Ft
Ft
30°C
18°C
Ft
Ft
30°C
18°C
05. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Magyarország Orbán Viktor miniszterelnök

Orbán Viktor visszatérésétől félnek a Tisza Pártban: ezt lehet tudni a lex Orbánról

2026. május 26. 10:20

„A jövőben egy korlátot építünk be arról, hogy ki lehet Magyarország miniszterelnöke” – jelentette ki a tiszás politikus.

2026. május 26. 10:20
null

„Nyilvánvaló, hogy az Alaptörvény tervezett módosítása a hatályba lépését követő időszakra vonatkozik, tehát a jövőre, és nem a múltat szankcionálja. Nem arról van szó, hogy ha egy miniszterelnök több mint nyolc évet lett volna hivatalban, azzal kapcsolatban bármilyen szankció merülne fel.

A jövőben egy korlátot építünk be arról, hogy ki lehet Magyarország miniszterelnöke”

– jelentette ki az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén Melléthei-Barna Márton.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A Magyar Nemzet beszámolt róla, hogy az előterjesztő tiszás politikus hosszasan fejtegette, hogy szerinte miért nem minősül visszamenőleges hatályú jogalkotásnak a módosítás elfogadása, amelynek szükségességét a jogállamisággal magyarázta.

A lap emlékeztetett rá, hogy a Tisza Párt első alaptörvény-módosító javaslatának része a lex Orbánként elhíresült passzus, amellyel a Tisza Párt az Alaptörvényben két ciklusban maximálná a miniszterelnöki mandátumot. Korábban nem egyértelműsítették, hogy a szabályozás visszamenőlegesen is érvényes lenne, így vonatkozna-e Orbán Viktorra is. A Tisza Párt azzal indokolta az elképzelést, hogy korlátozni kell a hatalomkoncentrációt, de a valójában az húzódhat meg a módosítás hátterében, hogy Orbán Viktor visszatérésétől félnek a Tisza Pártban.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
2026. május 26. 11:45
„A jövőben egy korlátot építünk be ..." .. de, csak akkorát, hogy skizofrén pszichopaták is át tudják ugorni
Válasz erre
0
0
bbcord
2026. május 26. 11:39
Ha a hatalomkoncentrációt akarnák korlátozni akkor nem akarnának lemondatni mindenkit. A koncentráció időben egyszerre minden, pont ezt akarják most elérni. Amiről ők beszélnek, az folyamatos hatalomgyakorlás a választók akaratából. De hát erről szól a demokrácia.
Válasz erre
0
0
civilina-2
2026. május 26. 11:28
"Korábban nem egyértelműsítették, hogy a szabályozás visszamenőlegesen is érvényes lenne, így vonatkozna-e Orbán Viktorra is." A Tisza kormány jobban tenné, ha inkább Magyar Péterre vonatkozóan módosítgatná az Alaptörvényt, mert könnyen bekövetkezhet a bukása, ha nem tudja túlteljesíteni Orbán Viktort. Pedig csak ennek van esélye! Azon kellene aggódniuk, hogy egyáltalán, Magyar Péter hogyan tudna egy nyolc éves ciklust kitölteni? A magyar gazdaság felett viharfelhők tornyosulnak. Magyar Péter minden haszontalan és jelentéktelen dologgal foglalkozik, csak nem kormányoz. Egy ország gazdaságával ezt következmények nélkül nem lehet megcsinálni. Erre az évre mindössze 2%-os gazdasági növekedést vár, majd csak 2027-ben akarja a gazdaságot beindítani. Mindent halogat. Azt hiszi, elég, ha csettint egyet, és minden magától menni fog. Hát, persze!
Válasz erre
0
0
pandalala
2026. május 26. 10:24
A TSZ elnök kormányoz! .... :-DDDD
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!