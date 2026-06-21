Győzelem Borbély Balázs első mérkőzésén – megvan a Fradi első nyári igazolása

A meccs után nem sokkal az FTC bejelentette Nathan Zohoré szerződtetését. A 25 éves, 188 centiméter magas francia középhátvéd eddig csak hazájában futballozott, 2022 óta a Boulogne alapembere volt, amellyel előbb a helyi harmad-, majd másodosztályba jutott fel. Az előző, 2025–2026-os évadban 30 bajnoki mérkőzésen lépett pályára a Ligue 2-ben 15. helyen végző együttesben.