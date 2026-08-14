Ezer év magyar államiság: nemzeti ünnep helyett diszkó lesz a Kossuth téren?

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep előtt pár nappal végre eljutottam a Nemzeti összetartozás hídjához. Mielőtt a hídra lépnénk, a Magyar Kálvária emlékműegyüttese idézi fel a Szent István által alapított országot. Az 1936-ban felavatott, 14 bástyaszerű stációból, az Országzászlóból és a Szent István-kápolnából álló együttes a trianoni békeszerződés során elcsatolt 38 magyar városnak és a nemzet gyászának állít emléket. A kálváriát végigjárva jutunk el az összetartozás hídjához,

és azon átgyalogolva szinte kézzelfoghatóan érezhetjük azt a veszteséget, amit a Szent István-i állam szétesése okozott hazánk számára.

A hídról körültekintve láthatjuk a karnyújtásnyira lévő Szlovákiát, míg a távolban a Kárpátok és a Tátra hegyei rajzolódnak ki. Több mint egy évszázada ez még mind az egységes Szent István-i ország volt.