Külföldről buktathatják meg Magyar Pétert, sőt: pont az, aki ezt a legkevésbé sem akarja

Magyarországon az idő megállni, a pillanat ránk zárulni látszik, a közélet egyelőre egy végtelenített április 12-e – s egy kicsit most nem nézünk a tányér szélén túl. Csak azért nem idézem Rilke tökéletesen ideillő Párducát, nehogy bárki helytelen következtetést vonjon le a rácsokra vonatkozó sorokból. De a tányér szélén túl azért ettől még van világ; nem állt meg az európai politikai fősodor erjedése attól, hogy egy közepesen jelentős tagállamnak most épp az európai politikai fősodor ellenzékéből lett elege.

Mindenhol máshol, ahol az európai fősodor ellenzéke még nem kormányozhatott, a fősodorból van elegük pont ugyanazon választói csoportoknak, akik idehaza a Fideszt elzavarták: a fiataloknak és a vidéki középosztálynak.

És mivel a gazdasági helyzet a politika sajátos katalizátoraként működik – a gazdasági bajok négyzetre emelik a politikai hibák hatását, s leértékelnek minden kampányfogást, míg a jó gazdasági helyzet elsimítja a politikai hibákat, és az ellenzéki kampányt értékeli le –, a Fidesz kampánybéli szorult helyzetében ma valójában Magyar Péter európai szövetségesei vannak. Közöttük is leginkább Friedrich Merz német kancellár, aki lázongó pártja élén épp egy közgazdasági csodát felügyel. Miközben az Európában modellteremtő Románia és Lengyelország eladósodás közben legalább képesek voltak ugrásszerű gazdasági növekedésre, Merz kancellár Németországának 500 milliárd eurós (178 ezer milliárd forint; kicsit több, mint négy évnyi magyar költségvetés) adósság felvételét követően épp 0,6 százalékos gazdasági növekedést jósolnak idénre, jövőre majd esetleg 0,9 százalékot. Épp most felezték meg a prognózist áprilisban a fontosabb gazdaságkutató intézetek. A nagy európai terv – hogy a közös európai eladósodással a covid után mesterségesen kialakított és így is csekély uniós növekedést a következő években az eddig még ki nem próbált német eladósodással tartanák fenn – megbukni látszik.