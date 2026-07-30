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szocsi viktor janukovics ukrán elnök ukrán oroszország

Viktor Janukovics ukrán volt elnök állítólag álnéven él Oroszországban

2026. július 30. 13:31

Egy oknyomozó csapat állítólag felkutatta Viktor Janukovicsot Szocsiban. A 2014-ben megbuktatott ukrán volt elnök állítólag ott él álnéven.

2026. július 30. 13:31
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Egy új beszámoló szerint Oroszországban találták meg Viktor Janukovics volt ukrán elnököt, aki 2014-ben elmenekült az országból. Az orosz emigráns médiaorgánum, a Meduza – hivatkozva az ukrán „Television Toronto” YouTube-csatorna nyomozati kutatására – arról számolt be, hogy Janukovics jelenleg egy 3 hektáros birtokon él Szocsiban. Állítólag Oleg Nyikolajevics Leonov néven él – írja az Focus Online. 

A kutatás orosz nyilvántartásokon, kiszivárgott adatbázisokon, fényképeken, közösségi médiabejegyzéseken és egyéb nyilvánosan elérhető forrásokon alapul.

Janukovics állítólag élettársával, Ljubov Poleshaival él a Blagodat birtokon. Az ingatlant állítólag nem az ő nevére, hanem élettársa nevére jegyezték be. A feltehetően használt Leonov név állítólag édesanyja leánykori neve. A megadott születési dátum is egyezik az egykori ukrán elnökével.

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A nyomozás szerint Janukovics fia, Oleksandr is Oroszországban él jelenleg, Sokolov vezetéknév alatt, és kapcsolatai vannak az orosz biztonsági szolgálatokkal. 

A Toronto Television arról számol be, hogy családtagjai és közeli munkatársai több millió értékű ingatlanokkal és bankszámlákkal rendelkeznek Oroszországban. 

Poleshai vagyonát 8 millió dollár felettire becsülik.

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

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Összesen 13 komment

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ezegyjonev
2026. július 30. 16:18
Már az is valami, hogy nem azt állítják, Ferihegyen bujkál!
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NokiNokedli
•••
2026. július 30. 16:16 Szerkesztve
...és akkkor most mi van? A CIA még meg is ölette volna, mint Szaddamot, vagy Kadhafit, Manduro-t csak elrabolták. Megjegyzem, mind a négyük arányalg élhető, és aránylag gazdag országot épített. A CIA-dúlás után 3 ország elesett, Venezuela, még kérdéses.
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masikhozzaszolo
2026. július 30. 16:03
Úgy olvasom, Timosenkó már nem ülésezik börtönben. De képviselő. Megszüntették az őrizetét.
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popont
2026. július 30. 15:31
Botrányos a cím szórendje: "ukrán volt elnök". Adjanak már annyit nyelvhasználat szempontjából (is) magukra, hogy legalább a címben legyen "volt ukrán elnök"!
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