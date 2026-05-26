05. 27.
szerda
Magyar Péter felmentette a TEK főigazgatóját – megjelentek kedd éjjel a Tisza-kormány legfrissebb döntései

2026. május 26. 22:59

Tovább folytatódik a kormányzati átvilágítás-sorozat.

Május 27-ei hatállyal felmenti Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját tisztségéből Magyar Péter. Az erről szóló döntés már megjelent a friss Magyar Közlönyben

A kormány kedden megjelent határozataiból kiderül, hogy folytatódik a jelenlegi intézményrendszer működésének átvilágítása, a következő időszakban vizsgálják

  • a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok,
  • a magántőkealapok,
  • és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését,
  • de felülvizsgálják a 2021. január 1. után ipari beruházások engedélyezési eljárásait is

Több oktatási tárgyú kormányhatározat is megjelent, beleértve a 

  • tankerületi fenntartású köznevelési intézményekben az igazgatói döntési és munkáltatói jogkörök
    bővítéséhez szükséges intézkedésekről
  • és a a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogainak helyreállításáról szóló határozatokat is.

A kormány emellett határozott a

100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetésének előkészítéséről,

a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatalához szükséges intézkedésekről, a betegjogok védelmét szolgáló intézményrendszerre vonatkozó intézkedésekről és az egységes rendőrségi feladatellátásról is.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
figyelő4322
2026. május 27. 00:33
chiron 2026. május 26. 18:04 "Pötit és Zselét is "ugyanonnan pénzelték, de ez nyilván véletlen egybeesés." Ja, ebben mindenki egyet is érthet. Csak tiszta véletlen, hogy a magánpénz birodalma szponzorálta Zselé meg Pöti 🤡 politikusokat is. Az meg aztán TOTÁLIS véletlen, hogy anno a kefebajuszos volt germán őrmesterből is ugyanazok csináltak valakit! Ilyen az élet, hatalmas véletlenek játéka, hát nem? 😂🤣
chiron
2026. május 27. 00:04
Kenyér egyelőre nem látszik. A Cirkuszt azonban ránk borítják. Akarjuk vagy sem. Így jár az ország, mely röhögőfejecskézős fészbuk-bohócot választ miniszterelnöknek. Az ukránok is milyen jól jártak a saját kukizongorista bohócukkal. Ja... nem. Mindkettőt ugyanonnan pénzelték, de ez nyilván véletlen egybeesés.
kobi40
2026. május 26. 23:39 Szerkesztve
S hogy védiTEK meg ezt a kretént önmagától, ha megint rájön az agydobozos, mutogatós roham?
nyugalom
2026. május 26. 23:37
Atvilagitás? Irtás, ész nelkül. A bosszú kommunistaja, bohoca, idegbeteg baromja.
