Elképesztő jelenetek a Parlamentben: Magyar Péter váratlanul felpattant, és letámadta Gulyás Gergelyt (VIDEÓ)

Az Országgyűlés keddi ülésén, az interpellációk után Magyar Péter eredetileg ügyrendi hozzászólást tett volna, viszont az őszödi beszéd évfordulójára emlékeztetett, majd megszólította Gulyás Gergelyt is: „Nem gondoltam volna, amikor frakcióvezető úrral együtt küzdöttünk a Kossuth tér műveleti területté nyilvánítása ellen, hogy húsz évvel később a mostani MSZP frakcióját fogja vezetni, amely frakció hazudik reggel, délben meg este” – mondta a miniszterelnök.

Válaszában Gulyás Gergely jelezte: „Jól emlékszem azokra az időkre, amikor a Kossuth térre talán ketten jelentettünk be tüntetéseket az alkotmányellenes lezárás elleni tiltakozásul. Arra a kérdésre még választ adhatna, hogy miért nevezte ki Gergényi Péter helyettesét rendészeti államtitkárnak”– jegyezte meg a Fidesz frakcióvezetője, majd Magyar Péter felállt a helyéről, és odasétált Gulyás Gergelyhez.