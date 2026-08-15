Putyin: Oroszország és Észak-Korea új rendszert épít

A jelenlegi világrend nem elég igazságos és demokratikus, Oroszország és Észak-Korea egy új rendszert fog felépíteni – idézi Vlagyimir Putyin orosz vezetőt az Ukrinform nyomán a Portfolió.

„Biztos vagyok benne, hogy tovább dolgozunk majd a kétoldalú és nemzetközi kihívások megoldásán, melyek Oroszország és Észak-Korea népének előnyére válnak majd, illetve együtt dolgozunk majd egy igazságosabb és demokratikusabb világrend létrehozásán”