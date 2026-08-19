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Magyar Péter m1 közmédia 444

„Nem hinném…” – Magyar Péter szerint nem állhat elő ellenzéki többség a közmédia felügyelőtestületében

2026. augusztus 19. 14:40

A 444 szerint az M1 körüli vezetőváltás komoly jogi és szervezeti kérdéseket vet fel, Magyar Péter azonban egy rövid kommentben vitatta az ellenzéki többség lehetőségét.

2026. augusztus 19. 14:40
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A 444 a közmédiában az M1-nél történt kinevezések kapcsán arról ír, hogy a vezetőváltás jelentős bizonytalanságot okozott. A portál szerint még döntéshozók sem tudják pontosan, hogyan és milyen átmeneti megoldással állítják át a rendszert. A 444 azt állítja, hogy az ideiglenes vezetőknek egyszerre kellene átvilágítaniuk az állományt, valamint ideiglenes stábot toborozniuk a csatornák működtetéséhez.

A bejegyzés szerint a jogszabályi környezet is tisztázatlan, ezért akár az ellenzék is többségbe kerülhetne a közmédiát felügyelő köztestületben. A bejegyzéshez Magyar Péter is hozzászólt, és röviden reagált az ellenzéki többség lehetőségére. A miniszterelnök mindössze annyit írt:

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 „nem hinném…”

Forrás: Facebook/444

Magyar Péter kézivezérlése a közmédiában


Mint arról korábban beszámoltunk, augusztus 3-án látott napvilágot a hír, hogy Hajdú Gábor és Borsa Miklós a köztévén folytathatja. Nem sokkal a bejelentés után Magyar Péter miniszterelnök azt írta a Telex vonatkozó cikke alá a Facebookon, hogy „nem hinné”, amelyben a kinevezést rosszallta. Egy nappal később a két érintett személyt kirúgták a köztévéből. 

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A komment azért volt rendkívül furcsa, mert a Tisza-kormány korábban teljesen független közmédiát ígért, ám most mégis úgy tűnik, hogy a miniszterelnök jelzésére azelőtt kirúgták az érintetteket, hogy egyáltalán munkába állhattak volna. 

Később Hajdú Gábor hosszú Facebook-bejegyzésben reagált az eseményekre. Azt írta, a közmédia új vezetése „rendkívül méltatlan és megalázó helyzetbe” hozta őt és családját, mert ugyanazzal az indokkal nevezték ki, amellyel 24 órán belül el is távolították, vagyis a közmédia hitelességének helyreállítására hivatkoztak. Bejegyzésében arra is kitért, hogy korábban a Mészáros Csoportnál dolgozott, és megjegyezte: „a dolog pikantériája”, hogy Magyar Péterrel – aki 2022 és 2024 között az MBH Bank felügyelőbizottsági tagja volt – egy időben ugyanahhoz a cégcsoporthoz tartoztak. 

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Nyitókép: Facebook

 

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Összesen 120 komment

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dojice
2026. augusztus 19. 18:12
Jó tanítvány.
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Sv9508
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2026. augusztus 19. 18:11 Szerkesztve
eleve a közmédia esetében is az cél, hogy a bolsevik kontroll érvényesüljön, erre szavazott az MHM is a parlamentben annyi minden mellett mint az nvvh-nek keresztelt ávh konkrétan úgy van ez, hogy 3 ellenzéki lesz (abban lesz mhm-es komcsi tehát +1 oda), 3 kormánypárti és a maradékot a soros ngo-k fogják delegálni a médiaszervezeteiken keresztül, és úgy írták meg a törvényjavaslatot, úgy alakítják ki az új struktúrát, hogy végül minden fontos pozícióban és testületben a kormányzati, illetve kormányzathoz közeli emberek lesznek többségben na meg a komcsik az ngo-kból pénzt kapnak ezért nem is keveset, mellette úgy hogy 0 választási felhatalmazással fognak ők is beleszólni a sokmilliárdos közvagyon alakulásába (döntési jogot kapnak) sőt emellett az mhm zöld utat ahhoz is hogy döntsenek a költségvetés mellett a a vezetői kinevezésekről és az ingatlaniroda- vagy gyártási források elosztásáról JA és arról is szó van hogy a brüsszeli médiaelveket is ezentúl magukévá teszik maradéktalanul
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nyafika
2026. augusztus 19. 18:09
usafiu20 2026. augusztus 19. 17:09 Elzavartunk titeket a picsába fogjátok már fel!!!!!! - Pofádat laposra, 15 éves degenerált, 40 kilós suttyó! Egyenlőre én fizetem a TB-t, hogy a rokkant anyád nehogy megdögöljön a kórházban...tudod, a vánasszony, akinek a nyugdíjából szoktál lenyúlni...
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nyafika
2026. augusztus 19. 18:07
usafiu20 2026. augusztus 19. 17:09 Elzavartunk titeket a picsába fogjátok már fel!!!!!! - Na, te faszkalap szektás...akkor számoljunk! Magyarország népessége: 9,5millió. 9,5millió - 3,5millió agyhalott kretén szektás fajtád= 6millió normális ember, még azok is, akik basztak elmenni szavazni. Pöcsedékfejű, egyenlőre mi vagyunk a többség, mert a 3,5milliódból már 1millió lelépett a 100 nap alatt. Gyere csak minden nap szopni!
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