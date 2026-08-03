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nav hankó balázs nemzeti kulturális alap

„Vállalom a felelősséget a tetteimért” – megszólalt Hankó Balázs az NKA-üggyel kapcsolatban

2026. augusztus 03. 17:31

A fideszes országgyűlési képviselő együttműködik a hatóságokkal, de visszautasítja, hogy letartóztatása már eldöntött tény lenne.

2026. augusztus 03. 17:31
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Részletes észrevétellel fordult a főügyészséghez Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő ügyvédje hétfőn. Erről a politikus nyilatkozatban tájékoztatta az MTI-t. Hankó Balázs emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban a hatóságok letartóztatták a miniszterként általa felügyelt Nemzeti Kulturális Alap több munkatársát. Az ellenzéki politikus közölte: 

nem próbál elszökni, együttműködik a hatóságokkal, de visszautasítja, hogy letartóztatása már eldöntött tény lenne.

„Az elmúlt időszakban kormányzati pozícióban lévő közszereplők részéről burkolatlan célzások és politikai indíttatású nyilatkozatok láttak napvilágot, melyek azt a látszatot keltik: 

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a letartóztatásom már előre eldöntött tény. Ezt a gyakorlatot határozottan visszautasítom!”

– írta.

„Nem próbálok elszökni, nem akadályozom a hatóságok munkáját, és együttműködöm velük. Nem követtem el bűncselekményt, de bűnismétlésre elvi lehetőségem sincs. Éppen ezért tartanám megalapozatlannak – csakúgy, mint volt kollégáimmal szemben – ha a legsúlyosabb kényszerintézkedést alkalmaznák olyan körülmények között, amikor annak törvényi feltételei nem állnak fenn” – fűzte hozzá.

Hankó Balázs emlékeztetett: indítványozni kell a mentelmi jog felfüggesztését, ha a büntetőeljárásban adat merül fel arra, hogy a mentelmi joggal rendelkező személy gyanúsítotti kihallgatásának, vele szemben kényszerintézkedés alkalmazásának van helye.

A NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságán május 7. óta folyamatban lévő eljárásban a volt miniszter kollégáit június 23. napján őrizetbe vették, majd letartóztatták. Ugyanakkor a május eleje óta eltelt 3 hónapban nem indítványozták Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését, ami szerinte csak azt jelentheti, nincs vele szemben ehhez adat.

„Csak remélni tudom, hogy tévedek, bár nehéz másra következtetnem: kollégáim ellen alaptalanul alkalmazott kényszerintézkedés során elnyert vallomásokkal akarnak indokot szolgáltatni az ellenem indítandó bosszúhadjárathoz” – fogalmazott Hankó Balázs.

A közvéleménynek természetesen joga van az igazság megismeréséhez. De senkinek, főként vezető politikai pozícióban lévőknek nincs joguk ahhoz, hogy politikai vagy médiacélokból előre bűnöst kreáljanak bárkiből. A bíróság dönt, nem a címlapok, nem a közösségi média, és nem a politikai ellenfelek – írta a képviselő.

Közölte: hisz abban, hogy Magyarországon továbbra is a jog uralmának kell érvényesülnie, és „nem politikai nyomásgyakorlás vagy hangzatos szalagcímek határozzák meg emberek sorsát”, ezért adott be hétfőn jogi képviselőjén, Tóth M. Gábor ügyvéden keresztül részletes észrevételt a Főügyészséghez.

„A nyilvánosság előtt ugyanúgy vállalom a felelősséget a tetteimért,

ahogyan a hatóságokkal is vállalom az együttműködést. Egy dolgot azonban nem fogadok el: hogy bárkit feltételezések és politikai indulatok alapján ítéljenek meg” – fogalmazott Hankó Balázs.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

 

 

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Összesen 8 komment

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auditorium
2026. augusztus 03. 18:40
Eddig még SOHA, azt utóbbi 8O évben, nem hallottunk a balos pártok vezetőitől, ilyet: "Vállalom a felelősséget tetteimért." Gyónni nem szoktak, inkább nekik állt feljebb és átvedletten kaméleon módra továbbra is megmaradtak a politikai életben vagy egyéb vezető szerepben.
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0
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csulak
2026. augusztus 03. 18:29
nem mint a telefonrablo miniszterelnok !
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0
0
aknaib
2026. augusztus 03. 18:24
Mi is a bűne? Vádemelés volt már? Letartóztatták már? Mi volt törvénytelen amit tett?🧐 Habzószájú vagy büdös? by pypszihopeti, Tiszaszaros szektabaszadékok😅
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5
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brokenwoodi4
2026. augusztus 03. 17:59
A munkatársaid már rég rádverték a balhét, nem menekülsz. Te leszel az első, hamarabb letudod.
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