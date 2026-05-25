05. 25.
hétfő
bóka jános Magyar Péter európai bizottság

Magyar Péterék elszólása után az egykori miniszter cáfol – Brüsszel nem dobta ki a 16 milliárd eurós magyar tervet

2026. május 25. 21:09

Bóka János szerint nem igazak Orbán Anita állításai.

Bóka János szerint nem igaz, hogy az Európai Bizottság elutasította volna Magyarország SAFE-tervét, ahogy azt Orbán Anita állította – olvasható a Világgazdaság cikkében. A korábbi miniszter Facebook-bejegyzésében azt írta: a 16 milliárd eurós csomagot februárra teljes körűen letárgyalták Brüsszellel, amely 

azóta sem jelzett problémát, nem kért hiánypótlást, és nem adott hivatalos választ.

Bóka szerint a Bizottság „hallgatása” politikai döntés lehet, ugyanakkor nem történt formális elutasítás. Állítása szerint még a Tisza-kormány felállása előtt jelezte, hogy felülvizsgálják a tervet, ami szerinte nem tette kötelezővé egy új javaslat benyújtását.

Politikai döntés áll a háttérben

A volt miniszter bírálta Orbán Anita globseci nyilatkozatait is, amelyek szerinte több ponton nem felelnek meg a valóságnak, például az uniós „szupermérföldkövek” parlamenti benyújtásáról.

A SAFE-program kapcsán Orbán Anita korábban azt mondta: a Bizottság nem fogadta el a magyar tervet, ezért új benyújtás szükséges, és Magyarország a védelmi hitelkerethez való hozzáférésért is tárgyal Brüsszellel. Bóka János szerint ugyanakkor a folyamat nem elutasítás miatt, hanem politikai döntések és egyeztetések miatt került új szakaszba.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. május 25. 21:38
Orbán Anita egyre többször marad hazugságban. Nem szerencsés egy külügyminisztertől.
5m007h 0p3ra70r
2026. május 25. 21:29
»A volt miniszter bírálta Orbán Anita globseci nyilatkozatait is« Orbán Anita a Globsecen: Venn ví lúk et tventitventiszix hángérien eleksön…
westend
2026. május 25. 21:19
Orbányanita már a kampányban is hazudott a 4milliárdos wécéről, nála ez nem jelent morális problémát. Nem véletlenül lett poloskaszektás.
eszkovacs
2026. május 25. 21:17
Sajnos ezek szerint a külügyminiszter személyében is egy újabb nótorius hazudozót köszönthetünk, hasonlóan a miniszterelnökéhez. ( mert nekem nem miniszterelnököm)
