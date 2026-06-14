Újraaktiválták a radnaimark.hu-t: az ágy helyén most egy tájkép látható

Bár a honlap az ő nevét viseli, Radnai Márk korábban határozottan tagadta, hogy köze lenne az oldal létrehozásához vagy üzemeltetéséhez, és az esetet egy ellene irányuló lejáratási kísérletnek minősítette. Magyar Péter ugyanakkor egy későbbi videónyilatkozatában elismerte, hogy valóban járt azon a helyszínen, amely a fényképen látható volt.

Az oldal választások utáni hirtelen leállása, majd mostani, a Tisza Párt arculati elemeit idéző újraindulása újabb kérdéseket vet fel a szájt hátterével kapcsolatban.

Frissítés: A cikk megjelenése után a radnaimark.hu ismét megváltozott. Az oldalon korábban látható tájkép eltűnt, helyét egy teljesen fekete háttér vette át. A honlap jelenleg csupán egy középen elhelyezett „HAMAROSAN” feliratot jelenít meg, további tartalom nélkül.