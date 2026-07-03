A Tisza elvette a polgármesterek költségtérítését, a honvédség csúcsvezetői viszont korlátlanul használhatják a sofőrös szolgálati autót

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Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
Bizonyos esetekben jelentősen kibővíti a honvédségi szolgálati gépjárművek magáncélú használatának lehetőségét Ruszin-Szendi Romulusz.
Jelentősen kibővíti a honvédségi szolgálati gépjárművek magáncélú használatának lehetőségét az új, tiszás honvédelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz utasítása – hívta fel a figyelmet a Polkorrekt elnevezésű Facebook-oldal.
Az új szabályozás szerint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója a szolgálati személygépkocsit hivatalos és magáncélú utazásra egyaránt, korlátozás nélkül használhatja, gépjárművezető biztosításával.
A módosítás megszünteti a korábbi kilométerkorlátozásokat ezeknél a vezetőknél.
A rendelkezés emellett a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei és a vezérkar törzsigazgatója számára havi 5000 kilométeres térítésmentes magánhasználatot biztosít sofőrrel, míg a HM Védelemgazdasági Hivatal főigazgatója havi 3000 kilométer erejéig használhatja a szolgálati gépkocsit magáncélra, szintén gépjárművezetővel. Hivatalos célú használat esetükben továbbra is korlátlan.
A módosítás akkor lép hatályba, amikor a 2027-es büdzsé kapcsán a Magyar Péter vezette kormány a költségvetési fegyelem és a takarékosság fontosságát hangsúlyozza; továbbá ugyanezen a napon döntött úgy a tiszás parlamenti kétharmad, hogy elveszik a polgármesterek költségtérítését, illetményüket pedig befagyasztják.
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