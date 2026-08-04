Lejárt a határidő: már nem érvényesek a régi személyi igazolványok

Az előkészített parlamenti törvénymódosítás értelmében, annak elfogadása után, belföldön december 31-éig még használhatók lesznek ezek a személyi igazolványok bizonyos ügymenetekre: a Magyar Államkincstár által folyósított nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások, valamint pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése és anyakönyvi eljárások során. A rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetre tekintettel az Országgyűlés a hét folyamán nem ülésezik, ezért a soron következő ülésen fogadhatják el a javaslatot, amely ezeket az ügyintézéseket az év végéig újra lehetővé teszi ezekkel a dokumentumokkal – írták.

A Belügyminisztérium azt kérte, az érintettek gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban megtehetnek, időpontfoglalással vagy anélkül.