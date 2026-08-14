Már megint csak a Fradi – A futball igazságos

A Ferencváros labdarúgócsapata nehéz mérkőzésen, idegenben elért 1–1-es döntetlennel és 2–1-es összesítéssel jutott tovább a lengyel Górnik Zabrze ellen az Európa-liga-selejtező harmadik fordulójából. Borbély Balázs vezetőedző szerint a játék ugyan nem volt végig meggyőző, de az eredmény most fontosabb volt, és a két meccs alapján megérdemelten lépett tovább az FTC, amely így egymás után nyolcadik alkalommal szerepelhet főtáblán valamelyik kontinentális sorozatban (a Konferencia-ligában már biztosan az alapszakaszba jutott).

A találkozó után Borbély hangsúlyozta, hogy egy ilyen kiélezett párharcban az eredmény elsődleges szempont.