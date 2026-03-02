Brüsszel magyarországi embere szerint Ukrajna joggal várja Magyar Péter győzelmét

ennek alapján én inkább azt valószínűsítem, hogy ez a kormányoldalt erősíti mintsem az ellenzéket.”
Krekó azt is mondta: „azért az utolsó időszakban egy ennyire biztonsági fenyegetésekre fókuszáló kampány, amely a kormányoldal cselekvését helyezi a középpontba, ez szerintem inkább egy olyan tényező, ami a kormányoldalnak kedvezhet még pluszban, mint az ellenzéknek. És szerintem
ezt a mostani problématérképet többször már át tudta rajzolni a Fidesz. Lehet, hogy most egy kicsit kevésbé hatékony ebben, de ha már részsikereket tud elérni, azzal növelheti annak az esélyét, hogy végül ő nyerje meg a választást.”
Kijev zsarol az olajjal, Magyarország reagált a fenyegetésre
Mint ismert, Magyarországra és Szlovákiába 2026. január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A magyar kormány többször is rámutatott, hogy Kijev valójában politikai céljai elérésének érdekében zsarol ezzel. Szijjártó Péter ezért bejelentette: mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja az üzemanyag érkezését, hazánk is blokkolni fogja azt a 90 milliárd eurós uniós kölcsönt, amit az Unió a háború sújtotta országnak szánna.