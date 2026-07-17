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európa-liga Európa-liga-selejtező Szűcs Kornél Vojvodina FTC

Elnézést kért a magyar játékos a Fradi-meccsen történtek miatt: Ez volt pályafutásom legfájóbb mérkőzése

2026. július 17. 08:19

A szerb Vojvodina labdarúgója nagyon sajnálja, ami az Üllői úton történt, azt pedig különösen, hogy mindez egy magyar csapat ellen, Magyarországon esett meg, így duplán fáj neki. Szűcs Kornélt már a 9. percben kiállította a játékvezető a Ferencváros otthonában.

2026. július 17. 08:19
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A tavasszal nyolcaddöntős Ferencváros egy héttel az idegenbeli egygólos siker után csütörtökön a Groupama Arénában 3–0-ra legyőzte a szerb Vojvodinát a labdarúgó Európa Liga-selejtező első fordulójának visszavágóján, így összesítésben kettős, 5–1-es győzelemmel jutott tovább.

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Mint ismert, a vendégek magyar válogatott védője, Szűcs Kornél a 9. percben utolsó emberként buktatta a meginduló Lenny Josephet, ezért a játékvezető azonnal felmutatta neki a piros lapot. Az esetet itt tudja visszanézni.

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A 24 éves futballista a lefújást követően a Csakfocinak – érthetően csalódottan – nyilatkozott.

„Nagyon nehéz most bármit mondanom, idő kell, amíg túlteszem magam ezen a mérkőzésen – kezdte Szűcs. – Nyilván nem így képzeltem el a meccs forgatókönyvét. Visszanéztem már az esetet, és utólag persze okosabb az ember. Nem kellett volna kockáztatnom a kontaktot, de azt hittem, elérem a labdát. Joseph nagyon rutinosan és jól tette a dolgát, én pedig, miután nem értem el a labdát, beleakadtam a lendülő lábamba. A szünetben minden csapattársam odajött hozzám és biztatott, hogy fel a fejjel. A találkozó végén pedig természetesen, ahogy ilyenkor illik, felálltam az öltözőben és elnézést kértem a többiektől. Ilyenkor ez a minimum.” 

JOSEPH, Lenny; SZÛCS Kornél
Szűcs Kornél ezért a szabálytalanságért kapott piros lapot

Hozzátette: 

nagyon sajnálja, ami történt, azt pedig különösen, hogy mindez egy magyar csapat ellen, Magyarországon esett meg, így duplán fáj. 

Kijelentette: le kell zárnia ezt a kellemetlen fejezetet, amely pályafutása eddigi legfájóbb mérkőzésévé vált, és péntektől már előre tekint.

A Ferencváros jövő héten utazhat Hollandiába, a Twente elleni második fordulós párharc első felvonására.

El-selejtező: FTC–Vojvodina 3–0, összefoglaló

Fotók: MTI/Purger Tamás

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Összesen 10 komment

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hunyadyt
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2026. július 17. 10:52 Szerkesztve
XXX
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hunyadyt
2026. július 17. 10:52
Hová tűntek a szexhirdetések? Most akartam lányt rendelni.
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hunyadyt
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2026. július 17. 10:51 Szerkesztve
XXX
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hunyadyt
•••
2026. július 17. 10:51 Szerkesztve
XXX
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