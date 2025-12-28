Ft
Fogy Moszkva türelme: Putyin embere szerint Ukrajna nem halogathatja tovább a döntést ebben a kérdésben

2025. december 28. 21:52

Jurij Usakov szerint Kijevnek el kell fogadni az orosz-amerikai megegyezést.

2025. december 28. 21:52
Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap folytatott telefonbeszélgetése során egyetértettek abban, hogy a harcok végleges leállítása érdekében Kijevnek politikai döntést kell hoznia a Donyec-medencéről – közölte Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Usakov elmondta, hogy a beszélgetés során, amely egy és egy negyedórán át tartott és amelyet az amerikai fél kezdeményezett, Trump több kérdést is meg akart beszélni Putyinnal a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tervezett találkozása előtt. Usakov szerint az orosz elnök érveket sorakoztatott fel annak alapvető fontosságáról, hogy a felek továbbra is az Anchorage-ben és a kétoldalú kapcsolatfelvételek során elért megegyezésekre támaszkodjanak.

A moszkvai tájékoztatás értelmében Trump elmondta, meggyőződött róla, hogy Oroszország politikai-diplomáciai megoldásra törekszik. Putyin egyetértett amerikai hivatali partnerének arra vonatkozó javaslatával, hogy a rendezés ügyében folytatott munkát vigyék tovább két, erre a célra létrehozandó – biztonsági és gazdasági kérdésekkel foglalkozó – munkacsoport keretében. A két vezető megállapodott abban, hogy Trump és Zelenszkij találkozója után ismét tárgyalni fog. A felek Usakov szerint egyetértettek abban, hogy a harcok végleges leállítása érdekében Kijevnek politikai döntést kell hoznia a Donyec-medencéről.

Ezek (a harci cselekmények) végleges lezárásához elsősorban természetesen Kijevnek kell meghoznia egy bátor, felelősségteljes politikai döntést, amely összhangban áll az orosz-amerikai csatornán elvégzett munkával. Ezt a Donyec-medencét érintő döntést, figyelembe véve a frontokon kialakult helyzetet, az ukrán rezsimnek nem lenne értelme halogatni”

– hangoztatta az orosz elnök tanácsadója. „Az orosz és az amerikai elnökök összességében hasonló véleményen vannak arról, hogy az ukránok és az európaiak által javasolt ideiglenes tűzszünet a népszavazás előkészítése vagy más ürügyek alatt csak a konfliktus elhúzódásához vezet, és a harcok kiújulásával járhat” – tette hozzá.

Putyin decemberben a Kremlben fogadta Steve Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját és Jared Kushnert, Trump vejét. A felek megvitatták a békefolyamat lényegét, de akkor nem sikerült kompromisszumos megoldást találniuk. A Putyin és Trump közötti mostani telefonbeszélgetés az első ilyen kapcsolatfelvétel volt október 16., és összességében a kilencedik az év eleje óta.

(MTI)

Nyitókép forrása: Mikhail METZEL / POOL / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ausztraltenorista
2025. december 28. 23:02
Mit szarakodnak már ? Dobjanak le egy Cár-Bombát ennek a faszszopó rohadt zsidócigánynak a bunkerére azt viszont lágytojás !
Válasz erre
0
0
fintaj-2
•••
2025. december 28. 22:21 Szerkesztve
Szeretnék hinni, de már nem tudok hinni Trump mindenáron való béketeremtési szándékában. Minden látszat ellenére az Trump-nak legkevésbé sürgős a béke, csak az EU-t és Zelenszkijt kell rövid pórázon tartania.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!