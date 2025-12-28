Fogy Moszkva türelme: Putyin embere szerint Ukrajna nem halogathatja tovább a döntést ebben a kérdésben

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap folytatott telefonbeszélgetése során egyetértettek abban, hogy a harcok végleges leállítása érdekében Kijevnek politikai döntést kell hoznia a Donyec-medencéről – közölte Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Usakov elmondta, hogy a beszélgetés során, amely egy és egy negyedórán át tartott és amelyet az amerikai fél kezdeményezett, Trump több kérdést is meg akart beszélni Putyinnal a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tervezett találkozása előtt. Usakov szerint az orosz elnök érveket sorakoztatott fel annak alapvető fontosságáról, hogy a felek továbbra is az Anchorage-ben és a kétoldalú kapcsolatfelvételek során elért megegyezésekre támaszkodjanak.

A moszkvai tájékoztatás értelmében Trump elmondta, meggyőződött róla, hogy Oroszország politikai-diplomáciai megoldásra törekszik. Putyin egyetértett amerikai hivatali partnerének arra vonatkozó javaslatával, hogy a rendezés ügyében folytatott munkát vigyék tovább két, erre a célra létrehozandó – biztonsági és gazdasági kérdésekkel foglalkozó – munkacsoport keretében. A két vezető megállapodott abban, hogy Trump és Zelenszkij találkozója után ismét tárgyalni fog. A felek Usakov szerint egyetértettek abban, hogy a harcok végleges leállítása érdekében Kijevnek politikai döntést kell hoznia a Donyec-medencéről.