Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Volodimir Zelesznkij konsztantin bondarenko orosz-ukrán háború ukrajna

Most minden kiderül Zelenszkijről – ez van a politikus álarca mögött

2026. március 02. 17:34

Új könyv jelent meg, amely leleplezi korunk hatalomgyakorlásának természetét.

2026. március 02. 17:34
null

„Konsztantin Bondarenko 

független ukrán újságíró Zelenszkij-könyve nem egy szokványos életrajz. A joker azoknak szól, akik nem kész narratívára vágynak, 

hanem a 21. századi ukrán politika és a nemzetközi érdekek ellentmondásokkal teli világát szeretnék megérteni – és ezért hajlandók megismerni egy provokatív nézőpontot is, amely egyúttal leleplezi korunk hatalomgyakorlásának természetét” – írja a Hitel Kiadó Facebook-oldalán.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

A Joker - Volodimir Zelenszkij politikai felemelkedésének igaz története című könyv március közepén jelenik meg, de a kiadó tájékoztatása szerint már előrendelhető.

Ezt is ajánljuk a témában

Konsztantin Bondarenko a Mandiner nemrég megjelent, Baljós közelség című dokumentumfilmjében is megszólalt.

Az ukrán író-történész úgy fogalmazott: „Sem Porosenko, sem Zelenszkij nem folytathatott önálló politikát. Úgy kerültek hatalomra, hogy bizonyos kötelezettségeik voltak a nyugati politikai partnereikkel szemben. És mivel ezeknek a politikai partnereknek az érdekei nem változtak, ebben a helyzetben változatlan marad Zelenszkij politikája is. Sajnos Ukrajna függetlenségének harmincöt éve alatt sem volt képes független, aktív és befolyásos játékossá válni, aki maga dönt saját sorsa felett. 

Ukrajna más államok érdekeibe van beágyazva, ezért ennek vagy annak a személynek a cseréje az ország élén nem befolyásolja a külső, nyugati politikai játékosok érdekeit”.

Az ukrajnai háború borzalmait, előzményeit, világpolitikai-történelmi hátterét feltáró, megrázó személyes beszámolókat, szakértői megszólalásokat is idéző filmünk már a Mandiner csatornáján is elérhető.

Nyitókép: Facebook

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. március 02. 18:50
zselé népszerűsége mínusz 60%, bármit is jelentsen ez
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 02. 18:48
Szabadságot és békét Ukrajnának! Le a Zselenszkij juntával! A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 02. 18:46
Zselenszkij népszerűsége Ukrajnában már csak 4 %. Ukrajnában a háború folytatásának támogatottsága 20% alatt van. Az ukrán nép békét akar.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 02. 18:45
Zselenszkij és bandája terrorista! "A terrorizmus az erőszak alkalmazásának, vagy az azzal való fenyegetésnek olyan stratégiája, mely félelemkeltés révén meghatározott politikai, ideológiai vagy vallási célokat szándékozik kikényszeríteni." Wiki. A terrorizmus minden formájában üldözendő és elítélendő és semmilyen indokkal nem elfogadható!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!