálta az egyezményt, kijelentve, hogy „Donald Trump meg ette reggelire Ursula von der Leyent”, mivel az amerikai érdekek minden területen érvényesültek. Orbán Viktor szerint a 15 százalékos vám nehéz helyzetbe hozza az európai vállalatokat, és von der Leyen olyan kötelezettségeket vállalt – például amerikai energia- és fegyvervásárlásra –, amelyekre nem volt felhatalmazása, hiszen ezek teljesítése az európai államokra és vállalatokra hárul. Hozzátette, hogy nem világos, ki és hogyan fogja teljesíteni ezeket az ígéreteket, és figyelmeztetett: ha ez nem sikerül, az Egyesült Államok úgy értékelheti, hogy az EU megszegte a megállapodást, ami tovább ronthatja az Unió helyzetét. Orbán szerint a megállapodás nem lezárta a vámmegállapodást, hanem „a vámháború első ütközetét jelentette, amelyet az EU elveszített”.

Tóth Máté energiajogász szerint az Egyesült Államok „15-0-ás vereséget mért” az EU-ra. Rámutatott, hogy a 90 országot érintő új amerikai vámtételek közül azok, akik érdemi alkut tudtak kötni, 10 százalékos tarifával szembesülnek. „A 15 százalékos vám a renitensek, a vesztesek és a büntetendők tarifája” – fogalmazott.

Szerinte a megállapodás a 19. századi, európai nagyhatalmak által Kínával és az Oszmán Birodalommal kötött, megalázó feltételeket tartalmazó kereskedelmi egyezményekre emlékeztet, amelyek „félgyarmati státuszhoz” vezettek. Hozzátette: „Von der Leyen hatalmas üzletként értékelheti ezt az egyezményt, de ami neki üzlet, az Európának már kevésbé az. Nem lepődnék meg, ha egy napon furcsa SMS-ek kerülnének elő.”

Nyitókép forrása: Brendan SMIALOWSKI / AFP

***

 

vamonos-3
2025. augusztus 24. 21:35
Nincs olyan hogy demokratikus gazdasag, a kapitalizmus nem demokratikus Hulye a no Mondjuk a fidesz is hazudik, mert az euro erosodott a megallapodas hatasara (a forinnt is), a dollar meg gyengult azaz a bizonytalansagnal jobb az amit kotottek Orban tud jobbat, kosson
Válasz erre
0
1
Toma78
2025. augusztus 24. 21:26
Döbbenet ez a lény! Egyszerűen nem értem európa vezetőit, miért kell ennek a nyomorult agyhalott ribancnak vezetnie az Uniót?! Rajtunk röhög az egész világ és ő ahelyett, hogy a szőnyeg alatt kikúszva eltakarodna ő még megmagyarázza, hogy ő egy hős. "Demokratikus gazdaság" az hol demokrácia, hogy ő egymagában megegyezik a tagállamok terhére miközben hátrányba hozza őket a vámmentes importtal?! Agyhalott tiszás férgek ez a gazdátok egyik fő támogatója. Csak gratulálni tudok hozzá!👎
Válasz erre
2
0
lemez
2025. augusztus 24. 21:12
Megmentették a jenkiknek europát.Gyarmati sor.Ez volt a feladata.
Válasz erre
2
0
sceptical
2025. augusztus 24. 21:08
Von der Leyen szerint „ez jó megállapodás, még ha nem is tökéletes, képzeljük el, mi történt volna, ha a világ két legnagyobb demokratikus gazdasága kereskedelmi háborúba sodródik." Na most képzeljük el mi történt volna, hogy ez a félkegyelmű és koporsó ács sleppje hallgatott volna Orbánra és mikor hivatalba lépett Trump azonnal lehúzták volna gesztusosan az USA-val szembeni tarifákat nullára! Biztos, nem 15-0 lett volna a végeredmény ... De hát az a pökhendi gyarmattartó mentalitás nem engedi, hogy OV-nek bármiben is igazat adjanak. Nembaj b+ ... így legalább ez lesz a koporsótok! Csak győzzük kivárni.
Válasz erre
4
0
