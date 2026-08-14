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háború sorozás ukrán

Leopárddal úszta meg a besorozását egy ukrán férfi

2026. augusztus 14. 19:50

A méretes házikedvenc még pórázon tartva is hatékonyan tartotta távol a sorozótiszteket.

2026. augusztus 14. 19:50
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Furcsa videó kering az ukrán közösségi oldalakon. A felvételen állítólag az látszik, hogy egy férfi különleges házikedvencével, egy lepoárddal – valódi nagymacskával, nem pedig tankkal – tartja távol a sorozótiszteket és így ússza meg, hogy a frontra vigyék harcolni. 

A felvételen az látszik, hogy egy férfi mosolyog a kamerába, mellette pedig pórázon ott fekszik egy valódi leopárd, míg a háttérben két egyenruhás férfi várakozik. 

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Hogy mennyire megrendezett a jelenet, vagy spontán, illetve mi lett a találkozó eredménye, az nem derül ki a leírásokból, de már ez a videó is elég volt ahhoz, hogy ismét fellángoljon a vita az agresszív ukrán besorozások miatt. Már korábban is több videó került fel a közösségi oldalakra, amelyeken az látszik, hogy az ukrán toborzók erőszakkal rángatnak be autókba az utcáról férfiakat és viszik őket a háborúba. 

Nyitókép: Illusztráció, Pixabay

 

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
lendvaiildiko
2026. augusztus 15. 08:47
Ha el akarták volna vinni a férfiút, (i) lelövik az állatot (ii) sokkal cukibb, ha altató lövedékkel kiiktatják és Elensky ajándékba küldi az állatot urzulának: így harcolnak a hős ukránok és jó lesz pont helyett. Majd megeszi a támadó farkasokat.
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kobi40
2026. augusztus 15. 03:21
Műmese. Meddig tart egy leopárdot kiiktatni, pl. altatólövedékkel, stb.?
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daidalos
2026. augusztus 14. 23:16
Persze hogy megrendezett. A leopárd gyönyörű állat, de gyakorlatilag idomíthatatlan, nemhogy pórázon, nyilvánosan sétáltatható lenne. Két jól megtermett rotti, vagy nápolyi masztiff sokkal komolyabb védelem lenne. Elég a gazditól egy halk pisszenés, és a toborzók azt is megbánják, hogy megszülettek.
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Berendel
2026. augusztus 14. 21:56
Szegény állatot hogy meghízlalta. Rossz nézni.
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