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honvéd vezérkar ruszin - szendi romulusz katonai nemzetbiztonsági szolgálat polkorrekt Magyar Péter

A Tisza elvette a polgármesterek költségtérítését, a honvédség csúcsvezetői viszont korlátlanul használhatják a sofőrös szolgálati autót

2026. július 03. 11:48

Bizonyos esetekben jelentősen kibővíti a honvédségi szolgálati gépjárművek magáncélú használatának lehetőségét Ruszin-Szendi Romulusz.

2026. július 03. 11:48
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Jelentősen kibővíti a honvédségi szolgálati gépjárművek magáncélú használatának lehetőségét az új, tiszás honvédelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz utasításahívta fel a figyelmet a Polkorrekt elnevezésű Facebook-oldal.

Az új szabályozás szerint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója a szolgálati személygépkocsit hivatalos és magáncélú utazásra egyaránt, korlátozás nélkül használhatja, gépjárművezető biztosításával.

A módosítás megszünteti a korábbi kilométerkorlátozásokat ezeknél a vezetőknél.

A rendelkezés emellett a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei és a vezérkar törzsigazgatója számára havi 5000 kilométeres térítésmentes magánhasználatot biztosít sofőrrel, míg a HM Védelemgazdasági Hivatal főigazgatója havi 3000 kilométer erejéig használhatja a szolgálati gépkocsit magáncélra, szintén gépjárművezetővel. Hivatalos célú használat esetükben továbbra is korlátlan.

A módosítás akkor lép hatályba, amikor a 2027-es büdzsé kapcsán a Magyar Péter vezette kormány a költségvetési fegyelem és a takarékosság fontosságát hangsúlyozza; továbbá ugyanezen a napon döntött úgy a tiszás parlamenti kétharmad, hogy elveszik a polgármesterek költségtérítését, illetményüket pedig befagyasztják.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 28 komment

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Szerintem
2026. július 03. 16:17
Megvonni, elvonni, elkobozni, lopni az nagyon megy nekik, aztán meg a haverokkal korlátlanul elherdáltatni.
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1
0
teketlenek
2026. július 03. 15:29
teketlenek elcapo-3 2026. július 03. 15:29 Nem is tudtam, hogy a bukott cigány zsírdisznó kucu fejéről leszívták a zsírt? Nem kéne tartalékolnia a sitten jól jönne még?:DDDDDDDDDDD
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0
2
teketlenek
2026. július 03. 15:24
Csodás napok ezek, megállás nélkül vonyít a nemzetkifosztó cigánysöpredék!:DDDDDDDDDDDDDDD
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0
3
Irgum-burgum
2026. július 03. 14:03
Vége a politikusok államilag támogatott urizálásának. A közszolga ne dőzsöljön, hanem szolgáljon!
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2
0
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