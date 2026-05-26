vasúti átjáró iskolabusz halálos baleset vonat Belgium

Halálos baleset történt, vonat gázolt el egy gyerekeket szállító iskolabuszt

2026. május 26. 16:28

Négy ember meghalt, további öten pedig megsérültek kedden Belgiumban egy vasúti átjárónál történt tragédia során. A halálos balesetben egy vonat ütközött össze egy iskolabusszal Buggenhout település közelében, az áldozatok között két gyermek is van.

Súlyos baleset történt kedden reggel Belgium flamand régiójában, amikor egy személyvonat elgázolt egy iskolabuszt egy vasúti átjárónál – írja az Euronews. A tragédia Buggenhout település közelében, Brüsszeltől mintegy 25 kilométerre északnyugatra történt.

A tragikus balesetben négy ember meghalt, több gyermek súlyosan megsérült
Forrás: DIRK WAEM / AFP

A hatóságok tájékoztatása szerint a kisbusz hét olyan gyermeket szállított, akik tanulási nehézségekkel élő diákokat oktató intézménybe jártak. Az ütközés következtében életét vesztette a 49 éves sofőr, a 27 éves felügyelő, valamint egy 15 és egy 12 éves gyermek. A buszon utazó további öt diák súlyos sérüléseket szenvedett, őket kórházba szállították. Lisa De Wilde, az ügyészség szóvivője közölte, hogy állapotuk stabil, életük nincs veszélyben.

A vonaton utazók közül senki sem sérült meg.

A tragédia oka egyelőre nem ismert, ezért az ügyészség vizsgálatot indított. A belga Infrabel vasúttársaság közölte, hogy a helyszíni felvételek alapján az átjáró sorompója az ütközés idején le volt engedve, és a piros figyelmeztető jelzés is működött.

Frederic Sacre, az Infrabel szóvivője az AFP hírügynökségnek arról beszélt, hogy az ütközés rendkívül nagy erejű volt. Elmondása szerint a vonat körülbelül 120 kilométer per órás sebességgel közlekedett, a kisbuszt pedig mintegy 15 méterre lökte el a becsapódás ereje, egészen egy fémpóznáig.

A helyszínen készült felvételeken egy súlyosan összeroncsolódott, oldalára borult kisbusz látható a vasúti sín mellett. 

A mentőalakulatok sátrakat állítottak fel a környéken, miközben a helyszínelők és az igazságügyi szakértők vizsgálták a tragédia körülményeit. A vonat az ütközés után hosszú ideig a síneken maradt.

Politikusok is megszólaltak a baleset után

Bart De Wever belga miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy mélyen megrendítette a szörnyű baleset, és részvétét fejezte ki az érintett családoknak.

Maxime Prevot belga miniszterelnök-helyettes közösségi oldalán tragikusnak nevezte a Buggenhoutnál történt ütközést, és közölte, hogy a halálos áldozatok között gyermekek is vannak.

Bernard Quintin belga belügyminiszter mély szomorúságát fejezte ki a tragédia miatt, egyúttal köszönetet mondott a mentőszolgálatoknak a helyszínen végzett munkájukért. Közölte azt is, hogy együttérez az áldozatok családjaival, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt.

A részvétnyilvánításokhoz Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is csatlakozott. Közösségi oldalán megrendülését fejezte ki a tragédia miatt, és hangsúlyozta, hogy egész Európa együtt érez Belgiummal a gyászban.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2026. május 26. 17:19
Belgiumban. Mielőtt még itt elkezdenék itt valakik a magyar közlekedésügyi miniszter lemondását követelni.
johannluipigus
2026. május 26. 17:16 Szerkesztve
Kövezzetek meg, de a Csomolungmáról szarom le. Eltévedtem, ez már a Blikk?
Gubbio
2026. május 26. 16:54
A sofőr facebook-ozott a kormány mellett. Vagy ha nem fizikálisan, akkor mentálisan.
Tapeino
2026. május 26. 16:47
Biztos ami biztos: Vitézy Dávid takarodjon!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!