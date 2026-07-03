A Tisza elvette a polgármesterek költségtérítését, a honvédség csúcsvezetői viszont korlátlanul használhatják a sofőrös szolgálati autót

Jelentősen kibővíti a honvédségi szolgálati gépjárművek magáncélú használatának lehetőségét az új, tiszás honvédelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz utasítása – hívta fel a figyelmet a Polkorrekt elnevezésű Facebook-oldal.

Az új szabályozás szerint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója a szolgálati személygépkocsit hivatalos és magáncélú utazásra egyaránt, korlátozás nélkül használhatja, gépjárművezető biztosításával.

A módosítás megszünteti a korábbi kilométerkorlátozásokat ezeknél a vezetőknél.