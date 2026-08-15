Amennyiben rögtön hallgatott volna ránk, és nem szokása szerint gúnyolódni kezdett volna rajtunk, nem kellett volna a kieső paksi áramot méregdrága importtal (a tőzsdén 500 euró/MWh áron) pótolni az esti csúcsidőszakokban.

A probléma az, hogy Magyar Péter számára fontosabb a beteges kéj, amit mások megalázása, kigúnyolása okoz neki, mint a haza érdeke. Fontosabb számára a show, mint a tényleges munka. Ez ellenzékiként még elment, de most ő a miniszterelnök, neki kellene kormányoznia.

Amikor csütörtök este egy nyilvános posztomban jeleztem, hogy elutaztam a kislányaimmal, de Magyar Péter számára az egyhetes szabadságom alatt elérhető leszek telefon vagy e-mail útján, magam sem gondoltam, hogy már másnap e-mailt kapok tőle. De semmi gond, ha elakad, természetesen továbbra is számíthat ránk. Dr. Tóth Máté az elutasítása ellenére ma is Pakson lesz.”