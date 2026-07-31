Állami támogatás nélkül nincs filmgyártás, nincs színház, nincs könyvkiadás, nincs zenei élet

Személyes példát is mondhatnék, hiszen pályám kezdetén az első magyar koncertfilm tervével a legfiatalabb stúdióvezetőhöz fordultam. Az Objektív vezetője A koncert tervével páros lábbal rúgott ki, majd megszégyenülve bekopogtam a Budapest Játékfilmstúdióba, amelynek Nemeskürty István irodalom- és filmtörténész volt a vezetője. Ismeretlenül is azonnal bizalmat szavazott nekem, így készíthettem el az első mozifilmemet. Ha egyablakos a rendszer, akkor nincs az ezt követő István, a király sem. Nemhogy a film, Nemeskürty nélkül még a rockopera sem jött volna létre, ezzel a tartalommal és ilyen körülmények között legalábbis semmiképp.

S ha már itt tartunk, érdemes végignézni annak a 158 filmnek a listáját, amely 1959 és 1985 között, Nemeskürty tanár úr huszonhat éves vezetői működése idején megvalósult. Kifejezetten változatos a kép, de szinte kizárólag csak érték jött létre. A Budapest Játékfilmstúdiónak kimért évi öt játékfilmben mindig volt értékes művészfilm, klasszikus történelmi vagy közönségfilm, szerencsés esetben mindkettő, s minden évben következetesen felvállalva egy elsőfilmes rendező alkotása. A 20. század utolsó rendszerváltozásakor a Magyar Filmgyártó Vállalat négy játékfilmstúdiója eljelentéktelenedett, majd később meg is szűnt.

A szakmában felgyülemlett feszültségek java része ma abból származik, hogy ha a döntéshozónak nem tetszik az ötlet, a szinopszis vagy a forgatókönyv, azonnal bezárul a kör, nincs máshová menni. Ez az egyablakos rendszer kudarca, az állandó sértődés, gyanúsítgatás melegágya. Néhány évvel ezelőtt a Médiatanács mecenatúra­programja a demokratikus filmkészítés lakmuszpapírja, jól működő kísérleti terepe volt, igaz, nem a nagyjátékfilmek, hanem a dokumentum-, ismeretterjesztő, kisjátékfilmek, rajz- és animációs filmek, valamint online tartalmak értékes sokasága jött létre mindenfajta erőszakos szellemi ráhatás nélkül, csak az értékekre koncentrálva. Nagy kár, hogy ez később be lett olvasztva a Nemzeti Filmintézetbe.