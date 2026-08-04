Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Amit ma látunk, az még nem Samuel Huntington nagy háborúja. Nem egységes civilizációk vonulnak fel egymással szemben, rendezett sorokban, világosan kijelölt arcvonalakon.
„Szergej Lavrov a minap ismét a civilizációk háborújának rémképét vetítette elénk. Az orosz külügyminiszter olvasatában az egymással szemben felsorakozó kulturális és történelmi tömbök konfliktusa egyre közelebb sodorja a világot az általános összecsapáshoz.
A diagnózis látványos, de téves.
Amit ma látunk, az még nem Samuel Huntington nagy háborúja. Nem egységes civilizációk vonulnak fel egymással szemben, rendezett sorokban, világosan kijelölt arcvonalakon. A valóság ennél zavarosabb és veszélyesebb. A nagy civilizációs terek elsősorban nem egymással, hanem önmagukkal kerültek konfliktusba. Három, talán négy civilizáció belső polgárháborúja zajlik egyszerre. Az első már nyílt és véres. A második regionális háborúvá szélesedhet. A harmadik egyelőre hideg maradt. A negyedikben a lövészárkokat választási kampányok, intézményi összecsapások és kultúrharcok helyettesítik.
Huntington térképe alkalmas lehet a világ nagy kulturális törésvonalainak felismerésére. Veszélyessé akkor válik, amikor a térképet összetévesztjük a tereppel. A civilizációk ugyanis nem hadosztályok. Nincs közös vezérkaruk, egységes politikai akaratuk és egyetlen haditervük. Belső választóvonalaik gyakran mélyebbek, mint a köztük húzódó határok.”
Fotó: MOHD RASFAN / POOL / AFP