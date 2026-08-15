Putyin: Oroszország és Észak-Korea új rendszert épít

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Mert az orosz elnök szerint a jelenlegi világrend nem elég demokratikus.
A jelenlegi világrend nem elég igazságos és demokratikus, Oroszország és Észak-Korea egy új rendszert fog felépíteni – idézi Vlagyimir Putyin orosz vezetőt az Ukrinform nyomán a Portfolió.
„Biztos vagyok benne, hogy tovább dolgozunk majd a kétoldalú és nemzetközi kihívások megoldásán, melyek Oroszország és Észak-Korea népének előnyére válnak majd, illetve együtt dolgozunk majd egy igazságosabb és demokratikusabb világrend létrehozásán”
– írta az orosz elnök Észak-Koreának küldött üzenetében, a japán uralom alóli felszabadulás évfordulóját köszöntve.
Szerinte
Észak-Korea és Oroszország együttműködése jelenleg „példátlanul erős”,
Phenjan és Moszkva közt számos területen stratégiai partnerség működik.
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