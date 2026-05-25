Magyar Péterék elszólása után az egykori miniszter cáfol – Brüsszel nem dobta ki a 16 milliárd eurós magyar tervet

Orbán Anita a GLOBSEC konferencián: „A Tisza Pártnak sikerült kiépítenie egy alternatív politikai infrastruktúrát”
Szerinte a választási kampány bebizonyította, hogy a politikai bizalmat nem lehet teljes mértékben kiszervezni a médiának.
Bóka János szerint nem igazak Orbán Anita állításai.
Bóka János szerint nem igaz, hogy az Európai Bizottság elutasította volna Magyarország SAFE-tervét, ahogy azt Orbán Anita állította – olvasható a Világgazdaság cikkében. A korábbi miniszter Facebook-bejegyzésében azt írta: a 16 milliárd eurós csomagot februárra teljes körűen letárgyalták Brüsszellel, amely
azóta sem jelzett problémát, nem kért hiánypótlást, és nem adott hivatalos választ.
Bóka szerint a Bizottság „hallgatása” politikai döntés lehet, ugyanakkor nem történt formális elutasítás. Állítása szerint még a Tisza-kormány felállása előtt jelezte, hogy felülvizsgálják a tervet, ami szerinte nem tette kötelezővé egy új javaslat benyújtását.
A volt miniszter bírálta Orbán Anita globseci nyilatkozatait is, amelyek szerinte több ponton nem felelnek meg a valóságnak, például az uniós „szupermérföldkövek” parlamenti benyújtásáról.
A SAFE-program kapcsán Orbán Anita korábban azt mondta: a Bizottság nem fogadta el a magyar tervet, ezért új benyújtás szükséges, és Magyarország a védelmi hitelkerethez való hozzáférésért is tárgyal Brüsszellel. Bóka János szerint ugyanakkor a folyamat nem elutasítás miatt, hanem politikai döntések és egyeztetések miatt került új szakaszba.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala