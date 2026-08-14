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Fidesz KEKVA Alkotmánybíróság

Elutasította a Fidesz-KDNP kekvás indítványát az Alkotmánybíróság

2026. augusztus 14. 10:46

Az Ab többsége szerint nem eljárási, hanem tartalmi kifogásról volt szó, ezért érdemi vizsgálat nélkül elutasították az indítványt.

2026. augusztus 14. 10:46
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Az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó alaptörvény-módosítás elleni Fidesz-KDNP által beadott indítványt. A döntésről csütörtökön közölték, hogy kilenc óra hosszan át tartó ülésen született.

A testület többsége szerint a kifogás nem eljárási, hanem tartalmi jellegű volt, 

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márpedig az AB alkotmánymódosítás esetén kizárólag az elfogadás és kihirdetés szabályszerűségét vizsgálhatja.

A képviselői indítvány azt állította, hogy ez a szabály valójában nem általános alkotmányos norma, hanem már létező, konkrét alapítványok helyzetét rendezi át, ezért nem lett volna szabad egyszerűen alkotmánymódosításként elfogadni.

Az Alkotmánybíróság többsége ezt az érvelést azért nem fogadta be, mert szerinte annak eldöntése, hogy egy szabály kellően általános, normatív vagy éppen túlzottan konkrét-e, már magának a rendelkezésnek a tartalmi értékelését jelentené.

A testület szerint ha egy alaptörvény-módosítást az előírt eljárásban, a szükséges többséggel fogadtak el és megfelelően hirdettek ki, akkor az AB nem vizsgálhatja felül pusztán azért, mert vitatható, hogy az adott szabály tartalmilag „illik-e” az Alaptörvénybe.

Handó Tünde és Polt Péter ugyanakkor különvéleményt írt,

és mindketten úgy látták, hogy az AB-nak érdemben foglalkoznia kellett volna a kérdéssel.

Handó szerint annak ellenőrzése, hogy egy rendelkezés egyáltalán valódi jogi normának, illetve alkotmánymódosításnak tekinthető-e, még nem azonos annak tartalmi alkotmányossági felülvizsgálatával.

Polt Péter szerint előbb azt kellett volna tisztázni: a támadott szabály valóban az alkotmánymódosító hatalom gyakorlásának minősül-e, és csak ezután lehetett volna eldönteni, hogy az AB hatásköre kizárt-e.

A mostani döntés viszont nem zárja le a teljes ügyet: az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében elfogadott kapcsolódó 2026. évi XVIII. törvény alkotmányosságát az AB külön eljárásban vizsgálja.

 

Fotó: Alkotmánybíróság

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Összesen 65 komment

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Sorrend:
Bastyaelvtars
2026. augusztus 14. 20:59
Visszanyalt a fagyi, méghozzá tankönyvi eleganciával. 😏 2013ban a fidesz kétharmaddal szépen megnyirbálta az Alkotmánybíróság eszköztárát: az Alaptörvény módosításainak tartalmi felülvizsgálatát kizárták. Akkor ez nyilván remek ötletnek tűnt... Most meg besétáltak az AB-hez a saját beadványukkal, ahol közölték velük: ezt bizony tartalmilag nem vizsgálhatjuk. Tudjátok, miért? Mert ti vettétek el tőlünk ezt a jogot 2013-ban. 😂 13 év kellett hozzá, de végül sikerült saját magukat arcon csapni azzal a gereblyével, amit ők fektettek a fűbe. Ez már nem is jogállami vita, hanem burleszk. 😏
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Batman007
2026. augusztus 14. 18:08
Azért Sulyok Tamás még izgulhat hogy augusztus 20- i celebrációt neki kell vezetnie.
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kbs-real
2026. augusztus 14. 17:22
Ezen értelmezés szerint a törvényalkotó hatalom korlátlan, semmiféle korlátja, kontrollja nincs. Elegendő, ha azt, amit meg akar tenni, egy úgynevezett alkotmánymódosításban teszi. Csakhogy régi alapelv, hogy a jognyilatkozatokat, eljárásokat, cselekményeket nem az önkényesen adott címük, hanem a tartalmuk alapján kell minősíteni. A szerződést hiába nevezik "adásvételnek", ha a vételár nulla - az ajándékozás. Az ismert elkövető kihallgatása akkor is gyanúsítotti kihallgatás, ha a jegyzőkönyvnek a "tanúkihallgatás" címet adják. És a köztársasági elnök megválasztása, visszahívása akkor is országgyűlési határozat, ha történetesen egy alkotmánymódosítás záró részébe erőszakolják bele.
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kbs-real
2026. augusztus 14. 17:15
Elmehetnek ezek is a picsába. Gyáva pöcs valamennyi.
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