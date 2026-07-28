Folyik a Fradiváros 25 milliárd forintos állami támogatásával kapcsolatos vizsgálat

A sajtó korábban azt írta, hogy az FTC 25 milliárd forintot kapott a Fradiváros megépítésére, de a beruházás nem valósult meg. Egy szurkolói csoport az Állami Számvevőszéknél tett feljelentést, az ügyben rendőrségi nyomozás indult.

A 24.hu július 21-i cikkében az olvasható, hogy a projekt keretében az FTC 2016-ban és 2017-ben 25 milliárd forint állami támogatást kapott a régi Építők-sporttelep helyére tervezett sportkomplexum megvalósítására. A kabinet 2022-ben határozatba foglalta: a rendelkezésre álló pénzösszeg működési támogatásra is fordítható. A tervezett létesítmény nem épült fel. A vita középpontjában az áll, hogy miként használták fel a beruházásra biztosított állami támogatást, illetve megfeleltek-e az elszámolások a jogszabályi és támogatási követelményeknek – írták.