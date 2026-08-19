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klebelsberg központ oktatási minisztérium kréta

Száz nap eltelt, a Tisza oktatási fordulata még sehol

2026. augusztus 19. 06:53

Miközben Lannert Judit tárcája sorra egyeztet a szakmai szereplőkkel, több nagy választási vállalás továbbra is csak ígéret.

2026. augusztus 19. 06:53
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Önálló oktatási minisztérium alakult a kormányváltás után, de a nagy fordulat még várat magára – írja a Világgazdaság. A lap összeszedte a Tisza-kormány oktatási minisztériumának első száz napját: miközben több jogot visszaadtak az iskoláknak, enyhítettek a pedagógussztrájk korlátozásán és megkezdődött a tankerületi rendszer átalakítása, a látványos finanszírozási fordulat egyelőre elmaradt.

Lannert Judit oktatási miniszter az első hónapokban a tárca felállítására, az oktatási rendszer átvilágítására és a szakmai párbeszéd újraindítására koncentrált. A minisztérium szakszervezetekkel, civil szervezetekkel, intézményvezetőkkel, egyházi fenntartókkal és diákokkal is egyeztetett, a tárcavezető legutóbb pedig még óvodásokat is kérdezte arról, milyen intézménybe szeretnének járni.

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Több jog az iskoláknak

Az augusztusban elfogadott köznevelési törvénycsomag alapján a nevelőtestületek ismét maguk fogadhatják el az iskola pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, valamint éves munkatervét. A tantestületek az igazgatói pályázatokat is véleményezhetik, és az intézményvezetők munkáltatói jogköre is bővül.

Enyhítettek a pedagógusok sztrájkjának korlátozásán is, miközben megkezdődött a tankerületi rendszer átalakítása.

 A Klebelsberg Központ megmarad, de a tervek szerint oktatásfejlesztést támogató háttérintézménnyé alakítják.

Pénzügyi fordulat egyelőre nincs

A kormány felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A már megszerzett bérelemek nem vesznek el, új értékelés hiányában azonban további pedagógusok nem juthatnak az ehhez kapcsolódó illetményemeléshez. 

Rétvári Bence korábbi oktatási államtitkár szerint ezzel 33 milliárd forinttól esnek el a tanárok, amit a PDSZ vitat.

Nem valósult meg az első száz napban a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozóknak (NOKS-dolgozók) ígért 25 százalékos béremelés sem. A pedagógusok ugyanakkor 0,4 százalékpontos, januárig visszamenőleges bérkorrekciót kaptak.

A hetvenmilliárdos ígéret is kisebb lett

A rászoruló gyermekeknek ígért százezer forintos iskolakezdési támogatásnál 

a kampányban még mintegy 700 ezer családdal és 70 milliárd forintos kerettel számoltak, a kormányzati bejelentésben azonban már körülbelül 400 ezer jogosult gyermek szerepelt. 

A századik napig a pénzt sem fizették ki: az első 50 ezer forint határideje augusztus 24., a második rész november végéig érkezhet.

Megkezdődött a tankönyvnyomtatási szerződések és a KRÉTA átvilágítása is, a szabad tankönyvválasztás azonban egyelőre nem állt helyre.
A Tisza első száz napja így elsősorban szervezeti és jogi változásokat hozott az oktatásban. A nagyobb pénzügyi vállalások teljesítése, a Nemzeti Alaptanterv átalakítása, a tankötelezettségi korhatár emelése és a pedagógushiány kezelése továbbra is a kormány előtt áll.

Nyitókép: Soós Lajos/MTI
 

 

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Összesen 106 komment

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Sorrend:
szpt77
2026. augusztus 19. 12:27
Éhezés miatt is történt szexuális bántalmazás egy gyermekotthonban – állapította meg az Orbán-kormány által elrendelt, de titkolt ellenőrzés Súlyos hiányosságokat és elborzasztó körülményeket tárt fel a gyermekotthonokban egy 2024-es vizsgálatsorozat, amelynek megállapításait korábban nem hozták nyilvánosságra. A kegyelmi botrány 2024-es kirobbanása után az Orbán-kormány átfogó, országos ellenőrzést rendelt el a gyermekotthonokban. A korábban tartott vizsgálati jelentéseket most a Direkt36 perelte ki és hozta nyilvánosságra a Telexen megjelent cikkben. Az 530 bentlakásos intézmény átvilágítását célzó ellenőrzés elrendelését ugyan a kormány – Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára – még nyilvánosan jelentette be, annak eredményéről azonban már nem igazán kommunikáltak. A Direkt36 megkérdezte a volt és a jelenlegi kormányzat felelőseit, hogy milyen lépéseket tettek a problémák megoldására. Rétvári Bence nem reagált. Szégyen és gyalázat, h ezt tették orbánék a gyerekkel!
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madre79
2026. augusztus 19. 12:07
Duma, duma és duma és a gyerekek veszélyeztetése, pénzelvonás! Ennyit erről!
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londonbaby
•••
2026. augusztus 19. 12:05 Szerkesztve
ne egyeztess állandóan a semmire te büdös kurva !!! . dolgozz ha már ingyen élsz a MAGYAR NÉP ADÓJÁBÓL.. te málészájú vén dög !!!!!
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Kanmacska
2026. augusztus 19. 11:55
Sok tanár nem akarta ezt. Ahogy sok rendőr, vagy esztergályos sem. A PDSZ-ben alig vannak tanárok.
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