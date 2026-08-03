„Vállalom a felelősséget a tetteimért” – megszólalt Hankó Balázs az NKA-üggyel kapcsolatban

Hankó Balázs emlékeztetett: indítványozni kell a mentelmi jog felfüggesztését, ha a büntetőeljárásban adat merül fel arra, hogy a mentelmi joggal rendelkező személy gyanúsítotti kihallgatásának, vele szemben kényszerintézkedés alkalmazásának van helye.

A NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságán május 7. óta folyamatban lévő eljárásban a volt miniszter kollégáit június 23. napján őrizetbe vették, majd letartóztatták. Ugyanakkor a május eleje óta eltelt 3 hónapban nem indítványozták Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését, ami szerinte csak azt jelentheti, nincs vele szemben ehhez adat.

„Csak remélni tudom, hogy tévedek, bár nehéz másra következtetnem: kollégáim ellen alaptalanul alkalmazott kényszerintézkedés során elnyert vallomásokkal akarnak indokot szolgáltatni az ellenem indítandó bosszúhadjárathoz” – fogalmazott Hankó Balázs.