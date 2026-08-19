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Menczer Tamás ruff bálint vizsgálat

Ruff Bálintnak! Vizsgálatot követelek magam ellen!

2026. augusztus 19. 15:04

A Tisza nem hoz, hanem visz. Ilyen az érkezés a tiszás színházból a valóságba.

2026. augusztus 19. 15:04
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Menczer Tamás
Menczer Tamás
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„Ruff Bálintnak!

Vizsgálatot követelek magam ellen! 

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Az előző ciklusban a választókörzetem civil szervezetei nagyságrendileg 1 milliárd forint támogatást kaptak.

Ezeknek a civil szervezeteknek jelentős része – most figyelj, Ruff Bálint – kötődik hozzám.

Hogy hogyan?

Néhány példa a teljesség igénye nélkül.

Mindig fantasztikus volt részt venni a töki lovasok fogathajtásán, köszönöm! (Megyek az idén is.)

Mindig öröm volt találkozni a perbáli ízőrzőkkel, még csörögefánkot sütni is próbáltak megtanítani, köszönöm!

Az ürömi focistáktól kapott felsőt nagy becsben tartom, ráadásul mindig türelmesen megvárták, amíg eltalálom a felső kapufát, köszönöm!

A töki TNT mindig nagy bulit robbantott, és ahogy főznek… Köszönöm!

Megtiszteltetés volt együtt dolgozni a solymári önkéntes tűzoltókkal a 2022-es vízhiány idején, és öröm volt látni őket az új formaruhájukban, köszönöm!

A pilisszentiváni tűzoltók is kiváló emberek, sok gyerekkel is foglalkoznak, örülök, hogy a bázisuk megújult, köszönöm!

Örülök, hogy a töki reformátusoknál rövidesen újra szól az orgona, köszönöm!

A solymári Cédrus táncosai és vezetői elképesztőek, mindig öröm volt látni őket, köszönöm!

Megtiszteltetés volt a zsámbéki labdarúgókkal kopjafát állítani Simon Tibor tiszteletére, köszönöm!

Felemelő volt együtt lenni a tinnyei reformátusokkal, köszönöm!

A zsámbéki Kutyulás minden kétlábúnak és négylábúnak élmény, köszönöm!

A budakalászi Egészségklub zserbójánál nincs jobb, köszönöm!

És akkor még nem beszéltem a nemzetiségekről, svábokról, szlovákokról, cigányokról. Nem beszéltem azokról a szervezetekről, amelyek segítségével játszótereket építettünk. A sort estig lehetne folytatni.

Köszönöm, köszönöm, köszönöm!

Megtiszteltetés volt Önökért dolgozni!

És megtiszteltetés ellenzékben is maradni.

Szóval, várom a vizsgálatot, Ruff Bálint, mert ezek a szervezetek, ezek az emberek mind kötődnek hozzám, szeretem őket. Talán ők is engem, kérlek, Ruff Bálint, te kis partizán, ezért ne vegzáld őket!

Ruff Bálint, ha meg lóvét keresel, keresd a főnöködnél, ő minden egyes alkalommal - és alkalom volt bőven - többet kapott a NER-től, mint én 10 év alatt összesen. Neki jutott a pozíció meg a lé, nekem mindig a munka. De amikor hazamegyek, és ránézek a fiamra meg a feleségemre, mégis tudom, hogy gazdagabb vagyok.

A Tisza most minden fideszest tovajnak állít be. Kiállok korábbi képviselőtársaim mellett, akik egy vagy akár öt cikluson keresztül dolgoztak a választókörzetükben élőkért! A tiszás “kólásdobozok” meg örülnek ha 5 mondatot el tudnak mondani úgy, hogy az alany és az állítmány rendben van…

Ja, Ruff Bálint! Ha bokros teendőid mellett, esetleg Bujdosó Andrea tiszás képviselővel közösen vissza tudnátok adni azt a 222 millió forintot, amit a budakörnyéki, konkrétan az ürömi és a csobánkai emberektől elvettetek, hálásan megköszönöm! Ezt a pénzt még én tárgyaltam le az Orbán-kormánnyal, elkülönítve rendelkezésre áll(t). Utcákat és a sportpályát szerették volna ebből rendbe tenni. A tiszás képviselő és kormány első lépése volt, hogy elvette.(Részletek kommentben.)

A Tisza nem hoz, hanem visz. Ilyen az érkezés a tiszás színházból a valóságba.

Adjátok vissza az ürömiek és a csobánkaiak pénzét!”

Nyitókép: Képernyőkép

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 31 komment

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elektronelektor
2026. augusztus 19. 17:36
brokenwoodi4 "2026. augusztus 19. 17:18 Alkesz Menczer szerint Magyar Péterből akkor lesz miniszterelnök, amikor belőle római pápa." Ez pedig maga a drogfüggő pszichopata szerint: A 2024. március 15-én adott Partizán-interjúban arra a kérdésre, hogy lenne-e miniszterelnök: "Ez még viccnek is rossz" - mondta határozottan az elmebeteg.
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0
Klotild
•••
2026. augusztus 19. 17:28 Szerkesztve
és, ha kötődik valaki a Fideszhez, abban mi a baj? értsétek már meg végre: értékrendekről van szó! aki a Fideszhez kötődik, az az értékrendje alapján nem fog tudni bütyökhöz kötődni!! ilyen az élet. miért ne lehetne valaki bármely közösség tagja, amely közösség a közösből pénzt kap a munkájához, miközben az illető a Fidesz bármelyik csoportjához is kötődik? akkor is Menczer végezte el prímán a dolgát, akkor is közösből jött a pénz, akkor is a Fidesz-kormány volt képes felfogni az utalás fontosságát. ezt a száradtfejű kommentelést!! tényleg csak a bütyök elég nekik. nekik a bütyök a maximum, több nem kell, mert azt nem tudják befogadni. sem gondolatban, sem lélekben, sem látványban. szétfeszítené őket a felismerés. kádárkorszak = bütyökkorszak.
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brokenwoodi4
2026. augusztus 19. 17:18
Alkesz Menczer szerint Magyar Péterből akkor lesz miniszterelnök, amikor belőle római pápa. Jelentkeztél már faszkalap?
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4
Klotild
•••
2026. augusztus 19. 17:13 Szerkesztve
"Pilisborosjenőn érdekes történet kerekedett abból, amikor.........." ez nehéz, amikor történet kerekedik. és miért is kellene elutasítani a képviselővel közös megemlékezést, és miért nem szólhat a képviselő az ünnep során? nemzeti ünnep. elővételezte valaki, hogy Menczer majd a pártnak kampányol? igen problémás, amikor elutasítanak emberek pozitív értékeket, a haza számára is fontos tetteket, csak mert ezeket az értékeket a kormány is osztja, a kormány pedig egy pártból szokott állni. mindenki magából indul ki! aki azt képzeli, hogy Menczer vagy Orbán Viktor nem osztják maguk is azon értékeket, amelyekről beszélnek és amelyekért dolgoznak, az azt feltételezi, hogy úgy dolgoztak, ahogyan most a bütyök és a kormány - mert hogy ez a másik opció: kizárólag a hatalomért, a pénzforrások uralásáért, a másnak való megfelelésért. aki nem érti, mit miért tett a Fidesz, az nem tud szabadulni az előítéleteitől. szánalmas, de igaz. van ilyen ember.
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