Jó vergődés után még jobb vergődés

Tapintani lehet a magyar köz­figyelem elfordulását mindentől, ami rajtunk kívül van. Magyar Péter győzelme óta nem szüremkedik be a minden­napjainkba az, hogy az üzemanyag­árakat – bivalyerős forint mellett is! – 700 forint környékére lökő nemzet­közi körülmények inkább súlyosbodni látszanak, mintsem enyhülni. Szinte visszhangtalanul zajlott le a világ két elefántjának tapogatózása a pekingi Csungnanhajban.

És mintha nem érzékelnénk azt se, micsoda politikai válságban van Európa vezető hatalma, Németország – pedig épp ugyanúgy szívja majd el az új kormány elől a mozgásteret, ahogy a régi elől elszívta.

Németország akkora bajban van, amekkorára egy évvel ezelőtt, Friedrich Merz kancellár hivatalba lépésekor senki nem számított. A várakozások arról szóltak, hogy a tűz és a víz házasításával próbálkozó szociáldemokrata­– zöld–­liberális jelzőlámpa-koalíció jó vergődése után valami olyasmi jön, amiben Németország a 21. század első két, a mostaninál sikeresebbnek mondható évtizedét töltötte: a klasszikus kereszténydemokrata–szocdem nagykoalíció, amely „legalább kormányozni tud”. Pláne annyi pénzből, amennyi Németországnak Angela Merkel legjobb éveiben sem igazán állt rendelkezésére: az adósságfékszabály fellazítása és az ötszázmilliárd eurós eladósodás mesés növekedési pályát rajzolt Németország, ezáltal egész Európa gazdasága elé.