Amit ma látunk, az még nem Samuel Huntington nagy háborúja. Nem egységes civilizációk vonulnak fel egymással szemben, rendezett sorokban, világosan kijelölt arcvonalakon. A valóság ennél zavarosabb és veszélyesebb. A nagy civilizációs terek elsősorban nem egymással, hanem önmagukkal kerültek konfliktusba. Három, talán négy civilizáció belső polgárháborúja zajlik egyszerre. Az első már nyílt és véres. A második regionális háborúvá szélesedhet. A harmadik egyelőre hideg maradt. A negyedikben a lövészárkokat választási kampányok, intézményi összecsapások és kultúrharcok helyettesítik.