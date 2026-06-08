Ruszin-Szendi közel 20 millió forintot tett félre

Furcsa nevekre bukkantunk Nagy Ervin vagyonnyilatkozatában
20 milliós tartozása is van a színművésznek.
A honvédelmi miniszternek a III. kerületben és Edelényben van ingatlana.
Ruszin-Szendi Romulusz a vagyonnyilatkozata alapján felerészben tulajdonosa egy III. kerületi 90 négyzetméteres társas háznak, valamint negyedrészben tulajdonosa egy III. kerületi garázsnak. Mindezek mellett negyedrészben tulajdonosa egy 72 négyzetméteres edelényi lakóháznak. A honvédelmi miniszternek van egy Volkswagen Tiguan személyautója és egy Honda Forza motorja.
Takarékbetétben van egy 18 millió forintos megtakarítás és 3 millió forint készpénze.
Tartozása nincsen a honvédelmi miniszternek.
Ruszin-Szendi havi bruttó 1-5 millió forint között kap havi szinten szolgálati járadékot.
Nyitókép: Purger Tamás/MTI