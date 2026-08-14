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Aszódi Attila Paks fenékküszöb Duna atomerőmű

„Sürgős és működőképes megoldás”: támogatja a paksi fenékküszöböt Aszódi Attila

2026. augusztus 14. 15:36

Az atomenergetikai szakértő szerint a dunai fenékküszöb néhány héten belül eredményt hozhat a vízszint megemelésében az atomerőmű vízkivételi művénél.

2026. augusztus 14. 15:36
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Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára, az atomenergia neves hazai szakértője támogatja a dunai fenékküszöb megépítését a paksi atomerőmű érdekében. Aszódi a Portfolión közölte írását.

Mint kifejtette: az augusztus 3-i -140 cm-es vízállás csak pár centiméterre volt az utolsó turbina hűtővízszivattyújának üzemeltethetőségi határáról, de a biztonsági hűtővízrendszer szivattyúinál is csak 10 cm tartalék maradt. A hűtővízszivattyúk átalakítása mindössze legfeljebb 50 cm-rel növelheti a tartalékokat (azaz ennyivel csökkentheti az üzemeléshez minimálisan szükséges vízszintet), így az erőmű önmagában attól nem lenne felkészülve a vízállás további jelentős csökkenésére, ha a szivattyúkat a lehető legalacsonyabb szintre süllyesztenék. Ez ráadásul több éves munka, nyilván nem tudna 1-2 hónapon belül elkészülni – részletezi a szakértő.

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Aszódi úgy látja: 

a fenékküszöb megépítése nagyon jó megoldás a problémára, mivel néhány héten belül eredményt hozhat a vízszint megemelésében az atomerőmű vízkivételi művénél.

Úgy folytatja: a fenékküszöb a Duna vízállását az erőmű szelvényében egy adott határértékre emeli, így ha az eddig mért minimális 720 m3/s alá is csökkenne a vízhozam (akár egészen 600 m3/s-os vízhozamig), a szivattyúk működtetéséhez szükséges vízállás biztosított lenne.

Mivel a fenékküszöböt közvetlenül a hidegvízcsatorna torkolatához építik meg, így a legnagyobb az elérhető szintemelés a legkevesebb beépítendő kőmennyiség mellett. Ha a korábban tervezett helyen, Fajsznál vagy a Barákai gázlónál épült volna meg egy ilyen küszöb, ott sokkal magasabbra kellett volna építeni, sokkal több anyag felhasználásával – folytatja Aszódi Attila.

Mivel a fenékküszöb a hidegvizes csatorna és a melegvizes csatorna torkolata közé kerül, így a mederküszöb alvizén lesz a felmelegített hűtővíz visszabocsátása, tehát a fenékküszöb megfelelő kialakítás esetén várhatóan fokozza a melegvíz elkeveredését, nem pedig rontja azt. Továbbra is megmarad a hőcsóva jellegű melegvíz áramlás, ami nem fogja kitölteni („hődugóként”) a teljes folyókeresztmetszetet, így a vízi élőlények szempontjából is kedvezőbb így az elrendezés.

Aszódi hozzáteszi: a fenékküszöb csak a kisvizeknél fogja éreztetni a torlasztó hatását, már a közepes vízhozamnál is elhanyagolható a hatása, 

a mértékadó nagyvíz esetében pedig nem is látható a vízszintemelő hatása a számításokban. Ez szerinte teljesen hihető eredmény, hiszen a legkisebb vízhozamhoz és a legnagyobb árvízi vízhozamhoz tartozó vízállások között több, mint 9 méteres vízálláskülönbség van a paksi szelvényben, így a fenékküszöb a nagyvizes állapotokban arányaiban nagyon kis áramlási keresztmetszetet vesz csak el a víztől.

„A terveken bemutatott geometriai adatok mellett a fenékküszöb nagy valószínűség szerint tudja majd teljesíteni a tervezési célértékeket, de a kőszórásos megoldás azt is lehetővé teszi, hogy ha be kell avatkozni, akkor a geometria korrigálható az elérendő cél érdekében” – írta a szakértő.

Aszódi Attila szerint „biztosan fogják érni kritikák a megoldást, hiszen egy természet által kiváltott extrém helyzet kezelése teszi szükségessé ezt a sürgős megoldást; ugyanakkor a rendszerváltás óta eltelt közel 40 év nem volt elegendő ahhoz, hogy a megváltozott környezeti helyzethez alkalmazkodjunk a Duna természeti értékeinek megóvása és mint ipari infrastruktúra elem fenntarthatósága érdekében”.

Hangsúlyozza: „A paksi atomerőmű és a villamosenergia-rendszer működésének fenntarthatósága érdekében szükséges most ez a lépés. Ne hagyjuk, hogy egy még jobb megoldás iránti vágy elrontsa a jó megoldást. A jelen helyzetben szükséges egy sürgős és működőképes megoldás. Az idei aszályos időszak az előrejelzések szerint még hosszúnak ígérkezik, elengedhetetlen az azonnali műszaki intézkedés.”

A szakértő végül emlékeztet: a természet mára világszerte, így Európában is megváltozott. 

A klímamodellek alapján a meteorológusok régóta mondják, hogy a Kárpát-medencét a klímaváltozás nagyobb mértékben érinti majd, mint a világátlag, nőni fog az extrémumok előfordulási gyakorisága, csökken az éves csapadékmennyiség, de azon belül is a meleg évszakban (régen ugye négy évszak volt, ma már sokszor inkább csak enyhe tél és forró nyár váltják egymást) arányaiban kevesebb csapadék várható – ezt látjuk most.

Fotó forrása: Paksi Atomerőmű

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Összesen 67 komment

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Sorrend:
Magyarorszag-elveszett
2026. augusztus 15. 08:25
fintaj-2Magyarorszag-elveszett 2026. augusztus 15. 08:16 Nos már mondtam szakmailag támadhatsz nyugodtan azért nem sértődők meg. Persze a fő kérdés az volt, hogy korszerűsíteni kellene Paks hűtőrendszerét? Igen, vagy nem? Erre fel te felsoroltad az össze nem szakmai eredetű véleményedet (teljes leállás meg léghűtés meg anyám tyúkja) Na erre nem adtál válszat. Adtál választ olyanokra amit nem írtam és nem kérdeztem. Amúgy ez úgy általában a politikában mindenre igaz. A fenékküszöb ideiglenes de jó megoldás. De maradt az a fő kérdés , érdemes korszerűsíteni Paks egy lábon álló hűtőrendszerét? Szerinted?
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Magyarorszag-elveszett
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2026. augusztus 15. 08:05 Szerkesztve
fintaj-2 Szerintem nem szakmai érv, de mindegy. Vannak dolgok amik nem függenek össze.... erőlteted a léghűtésre való áttérést, hogy javasoltam? Például ez sem. Amúgy ha szakmailag akar vitatkozni velem szívesen állok rendelkezésedre. Politikaszakmai álláspont az egy szatyor fing. Na és menjek.... tudod a tiszás szitán én már régen átlátok, de neked még a hőerőgépész szakmát legalább ugatni kellene. Én nem küldelek sehová, de javaslok mondjuk 42 év erőművi tapasztalatot.
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gullwing
2026. augusztus 15. 07:13
Aszódi korábban is elmondhatta volna a véleményét...
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Magyarorszag-elveszett
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2026. augusztus 15. 06:13 Szerkesztve
fintaj-2<>Magyarorszag-elveszett 2026. augusztus 14. 20:35 Na ja a blokkonkénti karbantartásokat is úgy csinálják, hogy leállítják az egészet. Bugris tiszások.... Nem akarok szakmai vitát kezdeni laikusokkal. Az amerikai Holtec International tett ajánlatot Bár a tárgyalások részletei és a cég pontos megnevezése az energetikai projektek nemzetbiztonsági jellege miatt még korlátozottan nyilvánosak, ezért te nem olvashattál erről semmit De annyit hozzáteszek, a hűtőkör nem egy kör mint a kocsmában neked egy sör. Bár, ha szakmai érveket hozol szívesen válaszolok rá.
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