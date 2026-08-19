„Nem hinném…” – Magyar Péter szerint nem állhat elő ellenzéki többség a közmédia felügyelőtestületében

A komment azért volt rendkívül furcsa, mert a Tisza-kormány korábban teljesen független közmédiát ígért, ám most mégis úgy tűnik, hogy a miniszterelnök jelzésére azelőtt kirúgták az érintetteket, hogy egyáltalán munkába állhattak volna.
Később Hajdú Gábor hosszú Facebook-bejegyzésben reagált az eseményekre. Azt írta, a közmédia új vezetése „rendkívül méltatlan és megalázó helyzetbe” hozta őt és családját, mert ugyanazzal az indokkal nevezték ki, amellyel 24 órán belül el is távolították, vagyis a közmédia hitelességének helyreállítására hivatkoztak. Bejegyzésében arra is kitért, hogy korábban a Mészáros Csoportnál dolgozott, és megjegyezte: „a dolog pikantériája”, hogy Magyar Péterrel – aki 2022 és 2024 között az MBH Bank felügyelőbizottsági tagja volt – egy időben ugyanahhoz a cégcsoporthoz tartoztak.