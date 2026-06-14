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tisza párt vogel evelin radnai márk Magyar Péter választás

Újraaktiválták a radnaimark.hu-t: az ágy helyén most egy tájkép látható

2026. június 14. 13:53

A megjelenített tájkép megegyezik egy hivatalos Tisza-promóciós képpel.

2026. június 14. 13:53
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Egy nappal a választásokat követő leállása után váratlanul ismét elérhetővé vált és frissült a radnaimark.hu weboldal, miután kormánybiztost csinált Radnai Márkból Magyar Péter. A kampány során komoly visszhangot kiváltó oldal felületén jelenleg egy „HAMAROSAN” felirat látható, amelynek háttere közvetlen kapcsolatot mutat a Tisza Párt egyik hivatalos felületével.

Egyező háttérkép a választókerületi oldallal

A 2026. június 14-én végrehajtott frissítés után az oldalon egy mozgóképes tájkép jelent meg a várakozásra utaló felirat mögött. Ez a mozgó felvétel pontosan megegyezik azzal a háttérképpel, amelyet a Tisza Párt Komárom-Esztergom vármegyei 02. választókerületi oldalán használnak. 

Ebben a választókerületben indult egyéni képviselőjelöltként Radnai Márk.

Hangfelvétel és kampányidőszaki feszültség

A weboldal idén februárban tűnt fel először az interneten, kezdetben egy széttúrt ágyat ábrázoló fotóval és „coming soon” felirattal keltve fel a figyelmet. Április elején az oldalon közzétettek egy Facebook-linket, amelyen Vogel Evelin és Radnai Márk beszélgetésének hangfelvétele volt hallható. A kiszivárgott felvétel tartalma gyorsan a politikai viták és a sajtó érdeklődésének középpontjába került.

Bár a honlap az ő nevét viseli, Radnai Márk korábban határozottan tagadta, hogy köze lenne az oldal létrehozásához vagy üzemeltetéséhez, és az esetet egy ellene irányuló lejáratási kísérletnek minősítette. Magyar Péter ugyanakkor egy későbbi videónyilatkozatában elismerte, hogy valóban járt azon a helyszínen, amely a fényképen látható volt.

Az oldal választások utáni hirtelen leállása, majd mostani, a Tisza Párt arculati elemeit idéző újraindulása újabb kérdéseket vet fel a szájt hátterével kapcsolatban.

Frissítés: A cikk megjelenése után a radnaimark.hu ismét megváltozott. Az oldalon korábban látható tájkép eltűnt, helyét egy teljesen fekete háttér vette át. A honlap jelenleg csupán egy középen elhelyezett „HAMAROSAN” feliratot jelenít meg, további tartalom nélkül.

Nyitókép: Facebook

Összesen 48 komment

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ThunderDan
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2026. június 14. 16:01 Szerkesztve
Ugye ez (a miniszterelnök NYILVÁNVALÓ ZSAROLHATÓSÁGA) már ÖNMAGÁBAN diszkvalifikálná a politikai versenyből Poloskát és a "Tiszát"... ehhez képest 2 és fél éve zajlik, és immár KORMÁNY(TELJ)HATALOMRA jutott az ÁRAGGYOOOOOOON... Szélsőséges példát mondok, de nem is annyira szélsőséges: akár a ZOROSZOK (de bárki más) is úgy tudják zsarolni a magyar miniszterelnököt, MINT SOHA KORÁBBI TÖRTÉNELMÚNK SORÁN... Amúgy nekem továbbra is az a tippem, hogy Weberéknél vannak a FELVÉTELEK..
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4
0
figyelő4322
2026. június 14. 15:58
Nagyszerű! Gondolom lehet oka nem reklámozni már az a híres- neves, vagy inkább hírhedt ágyat. Akkoriban még büszke lehetett rá a Márkó boy. Lehet, hogy mára már csak egy rossz emlék?
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1
0
vamonos
2026. június 14. 15:57
Már csak a HAMAROSAN látható fekete háttéren.
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1
0
bbszaiff-2
2026. június 14. 15:48
Csak nem ! Újabb akció készülödik ? Por szárazon hatulról ?
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4
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