Magyar Péterék elszólása után az egykori miniszter cáfol – Brüsszel nem dobta ki a 16 milliárd eurós magyar tervet

Bóka János szerint nem igaz, hogy az Európai Bizottság elutasította volna Magyarország SAFE-tervét, ahogy azt Orbán Anita állította – olvasható a Világgazdaság cikkében. A korábbi miniszter Facebook-bejegyzésében azt írta: a 16 milliárd eurós csomagot februárra teljes körűen letárgyalták Brüsszellel, amely

azóta sem jelzett problémát, nem kért hiánypótlást, és nem adott hivatalos választ.

Bóka szerint a Bizottság „hallgatása” politikai döntés lehet, ugyanakkor nem történt formális elutasítás. Állítása szerint még a Tisza-kormány felállása előtt jelezte, hogy felülvizsgálják a tervet, ami szerinte nem tette kötelezővé egy új javaslat benyújtását.