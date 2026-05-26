Vona Gábor: „Aki Magyarországon miniszterelnök lesz, általában belerokkan”

A miniszterelnöki ciklusok korlátozásáról írt közösségi oldalán Vona Gábor, aki felidézte: már 2017-ben is azt javasolta, hogy legfeljebb nyolc évig lehessen valaki Magyarország kormányfője. A volt Jobbik-elnök bejegyzésében arra emlékeztetett, hogy a kezdeményezés a „#vona18” program negyedik vállalása volt, és szerinte a kérdés most ismét a parlamenti vita egyik központi témájává vált.

Vona úgy fogalmazott: Magyarország „lelkileg nagyon sebzett, traumatizált” ország, amelyben sok az indulat és a frusztráció, ezért a miniszterelnöki pozíció különösen nagy terhet jelent annak betöltője számára.