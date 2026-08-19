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A Tisza nem hoz, hanem visz. Ilyen az érkezés a tiszás színházból a valóságba.
„Ruff Bálintnak!
Vizsgálatot követelek magam ellen!
Az előző ciklusban a választókörzetem civil szervezetei nagyságrendileg 1 milliárd forint támogatást kaptak.
Ezeknek a civil szervezeteknek jelentős része – most figyelj, Ruff Bálint – kötődik hozzám.
Hogy hogyan?
Néhány példa a teljesség igénye nélkül.
Mindig fantasztikus volt részt venni a töki lovasok fogathajtásán, köszönöm! (Megyek az idén is.)
Mindig öröm volt találkozni a perbáli ízőrzőkkel, még csörögefánkot sütni is próbáltak megtanítani, köszönöm!
Az ürömi focistáktól kapott felsőt nagy becsben tartom, ráadásul mindig türelmesen megvárták, amíg eltalálom a felső kapufát, köszönöm!
A töki TNT mindig nagy bulit robbantott, és ahogy főznek… Köszönöm!
Megtiszteltetés volt együtt dolgozni a solymári önkéntes tűzoltókkal a 2022-es vízhiány idején, és öröm volt látni őket az új formaruhájukban, köszönöm!
A pilisszentiváni tűzoltók is kiváló emberek, sok gyerekkel is foglalkoznak, örülök, hogy a bázisuk megújult, köszönöm!
Örülök, hogy a töki reformátusoknál rövidesen újra szól az orgona, köszönöm!
A solymári Cédrus táncosai és vezetői elképesztőek, mindig öröm volt látni őket, köszönöm!
Megtiszteltetés volt a zsámbéki labdarúgókkal kopjafát állítani Simon Tibor tiszteletére, köszönöm!
Felemelő volt együtt lenni a tinnyei reformátusokkal, köszönöm!
A zsámbéki Kutyulás minden kétlábúnak és négylábúnak élmény, köszönöm!
A budakalászi Egészségklub zserbójánál nincs jobb, köszönöm!
És akkor még nem beszéltem a nemzetiségekről, svábokról, szlovákokról, cigányokról. Nem beszéltem azokról a szervezetekről, amelyek segítségével játszótereket építettünk. A sort estig lehetne folytatni.
Köszönöm, köszönöm, köszönöm!
Megtiszteltetés volt Önökért dolgozni!
És megtiszteltetés ellenzékben is maradni.
Szóval, várom a vizsgálatot, Ruff Bálint, mert ezek a szervezetek, ezek az emberek mind kötődnek hozzám, szeretem őket. Talán ők is engem, kérlek, Ruff Bálint, te kis partizán, ezért ne vegzáld őket!
Ruff Bálint, ha meg lóvét keresel, keresd a főnöködnél, ő minden egyes alkalommal - és alkalom volt bőven - többet kapott a NER-től, mint én 10 év alatt összesen. Neki jutott a pozíció meg a lé, nekem mindig a munka. De amikor hazamegyek, és ránézek a fiamra meg a feleségemre, mégis tudom, hogy gazdagabb vagyok.
A Tisza most minden fideszest tovajnak állít be. Kiállok korábbi képviselőtársaim mellett, akik egy vagy akár öt cikluson keresztül dolgoztak a választókörzetükben élőkért! A tiszás “kólásdobozok” meg örülnek ha 5 mondatot el tudnak mondani úgy, hogy az alany és az állítmány rendben van…
Ja, Ruff Bálint! Ha bokros teendőid mellett, esetleg Bujdosó Andrea tiszás képviselővel közösen vissza tudnátok adni azt a 222 millió forintot, amit a budakörnyéki, konkrétan az ürömi és a csobánkai emberektől elvettetek, hálásan megköszönöm! Ezt a pénzt még én tárgyaltam le az Orbán-kormánnyal, elkülönítve rendelkezésre áll(t). Utcákat és a sportpályát szerették volna ebből rendbe tenni. A tiszás képviselő és kormány első lépése volt, hogy elvette.(Részletek kommentben.)
A Tisza nem hoz, hanem visz. Ilyen az érkezés a tiszás színházból a valóságba.
Adjátok vissza az ürömiek és a csobánkaiak pénzét!”
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