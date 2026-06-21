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Tiszakécske Borbély Balázs Fradi felkészülés Ferencváros FTC

Győzelem Borbély Balázs első mérkőzésén – megvan a Fradi első nyári igazolása

2026. június 21. 16:41

Nathan Zohoré a francia másodosztályú Boulogne-tól érkezett a zöld-fehérekhez. A Ferencváros fölényes győzelmet aratott az első nyári felkészülési mérközésén.

2026. június 21. 16:41
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A Ferencváros labdarúgócsapata Borbély Balázs irányításával az első felkészülési mérkőzésén 6–1-re nyert az NB II-es Tiszakécske ellen.

Ferencváros, Borbély Balázs, Tiszakécske, felkészülési mérkőzés
Borbély Balázs először meccselt a Ferencváros vezetőedzőjeként (Fotó: fradi.hu)

A fővárosi klub hivatalos honlapjának beszámolója szerint a zöld-fehérek 

  • az első félidőben a Varga Ádám – Szabó Szilárd, Gómez, Botka, O’Dowda – Varga Zétény, Arzani, Keita, Corbu, Csirkovics – Yusuf, 
  • a szünet után pedig a Dibusz – Nagy Olivér, Lakatos, Raemaekers, Nagy Barnabás – Levi, Bagi, Rommens, Kanikovszki, Acolatse – Kovacevic 

összeállításban szerepeltek.

A Fradi a hat góljából ötöt az első játékrészben szerzett. A tavasszal kölcsönben a DVTK-nál szereplő Varga Zétény duplázott, Bamidele Yusuf, Marius Corbu, Gavriel Kanikovszki és az előző idényt a lengyel Lechia Gdansknál töltő Alekszandar Csirkovics pedig egyszer-egyszer talált be. A Tiszakécske a hajrában tizenegyesből szépített.

A meccs után nem sokkal az FTC bejelentette Nathan Zohoré szerződtetését. A 25 éves, 188 centiméter magas francia középhátvéd eddig csak hazájában futballozott, 2022 óta a Boulogne alapembere volt, amellyel előbb a helyi harmad-, majd másodosztályba jutott fel. Az előző, 2025–2026-os évadban 30 bajnoki mérkőzésen lépett pályára a Ligue 2-ben 15. helyen végző együttesben.

A Ferencvárosnak mindenképpen szüksége volt új védőre, hiszen Stefan Gartenmann távozott a klubtól, és minden bizonnyal a lejáró szerződésű Ibrahim Cissé is máshol folytatja a pályafutását.

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Nyitókép: fradi.hu

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