Magyar Péter elárulta, mi hangzott el Gulyás Gergely és közte a Parlamentben

Elképesztő jelenetek a Parlamentben: Magyar Péter váratlanul felpattant, és letámadta Gulyás Gergelyt (VIDEÓ)
A Fidesz frakcióvezetőjének válasza kihúzta a gyufát a miniszterelnöknél.
Szerinte Gulyás Gergely a válaszában hazug vádakkal fogalmazott meg.
„Sokan kérdezték, hogy mit mondtam ma Gulyás Gergelynek, amikor odaléptem hozzá az ülésteremben, ezért most leírom, mi történt” – kezdi Facebook-posztját Magyar Péter.
Ezt is ajánljuk a témában
A Fidesz frakcióvezetőjének válasza kihúzta a gyufát a miniszterelnöknél.
Szerinte Gulyás Gergely a válaszában hazug vádakkal támadta a TISZA-kormány rendészeti államtitkárát, Tóth Gábort a 2006-os események kapcsán.
„Erre szerettem volna reagálni, de mivel a házelnöktől nem kaptam szót, odaléptem hozzá, és elmondtam neki, hogy
Tóth Gábor 2006-ban a BRFK bűnügyi helyettese volt, semmilyen felelősség nem terheli a 2006-os rendőri túlkapásokban”
– írja. A miniszterelnök szerint ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy – állítása szerint – 2007-ben a Fidesz megszavazta őt budapesti rendőrfőkapitánynak.
Magyar Péter leszögezte, hogy Tóth Gábort „soha (még a Fidesz-kormány alatt sem) marasztalták el a 2006-os rendőri túlkapások kapcsán”.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA