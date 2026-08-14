Már megint csak a Fradi – A futball igazságos

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Borbély Balázs szerint a két mérkőzés alapján megérdemelten jutott tovább az Európa-ligában az FTC, amely sorozatban nyolcadik alkalommal szerepelhet főtáblán valamelyik kontinentális sorozatban.
A Ferencváros labdarúgócsapata nehéz mérkőzésen, idegenben elért 1–1-es döntetlennel és 2–1-es összesítéssel jutott tovább a lengyel Górnik Zabrze ellen az Európa-liga-selejtező harmadik fordulójából. Borbély Balázs vezetőedző szerint a játék ugyan nem volt végig meggyőző, de az eredmény most fontosabb volt, és a két meccs alapján megérdemelten lépett tovább az FTC, amely így egymás után nyolcadik alkalommal szerepelhet főtáblán valamelyik kontinentális sorozatban (a Konferencia-ligában már biztosan az alapszakaszba jutott).
A találkozó után Borbély hangsúlyozta, hogy egy ilyen kiélezett párharcban az eredmény elsődleges szempont.
Egy ilyen mérkőzésen fontosabb maga az eredmény, mint a játék. Tisztában vagyunk vele, hogy a játék nem volt optimális, főleg az első félidőben, de most nagyobb a hangsúly az eredményen”
– fogalmazott a szakember.
A tréner szerint a fordulatot a második félidőben végrehajtott cserék hozták meg. Nagy Ádám, Naby Keita és Callum O'Dowda pályára küldésével stabilabbá vált a középpálya, a Fradi pedig fokozatosan átvette az irányítást. Borbély Balázs úgy vélte, ezt követően veszélyesebbé vált csapata, és összességében megérdemelten harcolta ki a továbbjutást.
Külön méltatta Kristoffer Zachariassen teljesítményét is, aki kulcsszerepet játszott a hajrában született egyenlítő találat előkészítésében. A mester úgy gondolja, a norvég játékos hozzáállása példamutató.
„A futball igazságos, amit ő beleinvesztál, azt a futballtól, az élettől vissza is kapja”
– mondta Zachariassenről az Index cikke szerint.
Borbély értékelése alapján egyébként az első ötven percben együttese nem volt elég intenzív és agresszív, kevés párharcot nyert meg, ám a változtatások után megfordult a játék képe. Szerinte a két összecsapás összképe alapján rászolgáltak a továbbjutásra.
A Ferencvárosi Torna Clubra a következő körben a török Trabzonspor vár, a párharc tétje pedig az Európa-liga főtáblájára jutás lesz.
Közben az NB I-es bajnoki címvédő ETO FC és a DVSC számára is véget ért a kupakaland, miután mindkét gárda kiesett a Konferencia-ligából, így az ősszel ismét csak az FTC-nek szurkolhatunk a nemzetközi porondon.
Fotó: Ferencvárosi Torna Club/ Facebook