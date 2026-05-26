afd friedrich merz Magyar Péter növekedés németország

Külföldről buktathatják meg Magyar Pétert, sőt: pont az, aki ezt a legkevésbé sem akarja

2026. május 26. 05:23

Friedrich Merz a mennybe viheti a magyar miniszterelnököt – vagy magával ránthatja az éjfekete semmibe.

Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Magyarországon az idő megállni, a pillanat ránk zárulni látszik, a közélet egyelőre egy végtelenített április 12-e – s egy kicsit most nem nézünk a tányér szélén túl. Csak azért nem idézem Rilke tökéletesen ideillő Párducát, nehogy bárki helytelen következtetést vonjon le a rácsokra vonatkozó sorokból. De a tányér szélén túl azért ettől még van világ; nem állt meg az európai politikai fősodor erjedése attól, hogy egy közepesen jelentős tagállamnak most épp az európai politikai fősodor ellenzékéből lett elege.

Mindenhol máshol, ahol az európai fősodor ellenzéke még nem kormányozhatott, a fősodorból van elegük pont ugyanazon választói csoportoknak, akik idehaza a Fideszt elzavarták: a fiataloknak és a vidéki középosztálynak.

És mivel a gazdasági helyzet a politika sajátos katalizátoraként működik – a gazdasági bajok négyzetre emelik a politikai hibák hatását, s leértékelnek minden kampányfogást, míg a jó gazdasági helyzet elsimítja a politikai hibákat, és az ellenzéki kampányt értékeli le –, a Fidesz kampánybéli szorult helyzetében ma valójában Magyar Péter európai szövetségesei vannak. Közöttük is leginkább Friedrich Merz német kancellár, aki lázongó pártja élén épp egy közgazdasági csodát felügyel. Miközben az Európában modellteremtő Románia és Lengyelország eladósodás közben legalább képesek voltak ugrásszerű gazdasági növekedésre, Merz kancellár Németországának 500 milliárd eurós (178 ezer milliárd forint; kicsit több, mint négy évnyi magyar költségvetés) adósság felvételét követően épp 0,6 százalékos gazdasági növekedést jósolnak idénre, jövőre majd esetleg 0,9 százalékot. Épp most felezték meg a prognózist áprilisban a fontosabb gazdaságkutató intézetek. A nagy európai terv – hogy a közös európai eladósodással a covid után mesterségesen kialakított és így is csekély uniós növekedést a következő években az eddig még ki nem próbált német eladósodással tartanák fenn – megbukni látszik.

A német eladósodás még Németországnak magának sem hozott növekedést, nemhogy Európának, az adósságból növekedés meglehetősen egyszerű gazdaságtanának (a tudományág munkaneve legyen mondjuk romanómia) dacára.

Áll tehát Merz kancellár egy lefulladt gazdaság parancsnoki hídján, tarsolyában a „külkancellár” imidzsét romba döntő nulla külpolitikai sikerrel – Ukrajnában sem béke, sem győzelem, sem EU-csatlakozás nincsen folyamatban, a transzatlanti kapcsolatokért végzett munkáját most koronázza meg egy amerikai csapatkivonás, az európai érdekek német érvényesítéséről az iráni háború ügyében sehol egy vakhang. Merz kancellár pedig a hídon áll, és veszekszik a kispártiság felé igyekvő szociáldemokratákkal, akik képen röhögik, ha a német gazdaság számára egyértelműen és világosan szükséges strukturális reformokat – a jóléti állam gazdasági realitásokhoz igazítását, bizony – egyáltalán fel meri vetni. A szocik blokkolnak, keresztbefekszenek, összekacsintanak a Thatcher előtti Nagy-Britanniát játszó, valóságtól elrugaszkodott szakszervezetekkel. 

Tudják, hogy ha átengednének egy csomag piacpárti reformot és a jóléti juttatások megnyirbálását, a következő választáson már képviselőjelöltek állításával sem kellene bajlódniuk, nemhogy kancellárjelölttel.

Friedrich Merz nem valamiféle szerencsétlen, szánnivaló hülye. Friedrich Merz az európai politikai fősodor foglya. Ma Európában, benne Németországban a választók abszolút többsége jobboldali; miután azonban e jobboldali többség nagy része az európai fősodron kívül helyezkedik el, a jobboldal fősodron belüli része nemes egyszerűséggel ignorálja, és a baloldallal kényszerül politikára akkor, amikor az egyébként fontos és legitim baloldali politikára Európának sem pénze nincs, sem szüksége. A baloldal pedig kihasználja ezt a pozíciót, s – a maga szempontjából teljesen helyesen – ellehetetleníti a jobboldali gazdaságpolitikát.

A játék pedig addig megy tovább, amíg valami fel nem robban.

Németországban nagyon közel a robbanás; akár szeptemberben, a szász-anhalti tartományi választásokon bekövetkezhet az AfD abszolút többsége, s azelőtt is politikai taposóaknák tucatjaira léphet rá a kancellár, hiszen a CDU-sok borzasztóan idegesen figyelik a közvélemény-kutatásokban az AfD féklámpáját. Egyszerűen túl nyilvánvaló a nyilvánvaló: az európai politikai fősodornak csak borzasztóan drága ragtapaszai vannak a status quo egy-két évvel való továbbgörgetésére, de megoldásai egy strukturális válságban lévő Európa számára nincsenek.

És itt jön a képbe Magyar Péter, aki (összhangban választóinak akaratával, akik belefáradtak a Brüsszel és Budapest közötti konfliktusokba, és szimbolikus értelemben is vágytak a visszatérésre Európa szívébe, legyen az bármilyen hely is) az Európai Néppártban kezdte politikai pályafutását, a vezető német kormánypárt szoros ölelésében. 

Orbán Viktor keleti nyitása, politikai tehetsége, tapasztalata és erőforrásai nem voltak elegendőek ahhoz, hogy felülírják a magyar politika két vastörvényét: sikeres Németország nélkül nincs magyar növekedés; növekedés hiányában pedig a magyarok (még ha ezt maguknak máshogy is magyarázzák) kormányt váltanak.

Ne vakítson el bennünket a végtelen április 12-e: ezek a vastörvények természetesen Magyar Péterre is vonatkoznak. Ahogy Orbán Viktor újraválasztási esélyei nagyban függtek attól, hogy sikeresnek látszott-e a Trump-projekt, úgy Magyar Péter politikai túlélése is jelentős mértékben múlik a Merz-projekten. A Trump-projekt nem néz ki jól; de hogy a Merz-projekt szénája jobban állna, azt józan ember nem gondolhatja. Friedrich Merz a mennybe viheti a magyar miniszterelnököt, ha végül egyben tartja pártját, s megmenti a tartós kormányzóképtelenség szégyenétől az európai fősodrot – hisz mi szükség van itt holmi Orbánokra, ha tud kormányozni a régi gárda is.

Vagy magával ránthatja az éjfekete semmibe, ha az egész korhadó tákolmány alatta esik szét látványosan.

A meccs nyitottabb, mint a német politika rezdüléseire most épp tökéletesen érzéketlen Magyarországon bárki gondolná. Miközben a német rezsim a Fidesz hatalomtechnikusainak legharmatosabb álmait megszégyenítő hatékonysággal használnak fel állami erőforrásokat az AfD hatalmon kívül tartására, Friedrich Merz kormányzásának egyszerűen nincsenek semminemű sikerei.

Könnyen lehet tehát, hogy Magyar Péter hamarosan válaszúton találja magát – az összeomló európai fősodor és egy kényszeredett orbáni út között.

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

Összesen 51 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
civilina-2
2026. május 26. 08:09
Magyar Péter kormányzása meg fogja mutatni, hogy mennyire erős a magyar gazdaság, tud-e tovább működni, vagy lebénul? Nincs illúzium, mert a magyar kis- és középvállalkozások erősen számítanak az állami támogatásokra, ha ez megszűnik, sokuknak vége. A liberális gazdaságpolitika nem az ő javukat szolgálja. Mégis, április 12-én, elmentek a saját érdekük ellen szavazni. Ki érti ezt?
Válasz erre
1
0
radler
2026. május 26. 08:09
"Könnyen lehet tehát, hogy Magyar Péter hamarosan válaszúton találja magát – az összeomló európai fősodor és egy kényszeredett orbáni út között." Szarrá lettetek gyalázva április 12.-én, és semmit nem tanultatok belőle. Még mindig ott tartotok hogy összeomló Európa, melyből Orbán mutatja a kiutat. Csak így tovább, és 2030-ra eléritek a parlamenti küszöböt! Kun Béla, Rákosi, Kádár, Orbán, egyaránt a Nyugat halálát vizionálta, amelynek már a coca-cola mámorban fetrengő fiatalok is ásták a sírját, de valahogy mégsem akar megdögleni. És hogy miért pont Friedrich Merz vinné a sírba Magyarországot az nem derül ki Kohán Matyi szösszenetéből. Politikusok, államfők, jönnek-mennek, - Friedrich Merznél sokkal nagyobb formátumúak is - kormányok buknak meg, az EU meg közel 70 éve él és virul, túlélve ezalatt sokkal nagyobb válságokat is. AZ AFD-ről meg annyit, hogy hatalomra kerülésével és a jelenlegi nézeteivel egy év alatt csődbe vinné Németországot.
Válasz erre
0
0
lemez
2026. május 26. 08:09
A telex nem engedi el hatvanpusztát.Légi felvételekkel mutatja be mennyit változott.A bigéjé nem is érdekes.Ott vadászat is van meghivottaknak.
Válasz erre
0
0
buktoragyufaarus
2026. május 26. 07:58
Olvasva a bukott szarok kommentjeit ezeket tényleg ell kell takarítani, végképp eltörölni.
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!