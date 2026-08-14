Leopárddal úszta meg a besorozását egy ukrán férfi

Furcsa videó kering az ukrán közösségi oldalakon. A felvételen állítólag az látszik, hogy egy férfi különleges házikedvencével, egy lepoárddal – valódi nagymacskával, nem pedig tankkal – tartja távol a sorozótiszteket és így ússza meg, hogy a frontra vigyék harcolni.

A felvételen az látszik, hogy egy férfi mosolyog a kamerába, mellette pedig pórázon ott fekszik egy valódi leopárd, míg a háttérben két egyenruhás férfi várakozik.