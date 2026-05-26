Halálos baleset történt, vonat gázolt el egy gyerekeket szállító iskolabuszt

Súlyos baleset történt kedden reggel Belgium flamand régiójában, amikor egy személyvonat elgázolt egy iskolabuszt egy vasúti átjárónál – írja az Euronews. A tragédia Buggenhout település közelében, Brüsszeltől mintegy 25 kilométerre északnyugatra történt.

A tragikus balesetben négy ember meghalt, több gyermek súlyosan megsérült

A hatóságok tájékoztatása szerint a kisbusz hét olyan gyermeket szállított, akik tanulási nehézségekkel élő diákokat oktató intézménybe jártak. Az ütközés következtében életét vesztette a 49 éves sofőr, a 27 éves felügyelő, valamint egy 15 és egy 12 éves gyermek. A buszon utazó további öt diák súlyos sérüléseket szenvedett, őket kórházba szállították. Lisa De Wilde, az ügyészség szóvivője közölte, hogy állapotuk stabil, életük nincs veszélyben.