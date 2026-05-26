tóth gábor gulyás gergely Magyar Péter

Magyar Péter elárulta, mi hangzott el Gulyás Gergely és közte a Parlamentben

2026. május 26. 22:24

Szerinte Gulyás Gergely a válaszában hazug vádakkal fogalmazott meg.

null

„Sokan kérdezték, hogy mit mondtam ma Gulyás Gergelynek, amikor odaléptem hozzá az ülésteremben, ezért most leírom, mi történt” –  kezdi Facebook-posztját Magyar Péter.

„Erre szerettem volna reagálni, de mivel a házelnöktől nem kaptam szót, odaléptem hozzá, és elmondtam neki, hogy 

Tóth Gábor 2006-ban a BRFK bűnügyi helyettese volt, semmilyen felelősség nem terheli a 2006-os rendőri túlkapásokban” 

írja. A miniszterelnök szerint ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy – állítása szerint – 2007-ben a Fidesz megszavazta őt budapesti rendőrfőkapitánynak. 

Magyar Péter leszögezte, hogy Tóth Gábort „soha (még a Fidesz-kormány alatt sem) marasztalták el a 2006-os rendőri túlkapások kapcsán”.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ekrü123
2026. május 26. 23:21
Magyar Péter nem árult el semmit. A cím helyesen: Magyar Péter azt hazudta.... Én azért megvárom Gyulyás Geri verzióját....Poloskáról tudjuk, akkor is hazudik amikor kérdez...
Válasz erre
8
0
Posttenebraslux24
2026. május 26. 23:11
Szánalmas és ijesztő a beteg elme által irányított agyhalottak frakciója. Polos mögött ülők elárulták saját hazájukat, azzal, hogy egy patológiás, drogos, család gyalázó , hazughoz csatlakoztak. Polosból folyik a fécesz ,ezt egy racionálisan, normálisan gondolkodónak elviselhetetlen. A szennyet befogadó emberek mindig lesznek, vevők a poloska félékre. ezek most is körülöttünk élnek. Szembesítjük a végtelen ismerethiányukkal fröcsögnek, lózungokat puffogtatnak.
Válasz erre
9
0
Zsolt75
2026. május 26. 22:48
A hangfelvételt kérjük, nem a hasbarát!
Válasz erre
8
0
Cogito ergo sum
2026. május 26. 22:41
Aha! A független objektív Wikipedia is megerősíti ezen állításod Pjotr?????? Valószínű, mert a szerkesztési metódusa alapján 10 igazmondó megerősítette???
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!