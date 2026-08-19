„Nem hinném…” – Magyar Péter szerint nem állhat elő ellenzéki többség a közmédia felügyelőtestületében

A 444 a közmédiában az M1-nél történt kinevezések kapcsán arról ír, hogy a vezetőváltás jelentős bizonytalanságot okozott. A portál szerint még döntéshozók sem tudják pontosan, hogyan és milyen átmeneti megoldással állítják át a rendszert. A 444 azt állítja, hogy az ideiglenes vezetőknek egyszerre kellene átvilágítaniuk az állományt, valamint ideiglenes stábot toborozniuk a csatornák működtetéséhez.

A bejegyzés szerint a jogszabályi környezet is tisztázatlan, ezért akár az ellenzék is többségbe kerülhetne a közmédiát felügyelő köztestületben. A bejegyzéshez Magyar Péter is hozzászólt, és röviden reagált az ellenzéki többség lehetőségére. A miniszterelnök mindössze annyit írt: