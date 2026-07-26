A sokat kárhoztatott világrendőr hasznos is lehet: mindenki fúj Trumpra azért, hogy az iráni háborúját minek kezdte meg

Ebből nem következhet más, mint az, hogy Kína minden bizonnyal nem úgy működik, ahogy gondolni szokás, s ez komoly tanulságokkal jár arra a kialakulófélben lévő világra nézve, amelynek a keleti óriás az egyik domináns hatalma. Az Egyesült Államok hajlandó foglalkozni a globális biztonság kérdéseivel, és katonai erővel kikényszeríteni a szabad hajózáshoz hasonló globális közjavakat; Kínát azonban láthatóan nem érdeklik ennyire a globális közjavak, elegendő neki az, ha a saját közvetlen érdekei valamelyest érvényesülnek. Hadsereget nem küld, biztonsági kérdésekben felelősséget nem vállal – egyelőre úgy tűnik, semmilyen körülmények között és sehol.

Kínát Kína érdekli, legyen a retorikája bármennyire globális. A világ többi részének ez egyszerre veszély és esély.

Veszély, mert a sokat kárhoztatott világrendőr hasznos is lehet: miközben mindenki fúj Donald Trumpra azért, hogy elhúzódó és mindeddig semmiféle eredményt nem hozó iráni háborúját minek kezdte meg, azt valójában senki nem szeretné, ha Iránnak atomfegyvere lenne, s egy világrendőrön kívül más aktor az ilyesmit nem tudja megakadályozni. De esély is, mert a világ számos nyomora közül azok, amelyeket egy arrogáns és inkompetens szuperhatalom beavatkozásai tudnak okozni, Kína kezén legalább nem szaporodnak majd tovább. És esély abból a szempontból is, hogy ha Kína nem viszket azon a bizonyos ponton, ahol az Egyesült Államoknak egy jó globális válsághelyzet láttán szokott, akkor talán a tajvani problémakör is megoldható békésen, csattanás és hadihajók csörömpölése nélkül. Új és izgalmas világrend tárul elénk: olyan, amelyben a magán kívüli világ a kettőből csak az egyik szuperhatalmat érdekli, és ahol kettejük közül csak egy szereti a fegyvereket. A kínaiak elhozzák nekünk az érdekes időket, amelyeket a Kínát nem ismerő nyugatiak ősi kínai átoknak hisznek.