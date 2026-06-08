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ruszin - szendi romulusz tulajdonos vagyonnyilatkozat honvédelmi miniszter

Ruszin-Szendi közel 20 millió forintot tett félre

2026. június 08. 23:57

A honvédelmi miniszternek a III. kerületben és Edelényben van ingatlana.

2026. június 08. 23:57
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Ruszin-Szendi Romulusz a vagyonnyilatkozata alapján felerészben tulajdonosa egy III. kerületi 90 négyzetméteres társas háznak, valamint negyedrészben tulajdonosa egy III. kerületi garázsnak. Mindezek mellett negyedrészben tulajdonosa egy 72 négyzetméteres edelényi lakóháznak. A honvédelmi miniszternek van egy Volkswagen Tiguan személyautója és egy Honda Forza motorja. 

Takarékbetétben van egy 18 millió forintos megtakarítás és 3 millió forint készpénze.

Tartozása nincsen a honvédelmi miniszternek. 

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Ruszin-Szendi havi bruttó 1-5 millió forint között kap havi szinten szolgálati járadékot.

Nyitókép: Purger Tamás/MTI

 

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