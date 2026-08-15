„Félrevezető sajtóhírek” – reagált kizárására az M6-os autópálya-szakasz korábban bejelentett üzemeltetője

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Vitézy Dávid közölte pénteken a döntést, amire szombaton érkezett meg a válasz.
Az MKIF Zrt. a sajtóból értesült a kormány M6-os autópálya érintett szakaszának jövőbeni üzemeltetésével kapcsolatos pénteki bejelentéséről. A Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól hivatalos értesítést a döntésről eddig társaságuk nem kapott, de mint ahogyan eddig is, a hatályos jogszabályi keretek között nyitottak bármilyen szakmai egyeztetésre a koncesszióba adó állammal – közölte a cég.
Vitézy Dávid közlekedési és építésügyi miniszter még pénteken ismertette a kormány döntését: mivel Lázár János minisztériuma háromszoros túlárazás mellett adta oda az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetését Mészáros Lőrinc és Szíjj László közös vállalkozásának, a kabinet feljelentést tesz, vizsgálatot indít, és eláll a koncessziós szerződéstől, alapvetően egy adminisztrációs hiba miatt.
„Társaságunk mindig, minden esetben a hatályos jogszabályok, valamint a Magyar Állammal kötött szerződés alapján jár el, és az M6-os autópályával kapcsolatban is ennek megfelelően cselekedett” – írták a cég, hozzátéve,
visszautasítanak minden olyan állítást vagy értelmezést, amely azt a látszatot kelti, hogy társaságuk jogellenesen jutott volna üzemeltetési vagy más feladathoz, vagy tevékenységével kárt okozott volna az államnak.
Felidézték, az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetésére nyílt közbeszerzési eljárás keretében pályáztak, amiben a legmagasabb szintű üzemeltetési szolgáltatásra és a teljes pályaszakasz többszöri teljes felújítására kértek a résztvevőktől ajánlatot, ez az üzemeltetési feladatok mellett a hidak, pihenők és a teljes pályaszerkezet, valamint a csomóponti ágak felújítását is magában foglalja. Másik ilyen nyílt, a műszaki tartalom megismerését és összehasonlítását a nyilvánosság számára lehetővé tevő közbeszerzési eljárásról nincsen tudomásuk.
„Társaságunktól a korábbi külföldi tulajdonú koncesszor üzemeltetővel, illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatával összehasonlítható műszaki tartalomra ajánlatot nem kértek” – jelezték. A sajtóban megjelent,
az üzemeltetés költségeire és az állítólagos túlárazásra vonatkozó számok, adatok kizárólag azonos műszaki tartalom, szolgáltatási színvonal, időtáv, finanszírozási feltételek és kockázatvállalás mellett hasonlíthatók össze,
ezek hiányában ebből semmilyen valós, alátámasztott következtetés nem vonható le.
Ismeretes, Vitézy a koncesszor kizárását az autópálya-szakasz üzemeltetéséből azzal indokolta, hogy bár a szakmai javaslat az eddigi üzemeltetőt, az M6 Duna Zrt.-t javasolta, ám Lázár ezt elutasította, majd a drágább, MKIF-féle ajánlatot választotta.
„A pénteken bemutatott eltérő konstrukciók költségeinek egyszerű összevetése szakmailag nem ad valós képet, szakmai alátámasztás hiányában kizárólag félrevezetésre alkalmas, mivel a sajtóhírekből nem derül ki, hogy a bemutatott különböző üzemeltetési költségek milyen tényleges megvalósítandó műszaki tartalmat foglalnak magukba. Az MKIF Zrt. a jövőben is elsődleges feladatának tekinti a szerződéses kötelezettségei teljesítését, társaságunk továbbra is arra koncentrál, hogy a kezelésében lévő gyorsforgalmi úthálózatot biztonságosan, szerződésszerűen és magas szakmai színvonalon üzemeltesse és fejlessze, az általa vállalt feladatokat a koncessziós szerződésben foglaltak szerint ellássa. Cégünk a politikai vitákban nem kíván részt venni; feladatunknak a szerződéses kötelezettségeink teljesítését és a közlekedők biztonságos, magas színvonalú kiszolgálását tekintjük” – tették hozzá.
nyitókép forrása: Vitézy Dávid Facebook-oldala