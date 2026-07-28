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fradiváros belügyminisztérium vizsgálat állami támogatás

Folyik a Fradiváros 25 milliárd forintos állami támogatásával kapcsolatos vizsgálat

2026. július 28. 14:08

Közleményt adott ki a Belügyminisztérium.

2026. július 28. 14:08
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Folyik a Fradiváros 25 milliárd forintos állami támogatásával kapcsolatos vizsgálat – tájékoztatta a Belügyminisztérium kedden az MTI-t.

A tárca tudatta: amíg a vizsgálat folyamatban von, nem közölnek részleteket.

Hozzátették, hogy a kormány a transzparencia híve, és ebben az ügyben is megosztja majd, mire adták a közpénzt az előző kabinet döntéshozói, és mire használta fel azt a klub. A BM közölte: amint az állami támogatásával kapcsolatos vizsgálat befejeződik, a minisztérium részletes tájékoztatást ad.

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A sajtó korábban azt írta, hogy az FTC 25 milliárd forintot kapott a Fradiváros megépítésére, de a beruházás nem valósult meg. Egy szurkolói csoport az Állami Számvevőszéknél tett feljelentést, az ügyben rendőrségi nyomozás indult.

A 24.hu július 21-i cikkében az olvasható, hogy a projekt keretében az FTC 2016-ban és 2017-ben 25 milliárd forint állami támogatást kapott a régi Építők-sporttelep helyére tervezett sportkomplexum megvalósítására. A kabinet 2022-ben határozatba foglalta: a rendelkezésre álló pénzösszeg működési támogatásra is fordítható. A tervezett létesítmény nem épült fel. A vita középpontjában az áll, hogy miként használták fel a beruházásra biztosított állami támogatást, illetve megfeleltek-e az elszámolások a jogszabályi és támogatási követelményeknek – írták.

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(MTI)

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

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Összesen 12 komment

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Sorrend:
Ohel
2026. július 28. 16:51
Ugye Magyar Péter szerződéseire is ránézünk? Hogy fizette testvérét, stb. És ugye az EU-s fizetést is visszafizeti? Hiszen a vállalását se teljesítette ("többet leszek bent, mint Deutsch Tamás") :D
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2
0
Kétes
2026. július 28. 16:41
Feljelentők országa lettünk mint a nyilasok és komcsik alatt! A sz@r tiszások meg ünnepelik a feljelentőket! De mit is várhatunk, ha legfőbb vezető egy dzsentribe oltott rózsadombi komcsi viceházmester!
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1
0
Kétes
2026. július 28. 16:36
Ki a fasz a feljelentő szurkolói csoport? Álljonak már elő! Ezek nem szurkolók, hanem gyáva szarok!
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0
0
massivement7
2026. július 28. 16:27
Kubaszov nertárs rábaszov.
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0
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