A Tisza most minden fideszest tovajnak állít be. Kiállok korábbi képviselőtársaim mellett, akik egy vagy akár öt cikluson keresztül dolgoztak a választókörzetükben élőkért! A tiszás “kólásdobozok” meg örülnek ha 5 mondatot el tudnak mondani úgy, hogy az alany és az állítmány rendben van…

Ja, Ruff Bálint! Ha bokros teendőid mellett, esetleg Bujdosó Andrea tiszás képviselővel közösen vissza tudnátok adni azt a 222 millió forintot, amit a budakörnyéki, konkrétan az ürömi és a csobánkai emberektől elvettetek, hálásan megköszönöm! Ezt a pénzt még én tárgyaltam le az Orbán-kormánnyal, elkülönítve rendelkezésre áll(t). Utcákat és a sportpályát szerették volna ebből rendbe tenni. A tiszás képviselő és kormány első lépése volt, hogy elvette.(Részletek kommentben.)

A Tisza nem hoz, hanem visz. Ilyen az érkezés a tiszás színházból a valóságba.