A százhúsz éves Szépművészeti Múzeum a százhúsz éve született Victor Vasarelyt ünnepli

„Szülőhazámban, Magyarországon a tél elég kemény, ezért a házakat dupla ablakkal látják el. Mint a többi gyerek, én is szerettem különféle alakokat vagy emberi figurákat rajzolni a rájuk rakódott vízpárába. Egy napon azt tapasztaltam, hogy az egymástól húsz centire lévő két üvegre ugyanazt a figurát rajzolva olyan mozgásérzetet idézek elő, amelyet ma kinetikusnak neveznék” – mondta Victor Vasarely Jean-Louis Ferrier francia újságírónak, aki kettejük beszélgetéseit karcsú, de annál érdekesebb kötetben dolgozta fel a múlt század utolsó harmadában. És ez az idézet szerepel sok más mellett a Szépművészeti Múzeum legújabb időszaki tárlata A kinetizmus születése című szekciójának falán is, emlékeztetve a Vasarely-­művek címeiben gyakran ott bujkáló magyar utalásokra is.

A nagyszabású, retrospektív kiállítással az intézmény nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy Victor Vasarely születésének 120. évfordulója alkalmából megpróbálja a lehető legizgalmasabb keresztmetszetét nyújtani az egyik, ha nem a leghíresebb magyar származású képzőművész nem csupán korszakokban, de jelentőségében és gondolatiságában is szélesre nyúló munkásságának. Ennek egy szeletével egyébként a mindennapokban is bárki találkozhat, hiszen a Renault emblémája szintén Vasarelynek köszönhető. A gyár megrendelésére készült, 1972-ben bevezetett változatot ugyan fia, Yvaral jegyzi, a megnyitóra Magyarországra érkező unoka, Pierre szerint egyértelműen a nagyapja geometrikus világából merítkezik.