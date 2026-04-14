„Az egyik legrosszabb döntés, amit valaha láttam” – újabb botrány a Manchester meccsén
Furcsa ítélet borzolja a kedélyeket Angliában. Hajhúzásért állították ki a Manchester United védőjét.
Hétfőn nagy meglepetésre a Leeds United 2–1-re nyerni tudott az Old Traffordon a Manchester United vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 32. fordulójában. A hazaiak egy újabb olyan meccsen vannak túl, amely után joggal kritizálhatják a játékvezetést.
A Leeds már az 5. percben megszerezte a vezetést. A gól előtt az MU védője, Leny Yoro csúsztatta az ellenfél elé a labdát, viszont közben Dominic Calvert-Lewin a bal karjával eltalálta az arcát. Bár a közvetítésben a rendező ezt a pillanatot külön visszalassítva megmutatta, a VAR-szobában érvényben hagyták a gólt.
Aztán a második vendégtalálat előtt Bruno Fernandestől vették el szabálytalannak tűnő körülmények között a labdát. A portugál klasszis lent is maradt a földön, de a Leeds nem rúgta ki a labdát, így az MU tíz emberrel védekezett. Mivel a hazaiak a gól előtt hozzáértek a labdához, és tíz emberrel megpróbálták kihozni, a Fernandessel szembeni szerelést már nem lehetett visszanézni, így ez a gól is érvényben maradt.
Aztán a második félidőben, 0–2-es állásnál Lisandro Martínez furcsa kiállítása lényegében megpecsételte a Manchester United sorsát. A játékvezető nem vette észre, úgy szóltak rá Paul Tierney fülére, hogy az argentin védő megfogta, és egy picit meghúzta Calvert-Lewin haját, miközben harcoltak a labdáért. Miután a bírót kihívták, és visszanézte az esetet, erőszakos cselekedetnek minősítette azt, és felmutatta a piros lapot.
A jelenetet látva nem csoda, hogy Michael Carrick, az MU megbízott vezetőedzője kikelt magából. Előbb felhívta az első gól előtti szabálytalanságra a figyelmet, majd a kiállításról is beszélt.
Sokkoló, sokkoló ítélet volt Lichát leküldeni a pályáról. Ez egymás után a második olyan meccsünk, amikor az ítéletekkel minket sújtanak. Azt kell mondjam, ez a piros lap volt az egyik legrosszabb ítélet, amit valaha láttam.”
Hozzátette, ez egyáltalán nem volt egy agresszív cselekedet, egyszerűen csak hozzáért.
Bede Ferenc, egykori játékvezető a meccs után az Arena4 stúdiójában felhívta arra a figyelmet: nincs a szabálykönyvben olyan passzus, hogy hajhúzásért kötelezően piros lapot kellene adni, de mostanában egyre többször látunk olyat, hogy az ilyen megmozdulásokat kiállítással büntetik.
Tóth Alexék ellen is megjárta a Manchester
Carrick egyébként nyilatkozatában az AFC Bournemouth elleni előző idegenbeli bajnokijukra gondolt, amikor a gárda egy szabálytalannak tűnő esetnél nem hogy nem kapott tizenegyest, de még a kontrából az ellenfél be is talált, majd egy hasonló szituációban Harry Maguire-t már szabálytalannak látta a bíró, s büntetőt és kiállítást ítélt.
Nyitókép: Paul Ellis/AFP
