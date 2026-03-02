Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt krekó orosz-ukrán háború Magyar Péter Barátság kőolajvezeték kijev ukrajna

Brüsszel magyarországi embere szerint Ukrajna joggal várja Magyar Péter győzelmét

2026. március 02. 17:04

Krekó Péter ugyanúgy tagad az ukránok zsarolását illetően, mint a Tisza Párt vezetője.

2026. március 02. 17:04
Krekó

„Egyelőre úgy tűnik, hogy egy nem létező háborús fenyegetettségre hivatkozva próbálja meg hiszterizálni a közvéleményt a kormánypárt” mondta Krekó Péter a Telexnek arról, hogy a kormány a Barátság kőolajvezeték ukránok általi leállítása miatt elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra fokozott védelmét.

A Political Capital vezetője azt állította, nem látott olyan bizonyítékot, ami valós veszélyt jelentene a magyar energetikai létesítményekre. Krekó úgy vélekedett, a kormány állításait nem lehet tényekkel megtámogatni, ráadásul Európában Magyarországon az egyik legalacsonyabb a bizalom a kormányzat felé.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Dezinformációs szempontból az egy új minőség, hogy a hadsereget is bevonják – egy jelenlegi tudásunk szerint – hazug sztori alátámasztására” 

– fogalmazott a baloldali elemző.

A Political Capital a brüsszeli nyomásgyakorlás eszköze

Krekó valószínűleg nem véletlenül mondott Magyar Péteréhez nagyon hasonló véleményt a magyar kritikus infrastruktúra védelméről, hiszen a Political Capital a brüsszeli elit egyik magyarországi dárdahegye. Ahogy arról korábban írtunk

az intézet tagja Az EU Demokráciapajzs nevű programjának, 

amely – ahogy azt az ügyről jelentést író Norman Lewis mondta a Mandinernek – nem az európai demokráciákat védő pajzs, hanem a nem választott Bizottságot védi az európai választóktól, a demokratikus elszámoltathatóságtól

Ezt is ajánljuk a témában

Ezek után az sem meglepő, hogy Krekó azt is hangoztatta a Telexnek: 

joggal várja azt Ukrajna szerintem, hogy egy kicsit barátságosabb kormányzat lesz az irányába akkor, hogyha Magyar Péter nyeri a választást.”

Krekó aggódik a Tisza sikeréért

A Political Capital vezetője a Telexnek arról is beszélt, hogy szerinte sem túl meggyőző a Tisza kommunikációja Ukrajnát illetően.

Mint fogalmazott: „külpolitikai kérdésekben bizonyos szempontból defenzívába szorult azért a Tisza Párt az elmúlt időszakban és persze mióta van külügyminiszter jelöltje egyébként a pártnak, azóta talán bátrabban megnyilvánul külpolitikai kérdésekben is, de olyannyira az tűnik az egyik fő célnak külpolitikai kérdéseket illetően, hogy ne látsszon nagyon nagy különbség a kormány és az ellenzék között, hogy ebben a helyzetben szerintem nagyon nehéz lesz egy ilyen előtörténet után jól reagálni az ellenzéknek. És 

ennek alapján én inkább azt valószínűsítem, hogy ez a kormányoldalt erősíti mintsem az ellenzéket.”

Krekó azt is mondta: „azért az utolsó időszakban egy ennyire biztonsági fenyegetésekre fókuszáló kampány, amely a kormányoldal cselekvését helyezi a középpontba, ez szerintem inkább egy olyan tényező, ami a kormányoldalnak kedvezhet még pluszban, mint az ellenzéknek. És szerintem 

ezt a mostani problématérképet többször már át tudta rajzolni a Fidesz. Lehet, hogy most egy kicsit kevésbé hatékony ebben, de ha már részsikereket tud elérni, azzal növelheti annak az esélyét, hogy végül ő nyerje meg a választást.”

Kijev zsarol az olajjal, Magyarország reagált a fenyegetésre

Mint ismert, Magyarországra és Szlovákiába 2026. január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A magyar kormány többször is rámutatott, hogy Kijev valójában politikai céljai elérésének érdekében zsarol ezzel. Szijjártó Péter ezért bejelentette: mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja az üzemanyag érkezését, hazánk is blokkolni fogja azt a 90 milliárd eurós uniós kölcsönt, amit az Unió a háború sújtotta országnak szánna.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter február végén bejelentette, hogy 

Orbán Viktor miniszterelnök kérésére megalakult az Egyeztető Törzs a kritikus infrastruktúra védelmére.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: a kormány intézkedése alapján a Magyar Honvédség is erősíti az energetikai rendszer védelmét, a honvédség állománya az ország számos pontjára kitelepül. Az ehhez szükséges erők rendelkezésre állnak, az Egyeztető Törzs munkájában több minisztérium is részt vesz. Ezzel egy időben a miniszterelnök parancsa alapján 

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében elrendelték a drónrepülés tilalmát.

A tárcavezető hangsúlyozta:

Ukrajna folyamatosan fenyeget és újabb lépésekkel gyakorol nyomást Magyarországra, az energetikai rendszer gyengítésével káoszt akar teremteni. 

A bizonytalanság előidézésén keresztül beavatkoznának az országgyűlési választásba, hogy Kijev- és Brüsszel-barát, vagyis háborúpárti kormányt segítsenek hatalomra – fogalmazott.

A tárcavezető február 27-én arról tájékoztatott, hogy a magyar katonák megkezdték a kitelepülést, hogy részt vegyenek a hazai energetikai létesítmények védelmében.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2026. március 02. 18:54
Kreko törzsgyökeres soros ügynök.Poloska ma kijelentette hogy volt az ügyèszsègen és minden rendör úgy köszönt neki hogy áradjon.
Válasz erre
0
0
Sacap
2026. március 02. 18:47
Hann után te is mész a lecsóba.Lehullott az álarc hazaárulók.
Válasz erre
0
0
Senufed
2026. március 02. 18:45
Inkább hiszterizáljanak 100-szor, mint hogy egyszer csak azon kapjam magam, hogy tényleg háború van, csak úgy "fű alatt". Nem a béke felé megy az EU. És mivel a manökenistenkirály pártja kvázi a kormányzó párt, ezért biztos lehet állítani, hogy a Tisza sem a békét akarja. Lehet bármit mondani. A tények azok tények.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 02. 18:36
2022-es választások alkalmával néhány jelentéktelen, a választást nem befolyásoló szórvány esetet leszámítva az EBESZ delegáltjai a Mo-i választást rendben találták. Minden választási bizottságban és a szavazatok számlálásakor is jelen voltak az ellenzék képviselői és mindent rendben találtak. A magyar választási törvényt az EU Velencei Bizottsága kifejezetten jó választási törvénynek minősítette. A választókerületek kijelölése a törvény szerint történt és bárki ellenőrizheti, hogy nem szabálytalan. Magyarországon 2022-ben már a családok 92%-ának volt szélessávú internet hozzáférése. Ma 98%. A választók a pártok programját illetően tájékozottak voltak és ma is azok. Szar az ellenzék programja és hitványak a vezetőik, ezért buknak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!