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igazolvány magyar államkincstár belügyminisztérium országgyűlés

Lejárt a határidő: már nem érvényesek a régi személyi igazolványok

2026. augusztus 04. 06:41

A Belügyminisztérium azt kérte, az érintettek gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban megtehetnek, időpontfoglalással vagy anélkül.

2026. augusztus 04. 06:41
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A hétfőn lejáró, könyv formátumú személyi igazolványok helyett bármelyik kormányablakban igényelhető új igazolvány – közölte a Belügyminisztérium az MTI-vel, jelezve: egy parlamenti módosítás után az év végéig bizonyos ügyekben még használhatók lesznek ezek az okmányok.

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az európai uniós szabályozással összhangban, 2026. augusztus 3-ától érvényüket vesztik a régi, könyv formátumú (papíralapú, akár puha- vagy keményfedeles) személyazonosító igazolványok.

Az előkészített parlamenti törvénymódosítás értelmében, annak elfogadása után, belföldön december 31-éig még használhatók lesznek ezek a személyi igazolványok bizonyos ügymenetekre: a Magyar Államkincstár által folyósított nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások, valamint pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése és anyakönyvi eljárások során. A rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetre tekintettel az Országgyűlés a hét folyamán nem ülésezik, ezért a soron következő ülésen fogadhatják el a javaslatot, amely ezeket az ügyintézéseket az év végéig újra lehetővé teszi ezekkel a dokumentumokkal – írták.

A Belügyminisztérium azt kérte, az érintettek gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban megtehetnek, időpontfoglalással vagy anélkül.

A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.

Kérik továbbá a hozzátartozókat is, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik személyes okmányait, és ha az még régi, könyv formátumú, mielőbb kezdeményezzék annak cseréjét.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció, forrása: MTI/Kovács Márton

 

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Összesen 10 komment

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Ernest01
2026. augusztus 04. 08:38
Nem tudom miért nem lehet az időseknek automatikusan kiküldeni az érvényes személyit, főleg azoknak akik már a lakásukból sem tudnak önállóan kimenni. Nekik már nem változik semmilyen adat.(még fénykép sem kellene) nem használják semmire.
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lendvaiildiko
2026. augusztus 04. 08:37
Én békén hagytam volna az idős embereket és hozzátartozóikat. Milyen jó érzés lehet, idős embereket arra ösztönözni, hogy időpontot foglaljanak on Line a kormányhivatalokba, útrakkeljnek, etc. Amikor az érintettek számát nézzük, akkor ne felejdkezzzenek meg a hozzátartozókról, akik a papát, maiát elviszik. Ez is igazán semmiség, ha esetleg meghatalmazássál járnak el 8ha lehet).
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ihavrilla
2026. augusztus 04. 08:17
Kíváncsi lennék, hány embert érint. Eltelt 25-30 év a kártyaigazolvány bevezetése óta és , ha ment az állampolgár meghosszabbítani a régi személyit, akkor csakis újat adtak.
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oltarisztid-2
2026. augusztus 04. 08:15
Lejár, de a cikkben i felsorolt esetekben használható. Persze a többnyire otthon tartózkodó időseknek talán másra érdembe nem is kell. Felemás.
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