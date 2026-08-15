„Félrevezető sajtóhírek” – reagált kizárására az M6-os autópálya-szakasz korábban bejelentett üzemeltetője

Az MKIF Zrt. a sajtóból értesült a kormány M6-os autópálya érintett szakaszának jövőbeni üzemeltetésével kapcsolatos pénteki bejelentéséről. A Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól hivatalos értesítést a döntésről eddig társaságuk nem kapott, de mint ahogyan eddig is, a hatályos jogszabályi keretek között nyitottak bármilyen szakmai egyeztetésre a koncesszióba adó állammal – közölte a cég.

Vitézy Dávid közlekedési és építésügyi miniszter még pénteken ismertette a kormány döntését: mivel Lázár János minisztériuma háromszoros túlárazás mellett adta oda az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetését Mészáros Lőrinc és Szíjj László közös vállalkozásának, a kabinet feljelentést tesz, vizsgálatot indít, és eláll a koncessziós szerződéstől, alapvetően egy adminisztrációs hiba miatt.