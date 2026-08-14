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európa-liga Górnik Zabrze FTC

Már megint csak a Fradi – A futball igazságos

2026. augusztus 14. 07:50

Borbély Balázs szerint a két mérkőzés alapján megérdemelten jutott tovább az Európa-ligában az FTC, amely sorozatban nyolcadik alkalommal szerepelhet főtáblán valamelyik kontinentális sorozatban.

2026. augusztus 14. 07:50
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A Ferencváros labdarúgócsapata nehéz mérkőzésen, idegenben elért 1–1-es döntetlennel és 2–1-es összesítéssel jutott tovább a lengyel Górnik Zabrze ellen az Európa-liga-selejtező harmadik fordulójából. Borbély Balázs vezetőedző szerint a játék ugyan nem volt végig meggyőző, de az eredmény most fontosabb volt, és a két meccs alapján megérdemelten lépett tovább az FTC, amely így egymás után nyolcadik alkalommal szerepelhet főtáblán valamelyik kontinentális sorozatban (a Konferencia-ligában már biztosan az alapszakaszba jutott).

A találkozó után Borbély hangsúlyozta, hogy egy ilyen kiélezett párharcban az eredmény elsődleges szempont.

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Egy ilyen mérkőzésen fontosabb maga az eredmény, mint a játék. Tisztában vagyunk vele, hogy a játék nem volt optimális, főleg az első félidőben, de most nagyobb a hangsúly az eredményen”

– fogalmazott a szakember.

A tréner szerint a fordulatot a második félidőben végrehajtott cserék hozták meg. Nagy Ádám, Naby Keita és Callum O'Dowda pályára küldésével stabilabbá vált a középpálya, a Fradi pedig fokozatosan átvette az irányítást. Borbély Balázs úgy vélte, ezt követően veszélyesebbé vált csapata, és összességében megérdemelten harcolta ki a továbbjutást.

Külön méltatta Kristoffer Zachariassen teljesítményét is, aki kulcsszerepet játszott a hajrában született egyenlítő találat előkészítésében. A mester úgy gondolja, a norvég játékos hozzáállása példamutató.

„A futball igazságos, amit ő beleinvesztál, azt a futballtól, az élettől vissza is kapja”

– mondta Zachariassenről az Index cikke szerint. 

Borbély értékelése alapján egyébként az első ötven percben együttese nem volt elég intenzív és agresszív, kevés párharcot nyert meg, ám a változtatások után megfordult a játék képe. Szerinte a két összecsapás összképe alapján rászolgáltak a továbbjutásra. 

A Ferencvárosi Torna Clubra a következő körben a török Trabzonspor vár, a párharc tétje pedig az Európa-liga főtáblájára jutás lesz. 

Közben az NB I-es bajnoki címvédő ETO FC és a DVSC számára is véget ért a kupakaland, miután mindkét gárda kiesett a Konferencia-ligából, így az ősszel ismét csak az FTC-nek szurkolhatunk a nemzetközi porondon. 

El-selejtező: Górnik Zabrze–FTC 1–1, összefoglaló

Fotó: Ferencvárosi Torna Club/ Facebook

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Összesen 10 komment

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Sorrend:
yalaelnok
2026. augusztus 14. 09:27
kárörvendő a cím, ez kubatov bunkó stílusa
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0
2
lemez
2026. augusztus 14. 09:27
Bajorországban hatalmas stadiont épitenek közpénzböl ursulanéni megengedte mert jövedelmezö.Azta.
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0
0
oberennsinnen49
2026. augusztus 14. 09:01
A Feketevárosi Torna Club.
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2
2
Wertzu
2026. augusztus 14. 08:47
Bizony, bizony, mindig csak a Fradi... Minden éra őket támogatja. Ezután is rendben lesz a támogatásuk, hiszen PszihoPeti is zöld majom.
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