05. 27.
szerda
gulyás gergely máthé zsuzsa novák előd Magyar Péter

Kínos: így viselkedett Magyar Péter a parlament első rendes ülésén (VIDEÓK)

2026. május 26. 23:10

Még a tiszásoknak is sok volt.

Finoman szólva is meghökkentő jelenetek zajlottak le a parlament első rendes ülésén. Magyar Pétertől eddig is megszokhattunk a formabontó alakításokat, azonban a mostani produkciói még a tiszásokat is rendesen kiakasztották.

Amikor Máthé Zsuzsa, a KDNP képviselője kérdéseket tett fel az ügyben, hogy a kormány hogyan kívánja megvédeni a gyermekek egészséges fejlődéshez való jogát, Magyar Péter többször is közbe kiabált, amivel szemmel láthatóan kizökkentette a KDNP képviselőjét. Máthé Zsuzsának meg kellett kérnie Forsthoffer Ágnes házelnököt, hogy hagyja beszélni, és szóljon rá a miniszterelnökre, akinek a közbeszólásai miatt kicsúszott az időből.

A miniszterelnök Novák Előd, a Mi hazánk képviselőjének interpellációját sem bírta ki anélkül, hogy ne produkálja magát. Miközben Novák annak adott hangot, hogy egy törvényjavaslathoz egyetlen percben sem szólhat hozzá egy frakció, Magyar Péter megmagyarázhatatlan mozdulatokkal reagált:

Ám ezt követően sem fogta vissza magát. Az interpellációk után, amikor Gulyás Gergely azt kérdezte tőle, hogy miért nevezte ki Gergényi Péter helyettesét rendészeti államtitkárnak, Magyar begurult, felállt a helyéről, és odasétált a Fidesz frakcióvezetőjéhez.

Képernyőkép: Youtube

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
grrrgo
2026. május 27. 00:36
Tisztelt Majom Miniszterelnök Úr!
RigbyMordecai
2026. május 27. 00:14
Ti, akik megválasztottátok, nem szégyellitek a miniszterelnökötöket????
europész
2026. május 27. 00:14
Szerintem bedrogozott.Furcsán csápolt a kezeivel.
kubota2
2026. május 27. 00:10
TE jó ég, mint valami cirkuszban. És ez papol arról, hogy mit érdemelnek a magyar emberek? Ezt...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.