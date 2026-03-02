Brüsszel magyarországi embere szerint Ukrajna joggal várja Magyar Péter győzelmét

Ezek után az sem meglepő, hogy Krekó azt is hangoztatta a Telexnek:

joggal várja azt Ukrajna szerintem, hogy egy kicsit barátságosabb kormányzat lesz az irányába akkor, hogyha Magyar Péter nyeri a választást.”

Krekó aggódik a Tisza sikeréért

A Political Capital vezetője a Telexnek arról is beszélt, hogy szerinte sem túl meggyőző a Tisza kommunikációja Ukrajnát illetően.

Mint fogalmazott: „külpolitikai kérdésekben bizonyos szempontból defenzívába szorult azért a Tisza Párt az elmúlt időszakban és persze mióta van külügyminiszter jelöltje egyébként a pártnak, azóta talán bátrabban megnyilvánul külpolitikai kérdésekben is, de olyannyira az tűnik az egyik fő célnak külpolitikai kérdéseket illetően, hogy ne látsszon nagyon nagy különbség a kormány és az ellenzék között, hogy ebben a helyzetben szerintem nagyon nehéz lesz egy ilyen előtörténet után jól reagálni az ellenzéknek. És