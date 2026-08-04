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háború szergej lavrov samuel huntington konfliktus

Lavrov téved

2026. augusztus 04. 06:59

Amit ma látunk, az még nem Samuel Huntington nagy háborúja. Nem egységes civilizációk vonulnak fel egymással szemben, rendezett sorokban, világosan kijelölt arcvonalakon.

2026. augusztus 04. 06:59
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Robert C. Castel
Robert C. Castel
Magyar Nemzet

„Szergej Lavrov a minap ismét a civilizációk háborújának rémképét vetítette elénk. Az orosz külügyminiszter olvasatában az egymással szemben felsorakozó kulturális és történelmi tömbök konfliktusa egyre közelebb sodorja a világot az általános összecsapáshoz.

A diagnózis látványos, de téves.

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Amit ma látunk, az még nem Samuel Huntington nagy háborúja. Nem egységes civilizációk vonulnak fel egymással szemben, rendezett sorokban, világosan kijelölt arcvonalakon. A valóság ennél zavarosabb és veszélyesebb. A nagy civilizációs terek elsősorban nem egymással, hanem önmagukkal kerültek konfliktusba. Három, talán négy civilizáció belső polgárháborúja zajlik egyszerre. Az első már nyílt és véres. A második regionális háborúvá szélesedhet. A harmadik egyelőre hideg maradt. A negyedikben a lövészárkokat választási kampányok, intézményi összecsapások és kultúrharcok helyettesítik.

Huntington térképe alkalmas lehet a világ nagy kulturális törésvonalainak felismerésére. Veszélyessé akkor válik, amikor a térképet összetévesztjük a tereppel. A civilizációk ugyanis nem hadosztályok. Nincs közös vezérkaruk, egységes politikai akaratuk és egyetlen haditervük. Belső választóvonalaik gyakran mélyebbek, mint a köztük húzódó határok.”

Fotó: MOHD RASFAN / POOL / AFP

 

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
iimre
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2026. augusztus 04. 08:45 Szerkesztve
"Lavrov téved Amit ma látunk, az még nem Samuel Huntington nagy háborúja. Nem egységes civilizációk vonulnak fel egymással szemben, rendezett sorokban, világosan kijelölt arcvonalakon." Ez egy elméleti fogalmi szintű okoskodás, pont semmit nem ér. Lavrov Oroszország külügyminisztere, valószínűleg jobban látja a dplgot, mint Robi rabbi. Amúgy az iszlám terjeszkedése ténylegesen veszélyeztet minden valódi civilizációt. Furcsa, hogy ezt éppen egy állandóan iszlám fenyegetettségből lelépő izraeli zsidó nem ismeri el, akinek pedig tapasztalatból kéne felismernie a helyzetet. Lásd a történelmi tapasztalatot. Térkép: Az iszlám földközi-tengeri pusztításának 13 évszázada youtube.com/watch?v=RuxqXjhl13Y
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ördöngös pepecselés
2026. augusztus 04. 08:20
mindenkinek igaza van és senkinek sincs. A győztesek majd megmondják, hogy mi történt. ugyanis semmi mást nem látunk mint amit mindig, a harcot az életért felcicomázva a jelenkor vélt vagy valós szövetségeivel. Az alapállás egyszerű: ha én eszem meg az elejtett prédát akkor más marad éhes, ha én párosodok akkor más marad hoppon. Minden más csak körítés és pillanatnyi érdek szövetség. Lokálosan és globálisan is.
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statiszta
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2026. augusztus 04. 08:18 Szerkesztve
A demokraták (konkrétan Obamaki és a migránsbetelepítés), valamint a republikánusok hozzáállása azt mutatja hogy itt egy valódi konfliktus van, ami pedig Európa és főleg az EU megsemmisítésére irányul, a többi regionális konfliktus, vagy ehhez asszisztál.
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1
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Matek_
2026. augusztus 04. 08:05
Lavrov NEM téved.....: Az USA és az Európai Unió ókori barbárságot felülmúló liberális anticivilizációja és világa háborúzik az orosz függetlenségi és szabadságharccal. Legalább minimum 40 (vagy 60) ország bevonásával szeretnék megsemmisíteni az orosz kultúrát és civilizációt legalább 12 éve az ukrán háborúban, eddig SIKERTELENÜL.
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