Magyar Péter Pakson tájékoztatott, de odaszúrt az ellenzéknek és a sajtónak is
Folyamatosak a munkálatok a Duna vízállásának emelése érdekében az erőműnél, akárcsak a miniszterelnöki kommunikáció.
Magyar Péter tegnap este nekem küldött levelében jelezte, hogy a mai meghívás kizárólag a parlamenti pártelnököknek szólt, tehát szakembert, dr. Tóth Mátét nem delegálhatom magam helyett a mai találkozónkra.
„Magyar Péter tegnap este nekem küldött levelében jelezte, hogy a mai meghívás kizárólag a parlamenti pártelnököknek szólt, tehát szakembert, dr. Tóth Mátét nem delegálhatom magam helyett a mai találkozónkra. Egyébként pedig megint a korábban éppen vele egyeztetett, az Országgyűlés egyhetes szabadságára időzített, három kislányommal tervezett nyaralásomat emlegette.
Ezzel világossá tette, hogy a pártelnökök meghívásával nem a szakmai javaslatok egyeztetése volt a célja, csak a hangulatkeltés. Így pedig akkor sem segítettünk volna Magyarországnak, ha minden pártelnök elmegy.
Demagógia lenne azt állítanom, hogy Magyar Péter azzal okozott 42–45 milliárd forintos kárt a magyar adófizetőknek, hogy júliusban, amikor már látszott a Duna apadása, elment nyaralni Törökországba a fiaival. Nem, azzal nekem nem volt semmi gondom. A baj az, hogy mi két hete javasoltuk neki azokat az intézkedéseket, amelyeket csak most kezdett el megvalósítani.
Amennyiben rögtön hallgatott volna ránk, és nem szokása szerint gúnyolódni kezdett volna rajtunk, nem kellett volna a kieső paksi áramot méregdrága importtal (a tőzsdén 500 euró/MWh áron) pótolni az esti csúcsidőszakokban.
A probléma az, hogy Magyar Péter számára fontosabb a beteges kéj, amit mások megalázása, kigúnyolása okoz neki, mint a haza érdeke. Fontosabb számára a show, mint a tényleges munka. Ez ellenzékiként még elment, de most ő a miniszterelnök, neki kellene kormányoznia.
Amikor csütörtök este egy nyilvános posztomban jeleztem, hogy elutaztam a kislányaimmal, de Magyar Péter számára az egyhetes szabadságom alatt elérhető leszek telefon vagy e-mail útján, magam sem gondoltam, hogy már másnap e-mailt kapok tőle. De semmi gond, ha elakad, természetesen továbbra is számíthat ránk. Dr. Tóth Máté az elutasítása ellenére ma is Pakson lesz.”
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Folyamatosak a munkálatok a Duna vízállásának emelése érdekében az erőműnél, akárcsak a miniszterelnöki kommunikáció.
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