„Vállalom a felelősséget a tetteimért” – megszólalt Hankó Balázs az NKA-üggyel kapcsolatban

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A fideszes országgyűlési képviselő együttműködik a hatóságokkal, de visszautasítja, hogy letartóztatása már eldöntött tény lenne.
Részletes észrevétellel fordult a főügyészséghez Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő ügyvédje hétfőn. Erről a politikus nyilatkozatban tájékoztatta az MTI-t. Hankó Balázs emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban a hatóságok letartóztatták a miniszterként általa felügyelt Nemzeti Kulturális Alap több munkatársát. Az ellenzéki politikus közölte:
nem próbál elszökni, együttműködik a hatóságokkal, de visszautasítja, hogy letartóztatása már eldöntött tény lenne.
„Az elmúlt időszakban kormányzati pozícióban lévő közszereplők részéről burkolatlan célzások és politikai indíttatású nyilatkozatok láttak napvilágot, melyek azt a látszatot keltik:
a letartóztatásom már előre eldöntött tény. Ezt a gyakorlatot határozottan visszautasítom!”
– írta.
„Nem próbálok elszökni, nem akadályozom a hatóságok munkáját, és együttműködöm velük. Nem követtem el bűncselekményt, de bűnismétlésre elvi lehetőségem sincs. Éppen ezért tartanám megalapozatlannak – csakúgy, mint volt kollégáimmal szemben – ha a legsúlyosabb kényszerintézkedést alkalmaznák olyan körülmények között, amikor annak törvényi feltételei nem állnak fenn” – fűzte hozzá.
Hankó Balázs emlékeztetett: indítványozni kell a mentelmi jog felfüggesztését, ha a büntetőeljárásban adat merül fel arra, hogy a mentelmi joggal rendelkező személy gyanúsítotti kihallgatásának, vele szemben kényszerintézkedés alkalmazásának van helye.
A NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságán május 7. óta folyamatban lévő eljárásban a volt miniszter kollégáit június 23. napján őrizetbe vették, majd letartóztatták. Ugyanakkor a május eleje óta eltelt 3 hónapban nem indítványozták Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését, ami szerinte csak azt jelentheti, nincs vele szemben ehhez adat.
„Csak remélni tudom, hogy tévedek, bár nehéz másra következtetnem: kollégáim ellen alaptalanul alkalmazott kényszerintézkedés során elnyert vallomásokkal akarnak indokot szolgáltatni az ellenem indítandó bosszúhadjárathoz” – fogalmazott Hankó Balázs.
A közvéleménynek természetesen joga van az igazság megismeréséhez. De senkinek, főként vezető politikai pozícióban lévőknek nincs joguk ahhoz, hogy politikai vagy médiacélokból előre bűnöst kreáljanak bárkiből. A bíróság dönt, nem a címlapok, nem a közösségi média, és nem a politikai ellenfelek – írta a képviselő.
Közölte: hisz abban, hogy Magyarországon továbbra is a jog uralmának kell érvényesülnie, és „nem politikai nyomásgyakorlás vagy hangzatos szalagcímek határozzák meg emberek sorsát”, ezért adott be hétfőn jogi képviselőjén, Tóth M. Gábor ügyvéden keresztül részletes észrevételt a Főügyészséghez.
„A nyilvánosság előtt ugyanúgy vállalom a felelősséget a tetteimért,
ahogyan a hatóságokkal is vállalom az együttműködést. Egy dolgot azonban nem fogadok el: hogy bárkit feltételezések és politikai indulatok alapján ítéljenek meg” – fogalmazott Hankó Balázs.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán