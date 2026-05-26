Kínos: így viselkedett Magyar Péter a parlament első rendes ülésén (VIDEÓK)

„Üljenek le és folytassák a munkát” – már a tiszásoknak is sok volt, ami a Parlamentben ment
Forsthoffer Ágnes is szóba került.
Finoman szólva is meghökkentő jelenetek zajlottak le a parlament első rendes ülésén. Magyar Pétertől eddig is megszokhattunk a formabontó alakításokat, azonban a mostani produkciói még a tiszásokat is rendesen kiakasztották.
Amikor Máthé Zsuzsa, a KDNP képviselője kérdéseket tett fel az ügyben, hogy a kormány hogyan kívánja megvédeni a gyermekek egészséges fejlődéshez való jogát, Magyar Péter többször is közbe kiabált, amivel szemmel láthatóan kizökkentette a KDNP képviselőjét. Máthé Zsuzsának meg kellett kérnie Forsthoffer Ágnes házelnököt, hogy hagyja beszélni, és szóljon rá a miniszterelnökre, akinek a közbeszólásai miatt kicsúszott az időből.
A miniszterelnök Novák Előd, a Mi hazánk képviselőjének interpellációját sem bírta ki anélkül, hogy ne produkálja magát. Miközben Novák annak adott hangot, hogy egy törvényjavaslathoz egyetlen percben sem szólhat hozzá egy frakció, Magyar Péter megmagyarázhatatlan mozdulatokkal reagált:
Ám ezt követően sem fogta vissza magát. Az interpellációk után, amikor Gulyás Gergely azt kérdezte tőle, hogy miért nevezte ki Gergényi Péter helyettesét rendészeti államtitkárnak, Magyar begurult, felállt a helyéről, és odasétált a Fidesz frakcióvezetőjéhez.
Képernyőkép: Youtube