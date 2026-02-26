Ft
mandiner baljós közelség dokumentumfilm ukrajnai háború

Baljós közelség – megérkezett a Mandinerre az ukrajnai háborúról szóló, nagy sikerű dokumentumfilm! (VIDEÓ)

2026. február 26. 12:05

Már a Mandiner csatornáján is elérhető az ukrajnai háború borzalmait, előzményeit, világpolitikai-történelmi hátterét feltáró, megrázó személyes beszámolókat, szakértői megszólalásokat is idéző dokumentumfilm: a Baljós közelség.

2026. február 26. 12:05
null

Rendkívüli érdeklődés mellett mutatták be a napokban az ukrajnai háborúról szóló Baljós közelség című dokumentumfilmünket az Uránia Nemzeti Filmszínházban. 

A Tősér Ádám-rendezte film a háború valódi arcát mutatja meg, azok szemszögéből, akik számára mindaz, ami történik, a tragikus valóság. 

Halottak, árvák, özvegyek, szétszakított családok – köztük KÁRPÁTALJAI nemzettestvéreink – mára a nagyhatalmak geopolitikai-gazdagodási törekvéseinek játékszerévé váltak. 

A Mandiner dokumentumfilmje rávilágít: 

már az utolsó utáni pillanatban vagyunk, ideje, hogy végre a diplomácia vegye át az egyre terjeszkedő háború és a fegyverek helyét a béke érdekében. 

A film a szívbemarkoló történetek, nyilatkozatok mellett tudományos alapossággal, történészek, elemzők megszólaltatásával elemzi a háború előzményeinek dinamikáját, az orosz-ukrán kapcsolatok történelmi hátterét és – például – az ukrán nemzettudat változását. 

Nézze meg Ön is a Mandiner YouTube-csatornáján, vagy az alábbiakban:

Nyitókép: Mandiner

 

Gubbio
2026. február 26. 13:34
Az ilyen típusú dokumentumfilmek éppen oda nem jutnak el, ahová el kellene jutniuk. Ha meg eljutnak, akkor meg kikapcsolják, befogják fülüket, bezárják szemüket. Mert a "felvilágosodott" Nyugat igazságérzete és -szolgáltatása KORRUPT.
Kormánypárti2
2026. február 26. 12:58
" az Uránia Nemzeti Filmszínházban" Az Urániában van ugye? 😆😆😆
socialismo-e-muerte
2026. február 26. 12:50 Szerkesztve
Oroszország, az atomhatalom ellen nem tud nyerni egy legatyásodott pixli Ukrajna. Se francia, se német, se brit segítséggel. Hitler nem tudta legyőtni az oroszokat, se Napóleon. Pedig mindent beleadtak, Moszkváig jutottak. Komoly hadvezérek voltak. A faszzongorista fasorban sincs, csak az ukrán maffia tartja a csúcson a gazdagodása miatt. A Zelenski dolga nem a háború, hanem a kunyerálás a védelmi pénz után. Ha nem fizeti ki a zsoldot otthon, akkor megölik a sajátjai. Ezért az USA nem is vesz részt ebben a messzi háborúban. Ukrajna trianonja elkerülhetetlen. Már megkezdődött.
akyokushinkaimestere
2026. február 26. 12:43 Szerkesztve
Eszement egy gyalázatos nép a magyar,azon belül is a sajnos ki kell mondani a mocskos fidesz.A háború borzalmai ki a faszt érdekel? vetítség le putyinnak vagy trumpnak akik kirobbantják.Egy meteorbecspódás és követkeményeiről is lehetett volna filmet készíteni,hogy látod te aszteroida párti vagy.😁🤦‍♂️És látod egy több millió éve létező fajt is képes kipusztítani (dinók).Aki támogatja az üstökösöket és aszteroidákat hazaáruló.🤦‍♂️😁
