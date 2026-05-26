5. Demokráciában ahhoz, hogy valaki miniszterelnök legyen legalább három dolog kell, a jelölt részéről képesség és akarat, a választók részéről pedig az a szavazatokban kifejeződő akarat, hogy az adott személy legyen a végrehajtó hatalom feje. A jelenlegi parlamenti többség mögött a 2026. április 12-i választáson szavazó választópolgárok 54 %-ának akarata jelenik meg. A mai választók többsége a szabály elfogadásával korlátozza a jövőbeli választói többség akaratát, azzal, hogy nem engedi, hogy az legyen a miniszterelnök, akit a választók többsége szeretne látni ebben a tisztségben. Ez mennyiben nevezhető a »demokrácia alapjának«?

6. Amennyiben az előterjesztők csak a jövőre nézve vezetnék be a változtatást, akkor annak észszerűségé vitatható lenne (ld. előző pontokat), de jogszerűsége nem. Az 1990. május 2-áig visszanyúló hatály azonban a visszaható hatályú jogalkotás tilalmába ütközik, ahogyan a javaslat személyre szabottsága is jogállami elveket sért. A javaslatnak ezek a rendelkezései egyetlen egy személyt zárnak ki a miniszterelnökké választás lehetőségéből Orbán Viktort. Jelenleg még nem tudjuk, hogy Orbán Viktor akar-e még miniszterelnök lenni, de ezt döntse el ő. Hogy a választók akarják-e, hogy Orbán Viktor legyen még miniszterelnök ezt döntsék el ők, és ne 142 most megválasztott országgyűlési képviselő. Jelenleg Magyarországon 8 jogi egyetemen és a Közszolgálati Egyetemen tanítanak alkotmányjogot. Valaki tud olyan alkotmányjogi tanszékről, ahol azt tanítják, hogy a személyre szabott visszaható hatályú jogalkotás jogállami alapon helyes és védhető megoldás?

7. A KEKVA-k megszüntetése és a Szuverenitásvédelmi Hivatal felszámolása legitim politikai döntés. Az utóbbi esetében csak annyi alkotmányjogi kérdés merül fel, hogy ha az alaptörvény módosításának indokolása igaz: »Az Alaptörvény módosításának célja a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésének Alaptörvény általi megalapozása« akkor miért kell az R) cikk (4) bekezdésének teljes szövegét hatályon kívül helyezni? Miért kell kivenni az Alaptörvényből azt a mondatot, hogy »Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége.« Ha az új többség nem akarja Magyarország alkotmányos önazonosságát és keresztény kultúráját védeni, akkor a transzparencia saját maguk által megfogalmazott követelményéből nem az következne, hogy ezt a törvényjavaslat indokolásában kijelentik, és meg is indokolják?”