„Sürgős és működőképes megoldás”: támogatja a paksi fenékküszöböt Aszódi Attila

Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára, az atomenergia neves hazai szakértője támogatja a dunai fenékküszöb megépítését a paksi atomerőmű érdekében. Aszódi a Portfolión közölte írását.

Mint kifejtette: az augusztus 3-i -140 cm-es vízállás csak pár centiméterre volt az utolsó turbina hűtővízszivattyújának üzemeltethetőségi határáról, de a biztonsági hűtővízrendszer szivattyúinál is csak 10 cm tartalék maradt. A hűtővízszivattyúk átalakítása mindössze legfeljebb 50 cm-rel növelheti a tartalékokat (azaz ennyivel csökkentheti az üzemeléshez minimálisan szükséges vízszintet), így az erőmű önmagában attól nem lenne felkészülve a vízállás további jelentős csökkenésére, ha a szivattyúkat a lehető legalacsonyabb szintre süllyesztenék. Ez ráadásul több éves munka, nyilván nem tudna 1-2 hónapon belül elkészülni – részletezi a szakértő.