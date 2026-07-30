Viktor Janukovics ukrán volt elnök állítólag álnéven él Oroszországban

Egy új beszámoló szerint Oroszországban találták meg Viktor Janukovics volt ukrán elnököt, aki 2014-ben elmenekült az országból. Az orosz emigráns médiaorgánum, a Meduza – hivatkozva az ukrán „Television Toronto” YouTube-csatorna nyomozati kutatására – arról számolt be, hogy Janukovics jelenleg egy 3 hektáros birtokon él Szocsiban. Állítólag Oleg Nyikolajevics Leonov néven él – írja az Focus Online.

A kutatás orosz nyilvántartásokon, kiszivárgott adatbázisokon, fényképeken, közösségi médiabejegyzéseken és egyéb nyilvánosan elérhető forrásokon alapul.

Janukovics állítólag élettársával, Ljubov Poleshaival él a Blagodat birtokon. Az ingatlant állítólag nem az ő nevére, hanem élettársa nevére jegyezték be. A feltehetően használt Leonov név állítólag édesanyja leánykori neve. A megadott születési dátum is egyezik az egykori ukrán elnökével.