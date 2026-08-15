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vlagyimir putyin észak - korea oroszország

Putyin: Oroszország és Észak-Korea új rendszert épít

2026. augusztus 15. 09:19

Mert az orosz elnök szerint a jelenlegi világrend nem elég demokratikus.

2026. augusztus 15. 09:19
Putyin

A jelenlegi világrend nem elég igazságos és demokratikus, Oroszország és Észak-Korea egy új rendszert fog felépíteni – idézi Vlagyimir Putyin orosz vezetőt az Ukrinform nyomán a Portfolió.

„Biztos vagyok benne, hogy tovább dolgozunk majd a kétoldalú és nemzetközi kihívások megoldásán, melyek Oroszország és Észak-Korea népének előnyére válnak majd, illetve együtt dolgozunk majd egy igazságosabb és demokratikusabb világrend létrehozásán”

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– írta az orosz elnök Észak-Koreának küldött üzenetében, a japán uralom alóli felszabadulás évfordulóját köszöntve.

Szerinte

Észak-Korea és Oroszország együttműködése jelenleg „példátlanul erős”,

Phenjan és Moszkva közt számos területen stratégiai partnerség működik.

Nyitókép forrása: Pixabay

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Összesen 2 komment

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brokenwoodi4
2026. augusztus 15. 10:12
Beles akart É-kolerai rendszert. A ruszki népet megkérdezték akarnak e.
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rugbista
2026. augusztus 15. 09:23
Fubasz, kihagynánk az észak-koreaiak által épített rendszert.
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