Most minden kiderül Zelenszkijről – ez van a politikus álarca mögött

Baljós közelség – megérkezett a Mandinerre az ukrajnai háborúról szóló, nagy sikerű dokumentumfilm! (VIDEÓ)
Új könyv jelent meg, amely leleplezi korunk hatalomgyakorlásának természetét.
„Konsztantin Bondarenko
független ukrán újságíró Zelenszkij-könyve nem egy szokványos életrajz. A joker azoknak szól, akik nem kész narratívára vágynak,
hanem a 21. századi ukrán politika és a nemzetközi érdekek ellentmondásokkal teli világát szeretnék megérteni – és ezért hajlandók megismerni egy provokatív nézőpontot is, amely egyúttal leleplezi korunk hatalomgyakorlásának természetét” – írja a Hitel Kiadó Facebook-oldalán.
A Joker - Volodimir Zelenszkij politikai felemelkedésének igaz története című könyv március közepén jelenik meg, de a kiadó tájékoztatása szerint már előrendelhető.
Konsztantin Bondarenko a Mandiner nemrég megjelent, Baljós közelség című dokumentumfilmjében is megszólalt.
Az ukrán író-történész úgy fogalmazott: „Sem Porosenko, sem Zelenszkij nem folytathatott önálló politikát. Úgy kerültek hatalomra, hogy bizonyos kötelezettségeik voltak a nyugati politikai partnereikkel szemben. És mivel ezeknek a politikai partnereknek az érdekei nem változtak, ebben a helyzetben változatlan marad Zelenszkij politikája is. Sajnos Ukrajna függetlenségének harmincöt éve alatt sem volt képes független, aktív és befolyásos játékossá válni, aki maga dönt saját sorsa felett.
Ukrajna más államok érdekeibe van beágyazva, ezért ennek vagy annak a személynek a cseréje az ország élén nem befolyásolja a külső, nyugati politikai játékosok érdekeit”.
Az ukrajnai háború borzalmait, előzményeit, világpolitikai-történelmi hátterét feltáró, megrázó személyes beszámolókat, szakértői megszólalásokat is idéző filmünk már a Mandiner csatornáján is elérhető.
