Elnézést kért a magyar játékos a Fradi-meccsen történtek miatt: Ez volt pályafutásom legfájóbb mérkőzése

A 24 éves futballista a lefújást követően a Csakfocinak – érthetően csalódottan – nyilatkozott.

„Nagyon nehéz most bármit mondanom, idő kell, amíg túlteszem magam ezen a mérkőzésen – kezdte Szűcs. – Nyilván nem így képzeltem el a meccs forgatókönyvét. Visszanéztem már az esetet, és utólag persze okosabb az ember. Nem kellett volna kockáztatnom a kontaktot, de azt hittem, elérem a labdát. Joseph nagyon rutinosan és jól tette a dolgát, én pedig, miután nem értem el a labdát, beleakadtam a lendülő lábamba. A szünetben minden csapattársam odajött hozzám és biztatott, hogy fel a fejjel. A találkozó végén pedig természetesen, ahogy ilyenkor illik, felálltam az öltözőben és elnézést kértem a többiektől. Ilyenkor ez a minimum.”