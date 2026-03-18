Tökéletes szöglet – Szoboszlai góljával ledolgozta hátrányát a Liverpool a Galata ellen, és már előnyben az angolok

Néhány napja még együtt forgattak, most keményen kiosztotta Szoboszlait a liverpooli klubikon
Szerinte valószínűleg nem egy meccset néztek...
Izgalmas forgatókönyv szerint zajlik a Liverpool–Galatasaray BL-nyolcaddöntő. Három magyar a pályán, Szoboszlai betalált, majd kiharcolt egy büntetőt.
Szeptember után márciusban sem sikerült: az idei labdarúgó Bajnokok Ligája-szezonban már kétszer is kikapott 1–0-ra a Liverpool Isztambulban. A nyolcaddöntő első mérkőzésén összeszedett minimális hátrányt hazai pályán akarta ledolgozni az angol bajnok. A magyaros párharc különlegessége, hogy három válogatott játékos is a kezdőcsapatban kapott helyet a Liverpool–Galatasaray mérkőzésen: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik a hazaiaknál, Sallai Roland a törököknél rohamozhatott az első perctől kezdve – ráadásul mindhárman az eredeti posztjukon játszhattak.
Szerinte valószínűleg nem egy meccset néztek...
Az összesítésben hátrányban lévő angolok kezdtek kezdeményezőbben, ám a török együttes szilárdan állta a sarat. Ez azonban nem tartott sokáig, fél óra sem kellett hozzá és a Liverpool-fölény góllá érett: a 25. percben
Mac Allister szögletére tökéletesen érkezett Szoboszlai, aki 15 méterre a kaputól a hosszú sarokba lőtt. 1–0.
Ezzel a Vörösök ledolgozták az idegenben összeszedett hátrányt. A magyar középpályás a félidő során a mezőnyben is kimagasló volt, elképesztő energiát tett a pályára, a támadások mellett a védekezésből is kivette a részét. Az angolok fokozták a nyomást még a szünet előtt, majd ismét Szoboszlai lépett elő főszereplővé. Jakobs találta el a lábát a tizenhatoson belül, büntetőhöz jutott a Liverpool.
A 45+4. percben Szalah állt oda a labda mögé, az egyiptomi viszont hibázott.
Rosszul elrúgott labdáját Cakir kirúgta az oldalvonalon, ezzel maradt a döntetlen az összesítésben.
A második félidőben Sallait visszarendelte az edzője a védelembe, Cakir pedig tartotta a lelket a Galatában. A török kapus az egész mérkőzésen hihetetlen védéseket produkált. A második játékrész elején azonban már ő sem tudott segíteni,
a Liverpool két percen belül két gólt is szerzett: előbb Szalah középre adása után Ekitiké, majd egy kapusról kipattantó labdából Gravenberch talált be,
ezzel már kétgólos volt a liverpooliak összesített előnye. 3–0.
Ha egy üzlet beindul: a 62. percben Szalahnak összejött, ami tizenegyesből nem, káprázatos gólt rúgott, a Wirtz-cel való összjáték után csodálatosan tekert a hosszú sarokba. 4–0.
Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő
Liverpool–Galatasaray 4–0 (1–0)
Gólszerző: Szoboszlai (25.), Ekitiké (52.), Gravenberch (53.), Szalah (62.)
összesítésben: 4–1
Liverpool: Alisson – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké
Galatasaray: Cakir – Boey, Singo, Bardakci, Jakobs – Torreira, Lemina – Sallai, Gabriel Sara, Yilmaz – Osimhen
Útban Budapestre: a labdarúgó Bajnokok Ligája eddig ismert negyeddöntői:
PSG–Liverpool
Real Madrid–Bayern München
Barcelona–Atlético Madrid
Sporting–Arsenal
Fotó: Paul ELLIS / AFP
