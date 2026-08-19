Száz nap eltelt, a Tisza oktatási fordulata még sehol

Önálló oktatási minisztérium alakult a kormányváltás után, de a nagy fordulat még várat magára – írja a Világgazdaság. A lap összeszedte a Tisza-kormány oktatási minisztériumának első száz napját: miközben több jogot visszaadtak az iskoláknak, enyhítettek a pedagógussztrájk korlátozásán és megkezdődött a tankerületi rendszer átalakítása, a látványos finanszírozási fordulat egyelőre elmaradt.

Lannert Judit oktatási miniszter az első hónapokban a tárca felállítására, az oktatási rendszer átvilágítására és a szakmai párbeszéd újraindítására koncentrált. A minisztérium szakszervezetekkel, civil szervezetekkel, intézményvezetőkkel, egyházi fenntartókkal és diákokkal is egyeztetett, a tárcavezető legutóbb pedig még óvodásokat is kérdezte arról, milyen intézménybe szeretnének járni.