Leopárddal úszta meg a besorozását egy ukrán férfi

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A méretes házikedvenc még pórázon tartva is hatékonyan tartotta távol a sorozótiszteket.
Furcsa videó kering az ukrán közösségi oldalakon. A felvételen állítólag az látszik, hogy egy férfi különleges házikedvencével, egy lepoárddal – valódi nagymacskával, nem pedig tankkal – tartja távol a sorozótiszteket és így ússza meg, hogy a frontra vigyék harcolni.
A felvételen az látszik, hogy egy férfi mosolyog a kamerába, mellette pedig pórázon ott fekszik egy valódi leopárd, míg a háttérben két egyenruhás férfi várakozik.
Hogy mennyire megrendezett a jelenet, vagy spontán, illetve mi lett a találkozó eredménye, az nem derül ki a leírásokból, de már ez a videó is elég volt ahhoz, hogy ismét fellángoljon a vita az agresszív ukrán besorozások miatt. Már korábban is több videó került fel a közösségi oldalakra, amelyeken az látszik, hogy az ukrán toborzók erőszakkal rángatnak be autókba az utcáról férfiakat és viszik őket a háborúba.
Nyitókép: Illusztráció, Pixabay