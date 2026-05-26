Kínos: így viselkedett Magyar Péter a parlament első rendes ülésén (VIDEÓK)

Finoman szólva is meghökkentő jelenetek zajlottak le a parlament első rendes ülésén. Magyar Pétertől eddig is megszokhattunk a formabontó alakításokat, azonban a mostani produkciói még a tiszásokat is rendesen kiakasztották.

Amikor Máthé Zsuzsa, a KDNP képviselője kérdéseket tett fel az ügyben, hogy a kormány hogyan kívánja megvédeni a gyermekek egészséges fejlődéshez való jogát, Magyar Péter többször is közbe kiabált, amivel szemmel láthatóan kizökkentette a KDNP képviselőjét. Máthé Zsuzsának meg kellett kérnie Forsthoffer Ágnes házelnököt, hogy hagyja beszélni, és szóljon rá a miniszterelnökre, akinek a közbeszólásai miatt kicsúszott az időből.