Orbán Viktor visszatérésétől félnek a Tisza Pártban: ezt lehet tudni a lex Orbánról

Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
„A jövőben egy korlátot építünk be arról, hogy ki lehet Magyarország miniszterelnöke” – jelentette ki a tiszás politikus.
„Nyilvánvaló, hogy az Alaptörvény tervezett módosítása a hatályba lépését követő időszakra vonatkozik, tehát a jövőre, és nem a múltat szankcionálja. Nem arról van szó, hogy ha egy miniszterelnök több mint nyolc évet lett volna hivatalban, azzal kapcsolatban bármilyen szankció merülne fel.
A jövőben egy korlátot építünk be arról, hogy ki lehet Magyarország miniszterelnöke”
– jelentette ki az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén Melléthei-Barna Márton.
A Magyar Nemzet beszámolt róla, hogy az előterjesztő tiszás politikus hosszasan fejtegette, hogy szerinte miért nem minősül visszamenőleges hatályú jogalkotásnak a módosítás elfogadása, amelynek szükségességét a jogállamisággal magyarázta.
A lap emlékeztetett rá, hogy a Tisza Párt első alaptörvény-módosító javaslatának része a lex Orbánként elhíresült passzus, amellyel a Tisza Párt az Alaptörvényben két ciklusban maximálná a miniszterelnöki mandátumot. Korábban nem egyértelműsítették, hogy a szabályozás visszamenőlegesen is érvényes lenne, így vonatkozna-e Orbán Viktorra is. A Tisza Párt azzal indokolta az elképzelést, hogy korlátozni kell a hatalomkoncentrációt, de a valójában az húzódhat meg a módosítás hátterében, hogy Orbán Viktor visszatérésétől félnek a Tisza Pártban.
