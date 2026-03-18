03. 18.
szerda
03. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája Sallai Roland Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Tökéletes szöglet – Szoboszlai góljával ledolgozta hátrányát a Liverpool a Galata ellen, és már előnyben az angolok

2026. március 18. 19:52

Izgalmas forgatókönyv szerint zajlik a Liverpool–Galatasaray BL-nyolcaddöntő. Három magyar a pályán, Szoboszlai betalált, majd kiharcolt egy büntetőt.

2026. március 18. 19:52
Szeptember után márciusban sem sikerült: az idei labdarúgó Bajnokok Ligája-szezonban már kétszer is kikapott 1–0-ra a Liverpool Isztambulban. A nyolcaddöntő első mérkőzésén összeszedett minimális hátrányt hazai pályán akarta ledolgozni az angol bajnok. A magyaros párharc különlegessége, hogy három válogatott játékos is a kezdőcsapatban kapott helyet a Liverpool–Galatasaray mérkőzésen: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik a hazaiaknál, Sallai Roland a törököknél rohamozhatott az első perctől kezdve – ráadásul mindhárman az eredeti posztjukon játszhattak.

Florian Wirtz és Sallai Roland párharca az Anfielden
Fotó: Paul Ellis/AFP

Liverpool–Galatasaray: magyarok a pályán

Az összesítésben hátrányban lévő angolok kezdtek kezdeményezőbben, ám a török együttes szilárdan állta a sarat. Ez azonban nem tartott sokáig, fél óra sem kellett hozzá és a Liverpool-fölény góllá érett: a 25. percben

Mac Allister szögletére tökéletesen érkezett Szoboszlai, aki 15 méterre a kaputól a hosszú sarokba lőtt. 1–0.

Ezzel a Vörösök ledolgozták az idegenben összeszedett hátrányt. A magyar középpályás a félidő során a mezőnyben is kimagasló volt, elképesztő energiát tett a pályára, a támadások mellett a védekezésből is kivette a részét. Az angolok fokozták a nyomást még a szünet előtt, majd ismét Szoboszlai lépett elő főszereplővé. Jakobs találta el a lábát a tizenhatoson belül, büntetőhöz jutott a Liverpool.

A 45+4. percben Szalah állt oda a labda mögé, az egyiptomi viszont hibázott.

Rosszul elrúgott labdáját Cakir kirúgta az oldalvonalon, ezzel maradt a döntetlen az összesítésben.

A második félidőben Sallait visszarendelte az edzője a védelembe, Cakir pedig tartotta a lelket a Galatában. A török kapus az egész mérkőzésen hihetetlen védéseket produkált. A második játékrész elején azonban már ő sem tudott segíteni,

a Liverpool két percen belül két gólt is szerzett: előbb Szalah középre adása után Ekitiké, majd egy kapusról kipattantó labdából Gravenberch talált be,

ezzel már kétgólos volt a liverpooliak összesített előnye. 3–0.

Ha egy üzlet beindul: a 62. percben Szalahnak összejött, ami tizenegyesből nem, káprázatos gólt rúgott, a Wirtz-cel való összjáték után csodálatosan tekert a hosszú sarokba. 4–0.

Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő
Liverpool–Galatasaray 4–0 (1–0)
Gólszerző: Szoboszlai (25.), Ekitiké (52.), Gravenberch (53.), Szalah (62.)
összesítésben: 4–1

Íme, a Liverpool–Galatasaray kezdőcsapatai:

Liverpool: Alisson – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké

Galatasaray: Cakir – Boey, Singo, Bardakci, Jakobs – Torreira, Lemina – Sallai, Gabriel Sara, Yilmaz – Osimhen

Útban Budapestre: a labdarúgó Bajnokok Ligája eddig ismert negyeddöntői:

PSG–Liverpool

Real Madrid–Bayern München

Barcelona–Atlético Madrid

Sporting–Arsenal

Fotó: Paul ELLIS / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2026. március 18. 21:44
Hajrá Szoboszlai!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!